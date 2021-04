Darmstadt

Junge Frau unsittlich berührt – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann berühte am Mittwochabend 07.04.2021 eine 18-jährige Frau unsittlich. Die junge Frau war gegen 18.10 Uhr zu Fuß auf der Grundstraße unterwegs, als sie in der Nähe der Einkaufsmärkte von dem Unbekannten belästigt wurde. Anschließend ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung der Einkaufsmärkte.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 14-18 Jahre, zwischen 1,65-1,72 Meter groß. Südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, normale bis kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jacke, einer schwarzen, weiten Hose und dunklen Schuhen.

Die Ermittler des Kommissariats 10 in Darmstadt ermitteln nun wegen sexueller Belästigung und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

22-Jähriger nach versuchter räuberischer Erpressung in U-Haft

Darmstadt (ots) – Nachdem ein 22-Jähriger am Mittwochmittag 7.4.21 in einem Supermarkt in der Pallaswiesenstraße unter Androhung von Gewalt Geld forderte, wurde der Mann im Anschluss von der Polizei festgenommen und musste sich am Folgetag vor einem Haftrichter verantworten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich der junge Mann gegen 13 Uhr zum Kassenbereich des Einkaufsmarktes. Unter Androhung von Gewalt soll er die 29-jährige Kassiererin aufgefordert haben, ihm Geld aus der Kasse zu geben. Die Mitarbeiterin ließ sich von der Aufforderung des Mannes nicht beirren und verweigerte die Herausgabe des Geldes. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll der Mann in dem Geschäft bereits ein Hausverbot haben und zuvor schon aufgrund mehrerer Diebstahlsdelikte in Erscheinung getreten sein.

Im Anschluss entfernte sich der Tatverdächtige. Kurze Zeit später kehrte er wieder zum Supermarkt zurück, wo er von einer Polizeistreife festgenommen werden konnte. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stießen die Ordnungshüter unter anderem auf Süßwaren, die der 22-Jährige offenbar zuvor entwendet hatte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er am Donnerstag (8.4.) einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 22-jährigen Mann die Untersuchungshaft an. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Mit den Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Tatumständen ist das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt betraut.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Darmstadt/Grafenstraße (ots) – Im Laufe des 07.04.2021, zwischen 06:50 Uhr und 18:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich der Grafenstraße 2 ein anderer geparkter Pkw beschädigt.

Der Unfallfahrer flüchtete und hinterließ weder Nachricht, noch meldete er den Vorfall der Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Farbschmiererei an Rathaus – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bickenbach (ots) – Nachdem bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend 6.4.21 und Mittwochmorgen 7.4.21 am Rathaus in der Darmstädter Straße ihr Unwesen trieben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befüllten die Vandalen mehrere Einmachgläser mit roter Farbe und warfen diese gegen die Fassade der Gemeindeverwaltung.

Neben mehreren Wänden, war auch ein dort abgestelltes Fahrzeug von der roten Farbe betroffen. Der Schaden wird ersten Ermittlungen zufolge auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Derzeit sind die Beamtinnen und Beamte der Polizei in Pfungstadt mit den weiteren Ermittlungen betraut und fragen: Wer hat in diesem Zeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche wahrgenommen? Bei Hinweisen kann die Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 06157/ 9509-0 kontaktiert werden.

Haustür mit Stein beworfen

Messel (ots) – Einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (06.04) und Mittwochabend (07.04), als diese mit einem Stein die Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße beschädigten.

Nach ersten Angaben sollen schon an den Tagen zuvor Steine gegen diese Tür geworfen wurden sein. Die Beamten der dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) des 3. Polizeireviers in Arheilgen ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

Groß-Gerau

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Gerau OT Dornheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch 07.04.2021 14:00 Uhr und Donnerstag 08.04.202 um 07:10 Uhr wurde ein roter Mustang, in der Saalestraße 23 in Dornheim, an der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichtkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06152/175-0 bei der Polizei in Groß-Gerau zu melden.

Kreis Bergstraße

8 Fahrzeuge aufgebrochen – Navis, Lenkräder und Airbags gestohlen

Lampertheim (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in der Nacht zum Donnerstag 08.04.21 bislang 8 Fahrzeuge der Marke Mercedes aufgebrochen. Die Autos waren im Europaring, in der Maldegemstraße, der Ersten Neugasse und im Sandtorfer Weg geparkt. In allen Fällen verschafften sich die Täter durch zuvor zerstörte Scheiben Zugang in die Innenräume der Fahrzeuge.

Erbeutet haben die Täter hierbei Navigationssysteme, Lenkräder und Airbags sowie zwei hochwertige Sonnenbrillen. In einem Fall gingen die Kriminellen leer aus.

Der hierbei entstande Schaden dürfte insgesamt bei mehreren zehntausend Euro liegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Sprengung eines Geldautomaten

Viernheim (ots) – Erstmeldung – Am frühen Donnerstagmorgen 08.04.21 um 02:41 Uhr wurde ein Geldautomat in der Mannheimer Straße 93 in Viernheim gesprengt. Durch Zeugen konnten drei Täter beobachtet werden, welche anschließend mit einem schwarzen Audi Kombi mit ausländischem Kennzeichen in unbekannte Richtung flüchteten.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung unter Einbindung benachbarter Polizeipräsidien und Bundesländer dauert aktuell noch an. Über die Höhe der Beute ist derzeit noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Nach Unfall mit zwei Lastwagen

Lorsch/Gernsheim (ots) – Stand 15:30 Uhr – Nach einem Auffahrunfall zwischen einem Sattelzug und einem Tanklaster, beide unbeladen, ist die A 67 zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim seit Donnerstagmorgen 08.04.21 gegen 10.15 Uhr vollgesperrt. Die Bergungsarbeiten gingen nun allerdings doch zügiger voran, als zunächst vermutet, so dass in Kürze mit der Aufhebung der Vollsperrung gerechnet werden kann.

Bei dem Unfall wurde der 59-jährige Fahrer des auffahrenden Sattelzugs mit belgischer Zulassung schwer verletzt. Der Brummifahrer kam in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle lief zudem Dieselkraftstoff aus. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Derzeit staut sich der Verkehr noch auf rund 6 Kilometern. Die zunächst empfohlene Umleitungsstrecke, ab Lorsch über die Bundesstraße 47 auf die parallel verlaufende A 5, war ebenfalls überlastet.

Polizei fragt: Wem gehört das Mountainbike?

Heppenheim (ots) – Am Mittwoch 07.04.21 wurden in der “Straße der Heimkehrer” sechs Fahrräder aufgefunden, die mit Kabelschlössern an Pfosten befestigt waren. Fünf der Räder konnten aufgrund bereits vorliegender Diebstahlsanzeigen zwischenzeitlich wieder an die rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden.

Den Besitzer eines Mountainbikes konnten die Ordnungshüter allerdings noch nicht ausfindig machen. Möglicherweise hat er den Diebstahl seines Fahrrades, der sich vermutlich zwischen dem 27. März und dem 3. April ereignet hat, noch gar nicht bemerkt.

Wer kann Hinweise auf den Eigentümer des weißen 26 Zoll -Mountainbikes der Marke Bulls mit 27-Gang-Kettenschaltung, weißem Schutzblech hinten und der Rahmennummer SA70702980 geben oder vermisst ein solches Rad? Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

