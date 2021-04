Mannheim-Jungbusch: Autofahrer bedrängt Radfahrerin und verletzt diese leicht – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am Dienstag gegen 18:40 Uhr bedrängte in der Werftstraße der

Fahrer eines schwarzen BMWs eine 55-jährige Radfahrerin, fuhr dieser von hinten

auf und verletzte sie hierdurch leicht. Die Radfahrerin wurde durch den bislang

unbekannten BMW-Fahrer über mehrere Meter von hinten bedrängt, weshalb sie

schließlich an der Kreuzung Hafenstraße/Werftstraße anhielt, um den Autofahrer

vorbeifahren zu lassen. Hierbei fuhr der Unbekannte der Frau von hinten in das

Rad, brachte diese zu Fall und flüchtete unerkannt. Durch den Sturz zog sich die

Radfahrerin leichte Verletzungen hinzu. Der Fahrer des schwarzen BMWs wir wie

folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, schwarzer Vollbart, buschige Augenbrauen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Mann uriniert auf Tankestellengelände und bedroht Angestellte mit Messer

Mannheim – Am Mittwoch gegen 19 Uhr setzte sich ein 27-Jähriger in der

Untermühlaustraße auf einem Tankstellengelände auf eine Eistruhe vor dem

Verkaufsraum und urinierte von dieser herunter. Nachdem er von der Angestellten

der Tankstelle auf das Verhalten angesprochen wurde, zog dieser ein Messer aus

seiner Tasche und bedrohte diese. Selbst nach dem Eintreffen der alarmierten

Polizisten legte er das Messer nicht ab. Erst nachdem die Beamten androhten von

ihrer Dienstwaffe Gebrauch zu machen, ließ der Mann das Messer fallen und konnte

widerstandslos festgenommen werden. Im Anschluss wurde er in eine psychiatrische

Einrichtung gebracht.

Mannheim-Vogelstang: Weiterfahrt gestoppt! 20-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in Mannheim unterwegs

Mannheim-Vogelstang – Die Autofahrt eines 20-Jährigen fand am

Mittwochabend ein abruptes Ende. Polizeibeamte des Polizeireviers MA-Käfertal

kontrollierten den jungen Mann in Höhe Eberswalder Weg/ Brandenburger Straße,

nachdem er wegen seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Der Fahrzeugführer teilte

den Beamten gegenüber sofort mit, dass er über keinen Führerschein verfügt und

lediglich eine Probefahrt machen wollte. Weiter stellten die Beamten fest, dass

der junge Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach einem

positiven Drogenvortest wurde eine Blutprobe entnommen, die nun ausgewertet

wird. In seiner mitgeführten Umhängetasche und dem Geldbeutel fanden die

Polizisten außerdem eine geringe Menge mutmaßlicher Drogen sowie ein

Butterflymesser. Die Gegenstände wurden durch die Polizeibeamten sichergestellt.

Auf den 20-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu, unter anderem wegen

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und

Verstoß gegen das Waffengesetz.

Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Firma – Zeugen gesucht!

Mannheim-Sandhofen – Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Hauptgebäude einer

Firma in der Amselstraße. Dort entwendeten die Unbekannten aus einer im

Empfangsbereich befindlichen Kasse Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrags.

Die Höhe eines möglich entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der

Tel.: 0621 – 777690 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: 32-jähriger Mann greift bei Anzeigenaufnahmen unvermittelt Polizeibeamte an

Mannheim-Innenstadt – Ein 32-jähriger Mann griff am Mittwochnachmittag

unvermittelt einen Polizeibeamten in der Mannheimer Innenstadt an. Der Mann

erschien gegen 17.30 Uhr im Polizeirevier Innenstadt, um eine Anzeige zu

erstatten. Während der ersten Anhörung schlug er dem aufnehmenden Polizeibeamten

unvermittelt mit der Faust gegen die Brust. Als er daraufhin vorläufig

festgenommen werden sollte, widersetzte er sich den Maßnahmen. Ihm wurde, zur

Feststellung einer eventuellen Alkohol- und Drogenbeeinflussung eine Blutprobe

entnommen. Während der weiteren Sachverhaltsklärung zeigte sich, dass sich der

Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er wurde im Anschluss in

einer Fachklinik vorgestellt. Dabei schlug er einem Polizisten mit der Faust ins

Gesicht und riss ihm ein Haarbüschel aus. Im folgenden Gerangel trat er mit den

Füßen nach den Polizeibeamten. Nur mithilfe weiterer Polizeistreifen und

vereinten Kräften konnte der aggressive Mann unter massivem Kraftaufwand

gebändigt und überwältigt werden. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Der

32-Jährige wurde zunächst zur Behandlung in der Fachklinik aufgenommen.

