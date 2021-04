Karlsruhe – Alkoholisierter Rentner verursacht Unfall

Karlsruhe – Mit fast 1,7 Promille hat ein 82 Jahre alter Autofahrer am

Dienstagabend einen Unfall im Karlsruher Stadtteil Daxlanden verursacht.

Gegen 20:45 Uhr fuhr der Audi-Fahrer auf der Straße „Kleiner Anger“ und

beschädigte beim Einfahren in eine Garagenzufahrt den Metallpfeiler der

Rolltoranlage sowie die dortige Mauer. Anschließend fuhr der Rentner weiter in

die Tiefgarage und stellte sein Fahrzeug in einer Parktasche ab. Durch das

Unfallgeräusch wurde ein Zeuge auf den Vorfall und verständigte die Polizei. Bei

der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 82-Jährigen

deutlichen Alkoholgeruch fest, weshalb er die Beamten mit auf das Revier

begleiten musste. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe sowie der

Führerschein abgenommen.

Karlsruhe – 59 Jahre alte Frau aus Karlsruhe-Neureut vermisst

Karlsruhe-Neureut – Seit Dienstagmorgen wird die in Karlsruhe-Neureut

wohnhafte 59 Jahre alte Ilse Schwarz vermisst. Die Frau verließ vor 09.30 Uhr

unbemerkt ihre Wohnung im Bereich „Alter Postweg“ und ist seither verschwunden.

Da sie an diversen Krankheiten leidet und aufgrund einer starken

Bewegungseinschränkung auf einen Rollator angewiesen ist, wurden von der

Kriminalpolizei Karlsruhe umgehend intensive Suchmaßnahmen – auch unter Einsatz

eines Hubschraubers sowie eines „Mantrailer-Hundes“ – eingeleitet, die bisher

erfolglos geblieben sind.

Die Vermisste ist etwa 160 cm groß, von kräftiger Statur und hat graues Haar,

das zu einem Zopf gebunden ist. Bekleidet ist sie mit einer grauen Jogginghose

und dunkelbrauner Lammfelljacke, darunter trägt sie ein hellgelbes Langarmshirt.

Ein Foto ist unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Frau geben kann, wird gebeten,

sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Weingarten – Wildschwein verursachte Verkehrsunfall

Karlsruhe – Ein Wildschwein hat Dienstagnacht auf der Bundesstraße 3 bei

Weingarten einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 73-Jähriger war mit seinem Pkw

gegen 23.15 Uhr auf der Bundesstraße 3 von Grötzingen kommend in Richtung

Weingarten unterwegs, als ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Das Wild

wurde vom Pkw erfasst, in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dort frontal

gegen den Pkw eines 20-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Da

an einem Fahrzeug Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn

gereinigt werden.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenshinweise:- Tiere überqueren besonders häufig in Waldabschnitten und an

Feldrändern die Straßen. Und das vor allem in den Abend- und frühen

Morgenstunden während der Dämmerung.

Vorausschauendes Fahren und erhöhtes Gefahrenbewusstsein helfen

Wildunfälle zu vermeiden.

Karlsruhe – 36-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwochnachmittag ein

36-jähriger italienischer Staatsangehöriger den Haftrichter beim zuständigen

Amtsgericht vorgeführt. Dem Beschuldigten wird unerlaubtes Handeltreiben mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Der Mann war am Dienstagabend von einer Polizeistreife in Heidelsheim einer

Fahrzeugkontrolle unterzogen worden. Nach dem Anhaltevorgang warf er ein

Päckchen mit ca. 18 Gramm Heroin unter sein Fahrzeug, was von den Polizeibeamten

beobachtet werden konnte. Im Rahmen der Kontrolle wurde weiter festgestellt,

dass der Beschuldigte über keine Fahrerlaubnis verfügt. Zudem ergaben sich

Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung des bereits mehrfach

strafrechtlich in Erscheinung getreten Beschuldigten.

