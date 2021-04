Heidelberg: Neue Termine für die Tanzbiennale21

Heidelberg – Ab 18. Mai 2021 findet das internationale Heidelberger Tanzfestival mit hochkarätigen Künstlern in der Hebelhalle – Künstlerhaus UnterwegsTheater statt.

Nach der erneuten Lockdown-bedingten Absage der „tanzbiennale21 – light – pandemic version Nr. 1“ stehen nun die neuen Termine fest: Vom 18. Mai bis zum 13. Juni zeigt das UnterwegsTheater in der Heidelberger Weststadt sein ebenso vielseitiges wie hochkarätiges Programm mit zeitgenössischem Tanz. Das Programm des Theater und Orchester Heidelberg wird vom 4. bis 6. Juni im Stadttheater präsentiert. Beide Veranstalter legen seit 2014 als TANZAllianz ihre Ressourcen zusammen, um alle zwei Jahre ein großes internationales Tanzfestival mit mehreren Spielorten in Heidelberg auszurichten.

Insgesamt 11 Vorstellungen mit 16 ausgezeichneten internationalen Choreographen präsentiert das UnterwegsTheater. Das Programm reicht von Zirkus über Flamenco und Ballett bis hin zu verschiedenen Positionen aus dem zeitgenössischen Tanzschaffen. Auch Familienstücke sind dabei. Die große Bandbreite reflektiert die Erfolgsgeschichte der Tanzstadt Heidelberg: Viele der international renommierten Künstlern wurden schon bei ARTORT oder 720 Stunden präsentiert oder als Stipendiaten am Choreographischen Centrum Heidelberg gefördert. Auch die langjährige Beziehung der UnterwegsTheater-Macher zu William Forsythes Ensemble wird mit dem Ballett-Abend der Akademie des Tanzes in Mannheim wieder aufgegriffen.

Mit dabei sind neben den Studierenden der Mannheimer Akademie der Weltstar des Flamenco Israel Galván, das preisgekrönte Akrobaten-Duo ChrisIris, der Weltklasse-Jongleur Stefan Sing mit seinem Ensemble Critical Mess, das belgische Ensemble Tumbleweed und das Unterwegs-Theater Ensemble mit einem neuen Stück von Jai Gonzáles. Darüber hinaus gibt es mit Niv&Oren und Roni Chadash zwei Gastspiele aus Israel, HipHop mit Chey Jurado und den beliebten Biennale Programmpunkt CC-Celebrities mit ehemaligen Stipendiaten des Choreographischen Centrums.

Karten gibt es online über www.reservix.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Preise: 25,20 EUR / ermäßigt 19,70 EUR. Das Kartenkontingent ist durch die aktuellen Hygienevorschriften stark begrenzt.

Tanzbiennale21 – light – pandemic version Nr. 1

eine Veranstaltung des Unterwegs-Theater

im Rahmen der der TANZAllianz

Kooperation von UnterwegsTheater Heidelberg

und Theater und Orchester Heidelberg

gefördert von der Stadt Heidelberg und dem Land Baden-Württemberg

Termine:

Dienstag, 18. Mai 2021, 20.30 Uhr, LA EDAD DE ORO Eröffnung

Israel Galván (ES)

Einer der größten zeitgenössischen Flamenco-Tänzer zum ersten Mal in Heidelberg

Donnerstag, 20. Mai 2021, 16 Uhr, GAPof42 Premiere

ChrisIris (Tübingen)

Zeitgenössischer Zirkus und Objekttheater für die ganze Familie!

Freitag, 21. Mai 2021, 20.30 Uhr, GAPof42 Premiere

ChrisIris (Tübingen)

Zeitgenössischer Zirkus und Objekttheater für die ganze Familie!

Freitag, 28. Mai 2021, 20.30 Uhr, Extreme Bodies

Chey Jurado (ES), Cie Tumbleweed (BE/CH)

Ein Doppel-Abend mit HipHop der Weltklasse und minimalistischem Tanztheater

Samstag, 29. Mai 2021, 16 Uhr, Big Mouth / Me, And All Of That Body

Niv Sheinfeld & Oren Laor (IL), Roni Chadash (IL)

Mit Big Mouth bringen drei israelische Tanzschaffende eine intensive Studie über das Verhältnis von Individuum und Kollektiv auf die Bühne. Rony Chadash erkundet das Verhältnis zu ihrem Körper zwischen Aneignung und Naturereignis, Kontrolle und Wildheit.

Samstag, 29. Mai 2021, 20.30 Uhr, Big Mouth / Me, And All Of That Body

Niv Sheinfeld & Oren Laor (IL), Roni Chadash (IL)

Mit Big Mouth bringen drei israelische Tanzschaffende eine intensive Studie über das Verhältnis von Individuum und Kollektiv auf die Bühne. Rony Chadash erkundet das Verhältnis zu ihrem Körper zwischen Aneignung und Naturereignis, Kontrolle und Wildheit.

Sonntag, 30. Mai 2021, 20.30 Uhr, CC-Celebrities

mit Duo-Arbeiten von Sada Mamedova (Moskau/Heidelberg), Joan Ferré/Erika Poletto (ES/IT), Jacqueline Trapp (Australien/Heidelberg), Elisa Zuppini (NL/IT)

Ein Wiedersehen mit Stipendiaten des Choreographischen Centrums Heidelberg

Mittwoch, 2. Juni 2021, 20.30 Uhr, Dodai

Critical Mess / Stefan Sing, Cristiana Casadio (Berlin)

Jonglage und internationales Tanztheater über das Geben und Nehmen

Freitag, 11. Juni 2021, 20.30 Uhr, Ballett-Abend

Akademie des Tanzes Mannheim

Die Studierenden einer der renommiertesten Ausbildungsstätten in Deutschland tanzen Werke des zeitgenössischen Balletts vom Balletterneuerer William Forsythe, von dem in Heidelberg gut bekannten Choreographen und Dozenten Paolo Amerio, von Kinsun Chan, Ken Ossala und anderen.

Samstag, 12. Juni 2021, 20.30 Uhr, 6 meters Uraufführung

Ensemble UnterwegsTheater, Jai Gonzáles (Heidelberg / Lima)

Das internationale Heidelberger Ensemble be- und verarbeitet in der Uraufführung „6 meters“ auf berührende Weise die Frage von Nähe und Distanz nicht nur in der Pandemiezeit.

Sonntag, 13. Juni 2021, 20.30 Uhr, 6 meters Uraufführung

Ensemble UnterwegsTheater, Jai Gonzáles (Heidelberg / Lima)

Das internationale Heidelberger Ensemble be- und verarbeitet in der Uraufführung „6 meters“ auf berührende Weise die Frage von Nähe und Distanz nicht nur in der Pandemiezeit.

Weitere Informationen: www.unterwegstheater.de