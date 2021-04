Jugendliche randalieren nach Rollerdiebstahl

Kassel-Nord/Jungfernkopf (ots) – Am Mittwochnachmittag 07.04.2021 nahmen Beamte des Polizeireviers Nord in der Schenkebier Stanne 2 randalierende 14-Jährige fest, die zuvor versucht hatten, einen Motorroller zu stehlen. Die Jugendlichen aus Kassel und Stuttgart räumten gegenüber den Polizisten nach ihrer Festnahme ein, dass sie das Lenkradschloss des abgestellten Rollers überdreht und ihn dann weggeschoben hatten.

Als sie beim Kurzschließen des Fahrzeugs scheiterten, ließen sie den Roller kurzerhand auf einer Grünfläche liegen und zogen zunächst weiter. Da sie allerdings nur rund 200 Meter entfernt abgestellte Leihfahrräder umstießen und Steine auf die Straße warfen, konnten die beiden 14-Jährigen dank der Mitteilung eines Anwohners kurz danach von den hinzugeeilten Polizisten festgenommen werden.

Den Roller, den sie gegen 13:30 Uhr in Höhe des Tierheims gestohlen hatten, fanden sie Beamten später beschädigt am Jungfernbach. Die Jugendlichen mussten die Polizisten auf das Revier begleiten, wo sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Gegen sie wird nun wegen des versuchten Rollerdiebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.

Geschwindigkeitskontrollen durch Revier Nord

Kassel-Fasanenhof (ots) – Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führten Beamte des Polizeireviers Nord am gestrigen Mittwoch in der Zeit zwischen 21:45 Uhr und 23:30 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Ihringshäuser Straße durch. Dazu setzten die Polizisten ein Laserhandmessgerät ein und überprüften in Höhe der Kaulbachstraße die Geschwindigkeit der in Richtung Fuldatal fahrenden Verkehrsteilnehmer.

In diesem Zeitraum passierten 153 Fahrzeuge die Messstelle. 21 der Fahrer überschritten dabei die dort erlaubten 50 km/h, sodass sie von den Polizeibeamten angehalten wurden. Bei drei Autos hatte das Messgerät so hohe Geschwindigkeiten angezeigt, dass die Fahrer nun ein Fahrverbot erwartet: Eine Mercedes E-Klasse war mit 84 km/h und ein 5er BMW mit 86 km/h gemessen worden. Beide Fahrer müssen nun neben dem Fahrverbot mit einem Bußgeld von 160 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer eines Audi A8, der mit Tempo 102 unterwegs war. Er muss sich nach Abzug der Toleranz auf einen Bußgeldbescheid über 200 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.

Straßennamensschilder beschädigt – Zeugen in der Nordstadt gesucht

Kassel-Nord (ots) – Unbekannte haben in der Kasseler Nordstadt 3 Straßennamensschilder überklebt und Schilder mit anderen Straßennamen daran angebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die Forderungen der Umbenennung der Straßen im Zusammenhang mit der Rüstungsindustrie und Verbindungen zur Kolonialzeit. Da beim Ablösen des Klebebandes unter anderem die Farbe der Schilder abgelöst wurde, ermittelt die Kasseler Polizei nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf die Täter.

Das Klebeband sowie die Schilder mit anderen Namen an den Straßenecken Hentschelstraße/ Moritzstraße und Gottschalkstraße/Westring waren am Mittwochmittag 07.04.2021 gegen 12 Uhr festgestellt worden. Wann genau sich die unbekannten Täter an den Schildern zu schaffen gemacht haben, ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