Östringen – Holzbrett auf Herdplatte verursacht kleinen Brand

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte ein 12 Jahre altes Mädchen, als sie am

Dienstag gegen 17:40 Uhr ein Holzbrett auf einer angeschalteten Herdplatte

vergaß.

Das Mädchen befand sich zum Brandausbruch alleine zu Hause. Nach dem Kochen

legte sie eine Kochfeldabdeckung aus Holz auf die Herdplatte und vergaß diese

auszuschalten. Die Holzplatte begann zu kokeln und es kam zu einer starken

Rauchentwicklung in der Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße. Da sich die

12-Jährige zu diesem Zeitpunkt in ihrem Zimmer befand, bekam sie davon zunächst

nichts mit. Beim Verlassen des Zimmers bemerkte sie die verrauchte Wohnung und

flüchtet zu einem Nachbarn. Dieser betrat daraufhin die Wohnung und entsorgte

die kokelnden Holzplatten kurzerhand durch das Fenster nach draußen. Aufgrund

der stark verrauchten Wohnung wurde das Mädchen vorsorglich mit dem

Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der durch die Flammen entstandenen

Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Nachdem die Wohnung durch die

Freiwillige Feuerwehr Östringen kontrolliert und gelüftet war, konnten die

Wohnungsinhaber in ihre Wohnung zurückkehren.

Kraichtal – Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich eine 24-jährige Fußgängerin bei

einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Münzesheim zu. Ein 18-Jähriger war

gegen 07.20 Uhr auf der Landesstraße 554 in Richtung Kraichtal unterwegs. An der

Haltestelle am Ortsausgang stieg die 24-Jährige aus dem Bus aus und überquerte

die Fahrbahn. Hier wurde sie von dem Pkw des 18-Jährigen erfasst und schwer

verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus

gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Bundespolizei warnt vor Taschendieben in Zügen

Karlsruhe – Nachdem eine 80-jährige Reisende gestern Nachmittag (6. April)

ihre Handtasche im Zug vergessen hat, fehlen der Frau nun Bargeld in Höhe von

300 Euro und weitere persönliche Gegenstände.

Nach ihrer Fahrt von Mannheim nach Karlsruhe verließ die Frau den ICE und ließ

dabei ihre Handtasche am Platz zurück. Kurz nach Abfahrt des Zuges bemerkte die

Frau ihr Versehen. Über den Service Point im Karlsruher Hauptbahnhof gelang es

das Zugpersonal zu erreichen. Leider war es bereits zu spät und die Tasche lag

nicht mehr am beschriebenen Platz. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gab es

nicht.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor Taschendieben, die ihre

Tatgelegenheiten in Zügen oder am Bahnsteig suchen. Der wichtigste Schutz vor

Taschendieben ist die Aufmerksamkeit. „Lassen Sie Ihre Wertsachen und Ihr Gepäck

nicht außer Acht. Auch nicht, wenn Sie nur kurz die Toilette aufsuchen oder ins

Bordbistro gehen. Vermeiden Sie Gedränge am Bahnsteig und halten Sie die derzeit

ohnehin gebotenen Abstände gerade dort konsequent ein“.

Weitere nützliche Informationen zum Thema „Sicher im Alltag“ und den Tricks der

Taschendiebe gibt es auf www.bundespolizei.de.

Gefahr durch riskantes Überholen – Polizei sucht Zeugen

(KA) Bruchsal – Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Dienstagnachmittag

ein weißer Mercedes Sprinter mit Kühlaufbau gemeldet, welcher auf der

Bundesstraße 3 zwischen Bruchsal und Ubstadt-Weiher auf Höhe der Mülldeponie

gleich mehrere gefährliche Überholvorgänge durchführen würde. Als Folge sollen

mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr zu starken Brems- und Ausweichmanövern

gezwungen worden sein. Der Fahrer wird als 35 – 40-jähriger, ca. 185 cm großer

Mann mit normaler Statur, kurzem dunklen Haar und Dreitagebart beschrieben. Zum

Zeitpunkt der Überholvorgänge trug er eine braun-grüne Jacke.

Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 07253

80260 an das Polizeirevier Bad Schönborn.

„Geisterfahrer“ in Einbahnstraßen

(KA) Bruchsal – Als besonders gefährlich erwies sich am Dienstagmittag

gegen 13.45 Uhr die Fahrweise eines 30-jährigen Autofahrers in der Bruchsaler

Innenstadt. Nachdem er zunächst die Reserveallee und die Styrumstraße entgegen

der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr, konnte er von einem Zeugen auf seine

„Geisterfahrt“ aufmerksam gemacht werden. Ungeachtet dessen beschleunigte er

sein Fahrzeug erneut und fuhr über den Gehweg zur Kreuzung Schönbornstraße. Ein

Verkehrsteilnehmer, dem er dort die Vorfahrt nahm, konnte nur durch eine

Gefahrenbremsung einen Zusammenstoße verhindern. Nachdem der 30-Jährige sein

Fahrzeug dann selbstständig zum Stehen brachte, wurde er erneut durch den Zeugen

angesprochen und bis zum Eintreffen der nun verständigten Beamten des

Polizeireviers Bruchsal aufgehalten. Für die Polzisten steht nun die Klärung der

Fahrtüchtigkeit im Vordergrund. Seinen Führerschein ist der „Geisterfahrer“ bis

dahin jedenfalls los.

Ettlingen- Vollsperrung der Bundesstraße 3 nach Verkehrsunfall

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeuge kam es

am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 3 zwischen der Seehofkreuzung und dem

Wattkopftunnel.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die mutmaßliche Unfallverursacherin gegen

15:45 Uhr auf der B 3 in Richtung Albtal. Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit

fuhr sie auf den vorausfahrenden Seat auf. Dieser kollidierte durch die Wucht

des Aufpralls mit einem Renault, der wiederum auf einen VW aufgeschoben wurde.

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin sowie der Seat und Renault waren aufgrund

ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle

abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste der Streckenabschnitt für

90 Minuten voll gesperrt werden.

Bad Schönborn – Radfahrer nach Unfall geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Bad Schönborn-Mingolsheim – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen

15.00 Uhr an der Ampelkreuzung Waldparkstraße (Kreisstraße 3522) und der

Bundesstraße 292 bei Mingolsheim ist ein etwa 80 Jahre alter Radfahrer

geflüchtet. Anhand der Personenbeschreibung bittet das Polizeirevier Bad

Schönborn um Zeugenhinweise, die unter 07253 80260 entgegengenommen werden.

Den bisherigen Feststellungen zufolge überfuhr der Zweiradfahrer bei Rotlicht

die dortige Fußgängerampel. Eine nahende 47-jährige Pkw-Fahrerin musste stark

abbremsen, um den Mann nicht zu überfahren und stieß gegen den Bordstein. Am

Auto entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro.

Der betagte Radfahrer fuhr ungeachtet dessen weiter und wurde in der Folge von

einem Zeugen angesprochen, der das Geschehen beobachtet hatte. Ihm gegenüber gab

er den offensichtlich falschen Namen Heinz Scheffler aus Östringen an und

entfernte sich erneut.

Der Senior wird auf etwa 80 Jahre alt beschrieben, er trug eine graue oder

braune Jacke mit einer blauen Wollmütze und einen Mund-Nasen-Schutz. Eine nähere

Beschreibung ist nicht bekannt.

Karlsruhe- Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Karlsruhe – Vermutlich eine ausgelöste Alarmanlage hat in der Nacht zum

Dienstag Einbrecher von ihrem weiteren Vorhaben in der Karlsruher- Innenstadt

abgehalten.

Die bislang Unbekannten versuchten die Eingangstür eines Casinos in der

Kaiserstraße aufzuhebeln. Durch den Einbruchsversuch wurde die Alarmanlage

ausgelöst, woraufhin die Täter das Weite suchten.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird um seine

Meldung beim Polizeirevier Karlsruhe- Marktplatz unter 0721-6663311 gebeten.