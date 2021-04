Ehringshausen: Reifen platt gestochen –

In der Nacht von Dienstag 06.04.2021 auf Mittwoch 07.04.20219 vergriffen sich Unbekannte in der Wetzlarer Straße an einen dort geparkten Seat. Zwischen 20.00 Uhr und 05.15 Uhr stachen sie den hinteren Reifen auf der Beifahrerseite des weißen Ibizas platt. Ein neuer Pneu wird etwa 100 Euro kosten.

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Leun: Nach Überschlag im Krankenhaus –

Mit lediglich leichten Verletzungen überstanden die beiden Insassen eines Golfs einen Überschlag. Die beiden 20-jährigen Männer aus Solms waren Mittwochabend 07.04.2021 auf der Landstraße zwischen Burgsolms und Leun-Lahnbahnhof unterwegs. Der Fahrer setzte zum Überholen eines Lkw an und geriet dabei auf den unbefestigten Fahrbahnrand. Er verlor die Kontrolle über den VW, geriet ins Schleudern, prallte gegen die Böschung und überschlug sich.

Beide Solmser klagten an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Rettungswagen brachten die beiden zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer und Gießener Krankenhaus.

Der Golf hat nur noch Schrottwert und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Wetzlar: Ladentür hält Hebelversuchen stand –

Auf Beute aus einem Feinkostladen hatten es Einbrecher in der Krämerstraße abgesehen. Die Diebe hebelten an der Tür zum Lager, schafften es aber nicht einzudringen. Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 03.04.2021, gegen 20.00 Uhr bis zum 07.04.2021, gegen 18.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger: Spiegel beschädigt –

Auf dem Gelände eines Reifenhändlers in der Rodenbacher Straße beschädigten Unbekannten einen orange-schwarzen Lkw. Zwischen Dienstag (06.04.2021), gegen 15.30 Uhr und Mittwoch (07.04.2021), gegen 07.00 Uhr schlugen die Täter gegen den rechten Außenspiegel des Lasters. Die Reparatur wird etwa 300 Euro kosten.

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Parkplatzrempler im Hüttenweg –

Einen Schaden von rund 800 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer am Mittwochabend (07.04.2021) an einem auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes geparkten Audi Cabriolets zurück. Zwischen 17.20 Uhr und 18.15 Uhr touchierte der Flüchtige mit seinem Wagen die Beifahrertür des weißen A3. An dem beschädigten Audi entdeckte die Polizei blaue Farbe.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Zusammenstoß eines blauen Fahrzeugs mit dem weißen Cabriolet auf dem Parkplatz beobachtet?

Wer kann sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn: Sichtschutz umgefahren –

Ein flüchtiger Unfallfahrer beschädigte am Dienstag (06.04.2021) den Sichtschutz eines Grundstückes in der Unteren Hochstraße. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte zwischen 00.30 Uhr und 10.30 Uhr von der Hochstraße in die Untere Hochstraße einbog. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den hölzernen Sichtschutz.

Anschließend suchte der Unfallfahrer das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unbekannten oder zu dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen