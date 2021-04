Missbrauch von Notrufen – Endstation Polizeidienstelle

Ludwigshafen (ots) – Fünf Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren müssen sich nun wegen des Missbrauchs von Notrufen und dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten. Am Mittwoch 07.04.2021 gegen 3.10 Uhr wählte ein Jugendlicher den Notruf und beleidigte den Polizeibeamten am anderen Ende. Die Polizei ermittelte schnell eine Örtlichkeit in der Seydlitzstraße, von wo aus der Notruf abgesetzt wurde.

Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sie mehrere Müllcontainer fest, die mitten auf der Straße standen. Zeitgleich versuchten mehrere Jugendliche zu Fuß zu flüchten. Die Polizeibeamten nahm die Verfolgung auf und konnte fünf männliche Jugendliche fassen. Alle wurden anschließend zur einer Polizeidienststelle gebracht. Nach der Erhebung der Personalien durften zwei 18-Jährige gehen.

Die übrigen unter 18-Jährigen wurden von ihren Eltern bei der Polizei abgeholt.

Vorfahrt genommen

Ludwigshafen (ots) – Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstag 06.04.2021. Gegen 17 Uhr missachtete ein 53-Jähriger mit seinem PKW beim Abbiegen auf der B44 einen vorfahrtsberechtigten PKW einer 33-Jährigen.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die 44-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde hierbei verletzt. Ebenfalls verletzt wurde die 33-Jährige.

Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Trickbetrug – Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots) – Am 06.04.2021 gelang es einer bislang Unbekannten in der Ebertstraße die Hilfsbereitschaft einer Seniorin aus Ludwigshafen auszunutzen. Die Frau hatte gegen 16:20 Uhr bei der Seniorin geklingelt und sie um Hilfe gebeten. Sie behauptete schwer erkrankt zu sein und dringend zu ihrer Tochter fahren müssen.

Nachdem die Ludwigshafenerin sagte, sie können die Frau leider nicht fahren, bat diese um Geld für ein Taxi. Sie gab weiterhin an, sie wolle das Geld gleich am Abend wieder zurückbringen. Die Seniorin gab der Unbekannten daraufhin wenige hundert Euro. Nur kurze Zeit später erkannte sie die betrügerische Absicht und meldete den Vorfall der Polizei.

Die unbekannte Frau konnte sie wie folgt beschreiben:

Etwa 1,60 bis 1,65 m groß, braunes, halblanges, gelocktes Haar, etwa 40 Jahre alt, stämmige Figur. Zum Tatzeitpunkt habe sie eine braune Jacke und einen braunen Rock getragen.

Wir suchen Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen genommen.

28-Jähriger übersieht Fußgänger

Ludwigshafen (ots)- Ein 28-jähriger Autofahrer übersah am Dienstag 06.04.2021 einen 25-jährigen Fußgänger und kollidierte mit diesem. Der 28-Jährige bog gegen 15 Uhr mit seinem PKW in der Bismarckstraße in die Kaiser-Wilhelm-Straße ab, als der Verkehrsunfall passierte. Durch den Aufprall zog sich der Fußgänger mehrere Prellungen zu.

Der 25-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus.

An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Polizei kontrolliert

Ludwigshafen (ots) – Jedes zweite kontrollierte Fahrzeug offenbarte eine Ordnungswidrigkeit während einer Kontrolle der Polizei am Dienstag 06.04.2021 in der Lagerhausstraße. Zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr kontrollierte die Polizei insgesamt 30 Fahrzeuge. Neun Autofahrer telefonierten während der Fahrt.

Fünf waren ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs.

Darüber hinaus registrierte die Polizei drei Fahrzeuge mit technischen Mängel.

Die 17 betroffenen Autofahrer erwartet nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Am 06.04.2021 wurde eine 61-Jährige aus Ludwigshafen Oggersheim von einer ihr unbekannten Nummer angerufen und vom Anrufer aufgefordert eine Summe in Höhe von über 9000 Euro noch heute begleichen zu müssen. Käme sie dem nicht nach, würde ein Gerichtsvollzieher bei ihr erscheinen. Die 61-Jährige blieb zu recht skeptisch und ging von einem Betrugsversuch aus. Sie informierte die Polizei und ließ sich auf keine Forderung des Betrügers ein.

Ähnlich erging es einer 79-Jährigen aus Ludwigshafen Oggersheim. Sie wurde von einem unbekannten Mann angerufen, der behauptete, sie habe 38.500 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen. Um den Gewinn zu erhalten, müsse sie einem Notar nun 1.000 Euro Prepaid-Karten überweisen. Auch bei ihr hatten die Betrüger keine Chance.

Wieder Fälle der Betrugsmasche “Smishing” – Paket erhalten

Ludwigshafen (ots) – Im Stadtgebiet von Ludwigshafen kam es am 03.04.2021 und am 06.04.2021 zu je einem Betrugsfall der Masche “Smishing”. Dabei erhalten die Betroffenen eine SMS auf ihrem Mobiltelefon mit einer vermeintlichen Zustellungsbenachrichtigung für ein Paket. Beim anschließenden Klick auf einen angeblichen Bestätigungslink wird jedoch unerkannt eine Schadsoftware heruntergeladen und auf dem Handy installiert.

Diese Schadsoftware leitet unbemerkt sensible Daten weiter, spioniert die Kontaktliste der Geschädigten aus und versendet anschließend eigenständig SMS mit der Schadsoftware an verschiedene Rufnummern, die zusätzliche Kosten verursachen können.

Empfängern einer solchen SMS wird folgendes empfohlen: