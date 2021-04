Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 08.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Auto zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 06.04.2021 11:00 Uhr bis 07.04.2021, 16:00 Uhr wurde ein, im Gartenweg in Friedelsheim, abgestellter PKW von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die rechte Beifahrertür des VW wurde mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 07.04.2021 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde ein im Parkhaus am Obstmarkt in Bad Dürkheim abgestellter Hyundai i20 beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Stoßstange entstand ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Haßloch (ots) – 1.500,- Euro Schaden an einem weißen Mercedes hinterlassen, hat von Dienstag auf Mittwoch (06./07.04.2021) ein unbekannter Autofahrer in der Uthmannstraße. Aufgefundene Blinkerglasscherben deuten auf einen Ford Transit als Verursacher. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324/9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Lindenberg: Ohne Prüfbescheinigung und Versicherung unterwegs

Lindenberg (ots) – Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass das festgestellte Kleinkraftrad nicht dem jugendlichen Fahrer gehörte. Dieser hatte das Fahrzeug in der Nähe des Dorfplatzes Lindenberg kurz zuvor unrechtmäßig an sich genommen.

Die Eigentumsverhältnisse des sichergestellten Rollers konnten weder vor Ort, noch im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden.

Personen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Wir berichteten am 07.04.2021:

Am 06.04.2021 gegen 18:15 Uhr wurde eine Streife in Lindenberg auf einen Mofafahrer aufmerksam, der sich auffällig verhielt. Bei der Kontrolle des jugendlichen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer entsprechenden Prüfbescheinigung war, zudem war das Mofa nicht ordnungsgemäß versichert. Da der Jugendliche drogentypische Auffälligkeiten zeigte und ein Drogenvortest auf positiv auf THC reagierte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Jugendliche wurde im Anschluss an die Eltern übergeben.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit Verletzten

Grünstadt (ots) – Am heutigen Donnerstagmorgen um 08:45 Uhr ereignete sich auf der B 271 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden: Die 45 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot bog aus Richtung Kirchheim kommend nach links auf den Zubringer Richtung Obersülzen/Gewerbegebiet Grünstadt ab. Hierbei missachtete sie den Vorrang des aus Richtung Bockenheim entgegenkommenden 25 Jahre alten Fahrers eines Hyundai. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrerin des Peugeot und ihr 28 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt. Der Beifahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Fahrer und Beifahrerin des Hyundai blieben unverletzt. Das wenige Wochen alte Neugeborene der beiden wurde zwecks Untersuchung in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Sachschadenshöhe wird auf 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme (09-11 Uhr) kam es zu Behinderungen.

Weisenheim am Sand: DEIG-Einsatz bei Widerstand

Weisenheim am Sand (ots) – Am Mittwoch (07.04.2021) gegen Mittag wollte ein unter Quarantäne stehender 28-Jähriger seine Wohnunterkunft in Weisenheim verlassen. Beamte der Polizei Bad Dürkheim waren auf Ersuchen der Kreisverwaltung Bad Dürkheim dort eingesetzt, um die vom Gesundheitsamt erlassene Quarantäneverfügung zu überwachen. Der 28-Jährige leistete bei der Feststellung seiner Personalien Widerstand und griff die Polizeibeamten an. Nachdem der Mann aggressiv auf die Polizeibeamten zuging, mussten die Beamten den Taser zunächst androhen und dann auch einsetzen. Der 28-Jährige konnte dann fixiert werden. Da der Mann sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Klinik verbracht. Ein 29-jähriger Polizeibeamter und der 28-jährige Tatverdächtige wurden leicht verletzt.

