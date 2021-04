BAB 6, Mannheim: Autobahn in Richtung Heilbronn vollgesperrt – Bergung eines Schwertransports

Mannheim – Kurz nach 14 Uhr musste die Autobahn zwischen Viernheimer Kreuz

und der Anschlussstelle Mannheim / Schwetzingen vollgesperrt werden. Grund

hierfür ist ein defekter Schwertransport. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit

an. Der Verkehr, welcher sich über mehrere Kilometer zwischen Mannheim-Neckarau

und Kreuz Mannheim staut, wird örtlich umgeleitet.

Umleitungsempfehlung: Von Viernheim kommend Richtung Süden bitte am ABK Mannheim

über die BAB 656 auf die BAB 5 Richtung Karlsruhe fahren.

Schönbrunn,K4105,Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Schönbrunn,K4105,Rhein-Neckar-Kreis – Viel Glück hatten am späten

Mittwochabend ein 19-jähriger Fahrzeugführer und dessen Beifahrer als sie die

K4105 von Hirschhorn kommend in Richtung Moosbrunn befuhren. In Höhe der

Gemarkung Schönbrunn kam der PKW aufgrund nasser Fahrbahn nach rechts in den

unbefestigten Seitenstreifen ab. Durch Gegenlenken versuchte der VW-Fahrer das

Fahrzeug wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Folglich steuerte er den

Kleinwagen nun nach links über die gesamte Fahrbahn in den dortigen

Böschungsbereich, wo der PKW letztendlich an einem kleinen Baum hängen blieb.

Verletzt wurde bei dem Aufprall glücklicherweise niemand. Am PKW entstand

Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Bergung des Kleinwagens erfolgt im

Laufe des heutigen Tages.

Meckesheim: Ohne führerschein unterwegs; Ölspur wurde Autofahrer zum Verhängnis

Meckesheim – Aufgrund der Tatsache, dass sein Auto durch Meckesheim

hindurch eine Ölspur hinterließ, fiel ein 53-jähriger Mann auf dem Parkplatz

eines Discount-Marktes im Brühlweg einem aufmerksamen Zeugen der örtlichen

Feuerwehr auf, der anschließend die Polizei verständigte.

Bei der Kontrolle durch eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd stellte

sich heraus, dass der Mann seit mehreren Monaten nicht mehr in Besitz einer

Fahrerlaubnis ist.

Das Fahrzeug des Mannes, ein Honda, wurde zu seiner Wohnadresse abgeschleppt.

Nicht nur wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird der 53-Jährige

nun angezeigt, sondern ihm werden wohl auch die Reinigungskosten für die

verschmutzten Straßen ab der Sparkasse in der Friedrichstraße, über die

Leopoldstraße bis in den Brühlweg und den Parkplätzen zweier dortiger

Discount-Märkte in Rechnung gestellt.

Sinsheim: Wildunfall auf B 39, hoher Sachschaden – Fahrer unverletzt

Sinsheim – Bei einem Wildunfall am frühen Donnerstagmorgen blieb es zum

Glück bei Sachschaden.

Ein 60-jähriger Ford-Fahrer war gegen 5 Uhr auf der B 39 von Kirchardt in

Richtung Steinsfurt unterwegs, als er am Bahnübergang (Abfahrt zur L 592 in

Richtung Reihen) mit einem Reh kollidierte, das die Fahrbahn kreuzte. Während

das Tier so schwer verletzt wurde, dass es noch an der Unfallstelle starb, blieb

der Autofahrer unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich jedoch nach ersten

Schätzungen auf rund 3.000.- Euro.

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Waldhütten aufgebrochen – Zeugen gesucht

Altlußheim – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Bereich des

Hubwalds gewaltsam Zutritt zu zwei Waldhütten und verursachten einen Schaden von

mehreren Tausend Euro. Am Mittwoch gegen 16 Uhr stellten Zeugen fest, dass

unbekannte Täter eine Waldhütte der HUB-Wald-Gemeinschaft aufbrachen und diese

massiv beschädigten.

Am Donnerstagmorgen gegen 02:05 Uhr wurde der Besitzer eines Ferienhauses Am

Waldhaus durch dessen Alarmanlage über einen weiteren Einbruch informiert. Als

er kurz darauf das Haus aufsuchte, musste er feststellen, dass sich auch hier

unbekannte Täter gewaltsam Zutritt verschafften und Wertgegenstände entwendeten.

Ob für die beiden Taten dieselben Täter verantwortlich sind, ist Gegenstand der

Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Schule und Fußballplatz mit Teerfarbe beschmiert

Hockenheim – Im Zeitraum von Donnerstag, den 01.04.2021, bis Dienstag, den

06.04.2021, beschmierten ein oder mehrere Täter in der Schubertstraße mehrere

Wände und Fenster der Hartmann-Baumann-Grundschule mit schwarzer Teerfarbe.

Weiterhin bemalten der oder die Täter auch den Fußballplatz auf dem

Schulgelände. Durch die Farbschmiererei entstand ein Sachschaden im

fünfstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier

Hockenheim zu melden.