Zeugensuche nach Bedrohung mit Messer in der U-Bahn

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(mc) – Bereits am 12.03.2021 kam es in der U-Bahn der Linie U1 in Richtung Südbahnhof zu einem Vorfall, bei dem ein 20-jähriger Kelkheimer mit einem Messer bedroht wurde. Gegen 23 Uhr stieg das spätere Opfer an der Haltestelle Dornbusch in die menschenleere Bahn. Nur 2 weitere Männer waren zu diesem Zeitpunkt anwesend.

Einer dieser Männer spuckte in der Bahn auf den Boden, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem 20-jährigen kam. Im Zuge dessen zückte er ein Messer und bedrohte sein Opfer mit dem Tode. Es gelang dem 20-jährigen den Aggressor zu beruhigen, bevor Schlimmeres passierte.

Währenddessen filmte der zweite Mann aus dem hinteren Bereich der Bahn die Tat wohl mit dem Handy.

Nach kurzer Zeit entfernte sich der Täter in den vorderen Teil der U-Bahn, woraufhin der Geschädigte an der Haltestelle Eschenheimer Tor die Bahn verließ, um die Polizei zu rufen.

Die Polizei sucht nun sowohl nach dem unbekannten Zeugen mit dem Handy, als auch nach dem noch immer flüchtigen Täter.

Der Zeuge wird wie folgt beschrieben:

Männlich, “arabisches Aussehen”, ca. 30 Jahre alt, ca. 195 cm, sportlich gebaut, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, schwarze Jeans, offene, schwarze Jacke und schwarze Schuhe.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, “westeuropäisches Aussehen”, ca. 17-19 Jahre, ca. 170-175 cm, schlanke Statur, schwarze, dunkle Haare, Sommersprossen, weiße Jeansjacke, bemalt wie mit einem roten Stift oder besprüht und er führte eine dunkelblaue Sporttasche mit sich.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 10100 zumelden.

Trio raubt Mobiltelefon – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(em) – Mittwochmittag 07.04.2021 haben 2 Männer und eine Frau das Mobiltelefon eines 44-jährigen Mannes geraubt. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Gegen 13.00 Uhr stand der 44-Jährige neben einem Hoteleingang in der Karlstraße. Aus dem Nichts kam ein Unbekannter auf ihn zu und drückte ihn gegen eine Hauswand.

Anschließend zog der Täter dem 44-jährigen Mann sein Smartphone (Marke: Samsung) aus der Hosentasche und ergriff die Flucht in Richtung Niddastraße.

Das Opfer eilte dem Täter hinterher und bekam ihn schließlich an der Kreuzung Karlstraße/Niddastraße am seinem Arm zu fassen. Dies schien dem Räuber nicht zu gefallen, so dass er sich zur Wehr setzte.

Zeitgleich näherte sich ein weiterer Mann, welcher das Handy übernahm und es sofort an eine Frau übergab, welche in Richtung Moselstraße floh. Der erste Täter konnte sich losreißen, so dass dem Trio schlussendlich die Flucht gelang.

Der 44-jährige Geschädigte war durch die Gegenwehr des Räubers zu Boden gestürzt und hatte sich dabei leicht verletzt.

Wer kann Angaben zu der Täterin bzw. den Tätern und/oder der Tat machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51499 entgegen.

Drei Täter rauben 32-Jährigen aus

Frankfurt-Bahnhofsviertel-Gutleutviertel (ots)-(em) – Mittwochmorgen 07.04.2021 begingen 3 Männer einen Raub auf einen 32-jährigen Mann. Den drei Tätern gelang mitsamt der Beute die Flucht. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Gegen 07.30 Uhr näherten sich im Bereich des Wiesenhüttenplatzes plötzlich drei Männer von unterschiedlichen Seiten dem 32-jährigen Mann.

Während einer der Unbekannten an der Umhängetasche des 32-Jährigen zog, schubsten die zwei anderen Täter den Mann und entrissen ihm anschließend die Tasche. Alle Drei flohen mitsamt der Beute in Richtung Hauptbahnhof. Die Täter ergaunerten auf diese Weise nicht nur die Umhängetasche, sondern mehrere hundert Euro Bargeld.

Wer kann Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51499 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Versuchter Raub in Mehrfamilienhaus

Frankfurt-Bornheim (ots)-(fue) – Vermutlich wurde eine 28-jährige Frankfurterin am Mittwoch 07.04.2021 in einer U-Bahn der Linie 4 dabei beobachtet, wie sie ihr Geld zählte und anschließend ihr Portemonnaie in ihre rechte Jackentasche steckte. Als sie dann von der U-Bahnstation Seckbacher Landstraße aus nach Hause ging, muss ihr der Täter dabei gefolgt sein.

Gegen 18.50 Uhr tauchte dieser dann überraschend im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Preungesheimer Straße auf, schubste die Geschädigte mit beiden Händen, als diese im Begriff war, die Wohnungstür aufzuschließen und griff ihr in die rechte Jackentasche. Als ein Zeuge erschien, flüchtete der Täter ohne Beute vom Tatort. Glücklicherweise blieb die Geschädigte bei dem Vorfall unverletzt.

Täterbeschreibung:

Der Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, dunkler Teint und ca. 170 cm groß. Trug eine schwarze Chino Hose, schwarze Schuhe, schwarze Daunensteppjacke, schwarze Wintermütze und eine schwarze Mund- Nasenbedeckung.

26-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)- (dr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 08.04.2021 nahmen Polizeibeamte an der Hauptwache einen 26-jährigen Mann fest. Zuvor verweigerte dieser die Herausgabe eines Mobiltelefons, welches er sich von einem 18-Jährigen geliehen hatte. In der Folge beschädigte der Mann ein Polizeifahrzeug und leistete Widerstand.

Um kurz nach Mitternacht kam es an der Hauptwache zu einer Unterschlagung, nachdem sich ein 26 Jahre alter Mann von einem 18-Jährigen für ein Telefonat dessen Mobiltelefon geliehen hatte und dieses nicht mehr zurückgeben wollte.

Eine alarmierte Polizeistreife traf vor Ort sowohl auf den Geschädigten als auch auf den späteren Beschuldigten. Die Beamten forderten den 26-Jährigen auf, das Mobiltelefon an seinen Eigentümer zurückzugeben, was dieser jedoch verweigerte, sodass ihm mit Zwang das Telefon abgenommen werden musste. Der 18-Jährige erhielt daraufhin sein Eigentum wieder und die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Doch statt den Ort des Geschehens zu verlassen, baute sich der 26-Jährige vor dem Polizeifahrzeug auf, griff nach der vorderen Kennzeichenhalterung und riss diese samt Kennzeichen ab. Anschließend rannte er zu Fuß in die B-Ebene der Hauptwache und versuchte zu flüchten. Nach kurzer Nacheile nahmen ihn die Beamten fest und verbrachten ihn auf die Dienststelle. Im weiteren Verlauf beleidigte er sie und versuchte einen der Beamten in den Finger zu beißen, was glücklicherweise misslang.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der 26-Jährige entlassen werden, der nun behauptete einen scharfen Gegenstand verschluckt zu haben.

Letztlich endete die Nacht für den Mann in einem Krankenhaus, in dem ihn später medizinische Untersuchungen erwarten sollten.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

April 2021: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße April 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Ludwig-Landmann-Straße, Babenhäuser Landstraße April 2021: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Hugo-Eckener-Ring April 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße April 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

