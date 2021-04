Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diebe haben sich am Mittwoch in einem

Supermarkt in der Konrad-Adenauer-Straße an der Handtasche einer 62-Jährigen zu

schaffen gemacht. Sie stahlen daraus den Geldbeutel der Frau. EC-Karte, Bargeld,

Ausweisdokumente – alles weg. Mit der Bankkarte hoben die Täter kurz nach dem

Diebstahl 1.000 Euro vom Konto ihres Opfers ab. Die Polizei ermittelt und warnt:

Bewahren Sie niemals die Geheimzahl ihrer Bankkarten zusammen mit den Karten

auf. Die PIN hat im Geldbeutel nichts verloren! Sollte Ihre Bankkarte

abhandengekommen sein, lassen Sie diese umgehend über den Sperr-Notruf 116 116

sperren. Melden Sie den Verlust Ihrer Bank. Sollten Sie Opfer eines Diebstahls

geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. |erf

Mit 3,93 Promille hinterm Steuer

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Mit einer Atemalkoholkonzentration von

3,93 Promille ist am Mittwoch ein Autofahrer im Stadtgebiet aufgefallen. Um ein

Haar hätte der betrunkene Mann eine Fahrradfahrerin umgefahren. Die Frau wollte

kurz nach 11 Uhr an einer Grundstückseinfahrt vorbeifahren, als ein Auto

rückwärts aus der Einfahrt schoss. Die 65-Jährige habe eine Vollbremsung gemacht

und gerade noch rechtzeitig anhalten können. Der Autofahrer fuhr los und hielt

nach einigen Metern auf einem Parkplatz an. Er stieg aus und verschwand torkelnd

in einem Haus. Dort traf eine alarmierte Polizeistreife den 51-Jährigen an. Er

war offensichtlich sturzbetrunken. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Die Polizei stellte seinen Führerschein und den Autoschlüssel sicher. Dem Fahrer

wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine

Blutalkoholkonzentration geben. Im Anschluss wurde der 51-Jährige vom

Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt

gegen den Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und der

Gefährdung des Straßenverkehrs. |erf

Zaun beschädigt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die

Polizei in der Weilerbacher Straße und sucht Zeugen. Gesucht werden Hinweise auf

den Verursacher, der am Mittwoch zwischen 7 und 8 Uhr einen Zaun beschädigt hat.

Wahrscheinlich hat Lkw beim Wenden den Zaun touchiert und sich dann von der

Unfallstelle entfernt. Zeugen, die gesehen haben, wer den Zaun beschädigte,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Polizei sucht dunkelfarbenen Pick-up

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Der Fahrer eines Geländewagens mit

offener Ladefläche wird verdächtigt, am Mittwochmorgen in der Hauptstraße einen

Unfall verursacht und dann Fahrerflucht begangen zu haben. Im Begegnungsverkehr

streifte er mit seinem Pick-up einen entgegenkommenden Kleintransporter. Ein

Außenspiegel des Firmenwagens wurde beschädigt. Ohne sich um den Unfall zu

kümmern fuhr der Unbekannte mit dem Geländewagen weiter. Jetzt ermittelt die

Polizei und bittet um Hinweise: Wem ist am Mittwoch kurz nach 6:30 Uhr in der

Hauptstraße ein dunkelfarbener Pick-up aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem

Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Betrügerische Tierverkäufe via Internet

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Auf der Suche nach einem Hundewelpen ist ein

Mann aus dem Landkreis im Internet „fündig“ geworden – und leider damit auch auf

einen Betrüger hereingefallen. Wie der 44-Jährige am Mittwoch bei der Polizei

anzeigte, hatte er in dem Online-Portal das Angebot für Zwergpudelwelpen

entdeckt und zu dem „Verkäufer“ Kontakt aufgenommen. Man einigte sich auf einen

vierstelligen Kaufpreis und die Hälfte des Betrags als Anzahlung.

Nachdem der Unbekannte – der seine Adresse in Baden-Württemberg angab – das Geld

erhalten hatte, brach der Kontakt ab. Eigene Recherchen des 44-jährigen

Kaufinteressenten ergaben, dass die angeblichen Personalien des „Verkäufers“

nicht stimmten. Deshalb entschloss er sich zur Anzeige bei der Polizei. Die

Kripo ermittelt jetzt wegen Betrugs.

Unser Tipp: Wer ernsthaft daran interessiert ist, ein Tier bei sich aufzunehmen,

sollte diese „Anschaffung“ gut planen – und nicht spontan eines im Internet

kaufen, weil es auf dem Foto so schön aussieht. Natürlich gibt es auch seriöse

Händler und Züchter, die ihre Tiere online anbieten, aber um sich selbst einen

Eindruck zu verschaffen, ist es immer empfehlenswert, sich das Tier vor Ort

anzuschauen, das heißt: Wie werden die Tiere beim Händler/Züchter gehalten?

Wachsen sie artgerecht auf? Haben sie genug Platz? Ist es sauber? Welchen

Eindruck macht der Verkäufer? Ist er eventuell Mitglied in einem seriösen

Tierverband? Bietet er ehrliche Informationen über die Herkunft und den

Gesundheitszustand seiner Tiere?

Alles das lässt sich kaum mit Fotos im Internet begutachten und

bewerten! Deshalb sollte man unbedingt für einen Tierkauf mehr

Zeit einplanen und auch die Wege auf sich nehmen, sich das Tier

mit eigenen Augen anzuschauen.

Und: Es ist nicht ratsam, bereits Geld zu überweisen, bevor man das Tier gesehen

und erlebt hat. Besser ist es, sogar einen ordentlichen Kaufvertrag

abzuschließen.

Seriöse Portale, wie zum Beispiel „Stiftung Warentest“, bieten noch mehr

Informationen rund um das Thema „Tierkauf Online“, dazu eine Art Checkliste, und

geben auch Tipps, worauf man beim Kaufvertrag achten sollte. |cri

Autoreifen plattgestochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Straße Am Stophelspfad an zwei

Autos Reifen plattgestochen. Der Schaden wurde am Mittwochnachmittag

festgestellt. An einem grauen Opel und an einem weißen Dacia waren jeweils ein

Reifen platt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise

geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Unerwartete Folgen einer Verkehrskontrolle

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist einem Mann aus dem

Landkreis am Dienstagabend zum Verhängnis geworden. Während der Kontrolle in der

Verbandsgemeinde Landstuhl wurden auch die Personalien des Beifahrers überprüft

dabei stellte sich heraus, dass gegen den 45-Jährigen ein Haftbefehl besteht,

da er noch eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro zu bezahlen hat.

Um den Betrag aufzutreiben, wurde der Mann zu seiner Wohnung begleitet. Statt

des Geldes entdeckten die Beamten hier allerdings zuerst Drogen. Insgesamt

wurden mehrere hundert Gramm Amphetamin, Haschisch und Marihuana sichergestellt,

außerdem ein Messer, ein größerer Bargeldbetrag sowie fünf Handys. Der

45-Jährige gab zwar an, dass die Gegenstände nicht ihm gehören würden, nähere

Angaben wollte er jedoch nicht machen.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und am Mittwoch der Ermittlungsrichterin am

Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Der 45-Jährige wurde daraufhin ins Zweibrücker Gefängnis gebracht. |cri