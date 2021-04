Ludwigshafen: Stadtnotizen 08.04.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

VHS: Online-Vortrag zum Thema Permakultur

„Die Ethiken der Permakultur könnten den Planeten retten – eine Einführung“ lautet der Titel eines Online-Vortrags von Boris Forkel am 15. April 2021 von 19 bis 21 Uhr, der von der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen organisiert wird.

In den Supermärkten taucht schon vereinzelt an Obst- und Gemüse-Etiketten die Bezeichnung „Permakultur“ auf. Aber was ist Permakultur eigentlich? Und warum ist sie gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig und eine konsequente Weiterentwicklung des Bioanbaus? In seinem Vortrag spannt Forkel einen weiten Bogen über 8.000 Jahre landwirtschaftliche Geschichte. Es geht um die Entstehung der Landwirtschaft, ihre Expansion und problematische Elemente wie Abholzung, Monokultur und Kolonialismus sowie chemische Düngemitteln und Pestizide. Anschließend stellt der Referent die Permakultur, ihren Begründer Bill Mollison und ihre grundlegenden Prinzipien und Ethiken als gangbare Alternative zur konventionellen Garten- und Landbewirtschaftung vor. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos. Den Zugangslink erhält man nach der Anmeldung; Telefon 0621 504-2238 oder E-Mail an info@vhs-lu.de.

Sammler für Straßensammlung des Müttergenesungswerks gesucht

Das Müttergenesungswerk ruft unter dem Motto „#gemeinsamstark“ zur Muttertagssammlung auf. Die Sammlung ist für dieses Jahr in Rheinland-Pfalz für 2. bis 11. Mai terminiert. Wer die bundesweite Sammlung als ehrenamtlicher Sammler oder durch Spenden unterstützen will, kann sich an die Stadtverwaltung Ludwigshafen, Janis Steffan, Telefon 0621 504-3603 (vormittags), E-Mail an janis.steffan@ludwigshafen.de, wenden.

Das Müttergenesungswerk wurde 1950 als gemeinnützige Stiftung und Spendenorganisation gegründet. Das Ziel ist die Gesunderhaltung von Müttern und Vätern sowie pflegenden Angehörigen. Hierfür setzt sich die Organisation für Kurmaßnahmen von Müttern und Vätern ein.