Am Donnerstagmorgen wurde er jedoch wieder entlassen, nachdem er sich wieder

beruhigt hatte. Offenbar hatte der 32-Jährige am Abend erheblich unter

Drogeneinfluss gestanden. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs und

Widerstands gegen Polizeibeamte, sowie Körperverletzung und Beleidigung

ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt: 22-jähriger Mann widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen und wird handgreiflich

Mannheim-Neckarstadt – Ein 22-jähriger Mann widersetzte sich am frühen

Mittwochnachmittag im Stadtteil Neckarstadt den Maßnahmen von Polizeibeamten und

wurde gegenüber diesen handgreiflich. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen

13.15 Uhr auf, als er mit dem Fahrrad die Dammstraße entlangfuhr und dabei

telefonierte. Nachdem er angehalten wurde, sollte sein verkehrswidriges

Verhalten beanstandet und seine Personalien festgestellt werden. Dabei gebärdete

er sich zunehmend aggressiver und beleidigte die Beamten mit unflätigen Worten.

Aufgrund seines aufbrausenden Verhaltens mussten ihm im weiteren Verlauf der

Kontrolle Handschließen angelegt werden. Bei seiner Durchsuchung versuchte er,

den Schlagstock eines Beamten zu ergreifen und sperrte sich gegen die Maßnahmen.

Dabei kam es zum kurzen Gerangel, bei dem der 22-Jährige und ein Beamter zu

Boden fielen. Hier versuchte er, nach dem mit ihm auf dem Boden liegenden

Polizisten zu treten und ihn in Arm und Hand zu beißen. Er wurde schließlich zum

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht, wo er nach einer Polizeibeamtin

spuckte. Hinweise auf Alkoholkonsum konnten bei dem jungen Mann nicht erlangt

werden, jedoch machte er einen drogenbeeinflussten Eindruck. Zur Feststellung

seiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen

Polizeibeamte, Körperverletzung, Beleidigung und des Verdachts des Fahrens unter

Drogeneinfluss ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

auf freien Fuß entlassen.

Mannheim-Neuostheim: Straßenbahnen blockiert – Teurer Teeplausch

Mannheim-Neuostheim – Durch eine 41-jährige Falschparkerin wurden am

Mittwochnachmittag im Stadtteil Neuostheim mehrere Straßenbahnen der rnv

blockiert. Die Frau parkte gegen 14.30 Uhr ihren VW Touran am Fahrbahnrand der

Dürerstraße. Das Fahrzeugheck ragte dabei bis in den Gleisbereich hinein.

Hierdurch wurden an der Haltestelle „Schwindstraße“ zwei Straßenbahnen an der

Weiterfahrt gehindert. Eine Verständigung auswärtigen Verkehrsteilnehmerin

scheiterte. Erst als gegen 15.15 Uhr ein angefordertes Abschleppfahrzeug vor Ort

eintraf, um das verkehrsbehindernde Auto umzusetzen, erschien auch die

41-jährige Fahrerin an der Örtlichkeit. Sie gab an, lediglich kurz zum

Teetrinken bei einer in der Nähe wohnenden Freundin gewesen zu sein. Das

Klingeln der blockierten Straßenbahnen habe sie nicht gehört. Sie wurde von den

eingesetzten Beamten eindringlich ermahnt, künftig verkehrsgerecht zu parken.

Der Teeplausch könnte die 41-Jährige nun teuer zu stehen kommen, wenn das

Verkehrsunternehmen ihr die Ausfallzeiten der Straßenbahn in Rechnung stellt.

Zumindest die Kosten für den Abschlepper gehen zu ihren Lasten.