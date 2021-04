Haßloch: Brand Gartenhäuser L532 Richtung Mußbach

Haßloch – Die Feuerwehr Haßloch wurde am Donnerstag, 08.04.2021, um 6:12 Uhr zu einem Gartenhausbrand im Sandbuckel, im Bereich der L532 Richtung Mußbach alarmiert.

Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, brannte eine Gartenhütte sowie ein danebenstehender Bauwagen ca. 100m von der L532 entfernt, in zweiter Reihe erbaut. Die Flammen drohten auf ein unmittelbar angrenzendes Gartenhaus und eine weitere Hütte überzugreifen. Die Wehr musste sich gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück verschaffen und ein Tor aufbrechen.

Die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz war, ging mit zwei Trupps unter Atemschutzgeräten und zwei Löschrohren im Außenangriff vor und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Zusätzlich wurden alle Gartenhütten nach Personen abgesucht. Das Dach des brennenden Gebäudes wurde geöffnet und glimmendes Isoliermaterial sowie weitere Glutnester abgelöscht. Unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera wurde der Bereich kontrolliert. Aus den Gebäuden wurden zwei Gasflaschen geborgen und vor den Flammen geschützt. Der Schaden an den Bauten konnte auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden.

Zwei Schafe auf dem Nachbargrundstück wurden von den Wehrleuten in Sicherheit gebracht und in einem nicht betroffenen Bereich sicher eingezäunt.

Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt und der ebenfalls anwesende Rettungsdienst brauchte nicht einzugreifen.

Neben dem Rettungsdienst, welcher mit einem Fahrzeug und zwei Kräften vor Ort war, war auch die Polizeiinspektion Haßloch mit zwei Streifenwagen im Einsatz.

Die Polizei nahm anschließend ihre Ermittlungen zur Ursache auf.

Zur Schadenshöhe und Brandursache können seitens Feuerwehr keine Aussagen gemacht werden und es wird an die Polizei verwiesen.

Während der Löscharbeiten war die L532 für den Verkehr gesperrt.

Der Einsatz war für die Feuerwehr nach ca. 3 Stunden beendet.

Information der Polizei:

Haßloch (ots) – Über Notruf verständigte ein Autofahrer am Donnerstagmorgen (8. April 2021) um kurz nach 6 Uhr die Rettungsleitstelle, und meldete ein Feuer nahe L532, Gemarkung „Sandbuckel“. In einer Kleingartenanlage war es ein angebauter Bretterverschlag, der zu brennen begann. Die Flammen griffen auf das Gartenhaus und einen Bauwagen des benachbarten Grundstücks über. Für die Löscharbeiten der freiwilligen Feuerwehr Haßloch musste die L532 zwischen Haßloch und Mußbach kurzzeitig in beide Richtung für den Verkehr gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5.000,- Euro. Was zu dem Brand geführt hat, ist unklar. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.