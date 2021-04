Germersheim: Luftwaffe begrüßt erste Freiwillig Wehrdienstleistende im Heimatschutz

Germersheim – Am 6. April 2021 haben die ersten Freiwillig Wehrdienstleistenden im Heimatschutz ihren Dienst in der Luftwaffe angetreten. Bis zu 120 Plätze stehen pro Jahr für diese neue Form des Wehrdienstes, die sieben Monate im aktiven Dienst mit fünf Monaten in Form von später abzuleistenden Wehrübungen kombiniert, in der Luftwaffe zur Verfügung.

Die ersten 21 Soldaten starten ihre dreimonatige Grundausbildung im Luftwaffenausbildungsbataillon an den Standorten Roth (Bayern, 13 Soldaten) und Germersheim (Rheinland-Pfalz, 8) Es folgt eine viermonatige Spezialausbildung im Objektschutzregiment der Luftwaffe mit seinen Standorten Schortens und Diepholz in Niedersachsen. Sie ist auf die Besonderheiten des Schutzes von Liegenschaften der Luftwaffe und einsatzwichtigem Material − insbesondere Luftfahrzeugen − zugeschnitten.

In Germersheim begrüßte am 7. April 2021 der stellvertretende Inspekteur der Luftwaffe, Lju, die jungen Soldaten persönlich. „Ich heiße die jungen Frauen und Männer herzlich willkommen und freue mich über ihr Engagement und ihre Entscheidung für uns“, so General Rieks. „Dienst in der Luftwaffe bedeutet Teamarbeit, spannende Technik, moderne Menschenführung und Vielfalt. Das beginnt schon in der Grundausbildung und setzt sich für sie im Objektschutzregiment, das so etwas wie unser ‚Schweizer Taschenmesser‘ darstellt, weiter fort.“ Dafür wünsche er den jungen Kameraden einen erfolgreichen Start und interessante Einblicke.

Der Mehrwert des FWD Heimatschutz Luftwaffe liegt in der zielgerichteten Ausbildung von Reservekräften, die beispielsweise in einer Krisensituation für den Schutz der Luftwaffenliegenschaften in ganz Deutschland herangezogen werden könnten. Diese kämen aber auch bei schweren Naturkatastrophen zum Einsatz, um Menschen in Not zur Hilfe zu kommen.

Die jungen Soldaten erhalten die Chance, die Luftwaffe kennenzulernen, ohne sich für einen längeren Zeitraum binden oder für einen Auslandseinsatz bereit sein zu müssen.

Die späteren Wehrübungen sollen an verschiedenen Standorten der Luftwaffe innerhalb von maximal sechs Jahren absolviert werden.

Weitere Informationen sind im Internet unter DeinJahrFürDeutschland.de abrufbar.