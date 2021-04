Freinsheim: Konstantin Wecker erhält den Hermann Sinsheimer Preis 2021

Freinsheim – „Wie schön wäre es, wenn ich Sie jetzt hier im von-Busch-Hof, der guten Stube Freinsheims persönlich begrüßen könnte…“ So wendet sich Stadtbürgermeister Matthias Weber in seiner Rede anlässlich der Preisverleihung an Konstantin Wecker an sein imaginäres Publikum.

Das hat es so noch nie gegeben. All die Jahre, um genau zu sein seit 1983, als der Preis erstmals verliehen wurde, war der festlich geschmückte Saal bis auf den letzten Platz gefüllt.

In diesem Jahr ist alles anders: statt während der Rede in die erwartungsfrohen Gesichter seines Publikums zu blicken, schaut Matthias Weber in die Kamera von Marcel Mühlbeyer vom gleichnamigen Mediaservicecenter.

Für die Jury war es keine Option gewesen, die Verleihung ins nächste Jahr zu verschieben. Zu wichtig sei die Botschaft des Preises gerade in dieser herausfordernden Zeit. Sie wollte ein Zeichen setzen für die Wahrung der Menschenwürde, der Meinungs- und Pressefreiheit und der Freiheit von Kunst und Wissenschaft.

Mit Konstantin Weckers ist es gelungen, eine Persönlichkeit zu ehren, die zeitlebens für die Einhaltung eben dieser Werte eintritt: als Schriftsteller und Poet, als Komponist und Musiker.

Webers Rede endet mit der Information, dass er nun nach München reise, um den Preis Konstantin Wecker persönlich zu übergeben. Die Aufnahmen von Freinsheim, sowie die, die im Studio Weckers produziert werden, werden dann in einem Video zusammen geführt.

Anja Kleinhans wird Sinsheimer zu Wort kommen lassen, wenn sie eine Passage aus „An den Wassern von Babylon“ von 1920 liest. Moshe Zuckermann, der Soziologe und Professor für Geschichte und Philosophie an der Universität Tel Aviv wird die Laudatio auf Konstantin Wecker halten. Für den musikalischen Rahmen sorgt das Quartett „Immergrün“ unter der Leitung Peter Stockmanns und natürlich Konstantin Wecker selbst.

„Ausgestrahlt“ wird die Aufnahme am Sonntag, 18. April 2021, um 11 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Stadt Freinsheim (Hinweis: Am 18.04.2021 einfach unter Stadt Freinsheim.de, „Veranstaltungen“ einwählen. Die Veranstaltung ist dann dort eingestellt).