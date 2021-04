Karlsruhe/Mannheim: Bundespolizei warnt vor Taschendieben in Zügen

Karlsruhe/Mannheim – Nachdem eine 80-jährige Reisende gestern Nachmittag

(6. April) ihre Handtasche im Zug vergessen hat, fehlen der Frau nun Bargeld in

Höhe von 300 Euro und weitere persönliche Gegenstände.

Nach ihrer Fahrt von Mannheim nach Karlsruhe verließ die Frau den ICE und ließ

dabei ihre Handtasche am Platz zurück. Kurz nach Abfahrt des Zuges bemerkte die

Frau ihr Versehen. Über den Service Point im Karlsruher Hauptbahnhof gelang es

das Zugpersonal zu erreichen. Leider war es bereits zu spät und die Tasche lag

nicht mehr am beschriebenen Platz. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gab es

nicht.

Mannheim-Sandhofen, B44: Feldhase verursacht schweren Verkehrsunfall mit 50.000 Euro Schaden

Mannheim-Sandhofen, B44 – Am frühen Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr

kollidierte ein von Sandhofen kommender PKW-Fahrer mit einem über die Fahrbahn

hüpfenden Feldhasen. Nach ca. 30 Metern gelang es dem PKW-Fahrer sein

beschädigtes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand zu bringen und

die Warnblinkanlage zu bestätigen. Eine ebenfalls von Sandhofen heranfahrende

Verkehrsteilnehmerin bemerkte den verunfallten Nissan zu spät und fuhr

infolgedessen mit ihrem Hyundai auf das Heck des Pkws auf. Beide Fahrer wurden

bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An

beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Mannheim B38a: Schwerer Verkehrsunfall – Zeugen gesucht! – Pressemitteilung Nr.3

Mannheim – Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B38a mit drei

beteiligten Fahrzeugen sucht die Verkehrspolizei Mannheim dringend Zeugen, die

den Unfall beobachtet haben. Die Reinigungs- und Bergungsarbeiten sind

abgeschlossen und die Fahrbahn ist wieder für den Verkehr freigegeben. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer des Fords aufgrund eines

medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto, touchierte mehrfach die

Mittelleitplanke und fuhr anschließend nach rechts über die Fahrbahn, wo er auf

der rechten Fahrspur mit einem Mazda kollidierte. Durch den Aufprall wurde der

Mazda auf einen vorausfahrenden LKW geschoben. Der Ford sowie der Mazda kamen

letztlich im Grünstreifen zum Stehen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst

Mannheim zu melden.

Mannheim-Rheinau: Unbekannter stiehlt 71-jähriger Frau die Geldbörse – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau – Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagvormittag

im Stadtteil Rheinau einer 71-jährigen Frau die Geldbörse. Während ihres

Einkaufs in einem Supermarkt im Rheinauer Ring entwendete der Unbekannte

unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche der 71-Jährigen. In der Geldbörse

befanden sich neben drei EC-Karten verschiedener Geldinstitute auch weiter

persönliche Ausweispapiere sowie Bargeld. Anschließend begab er sich zum

Geldautomat einer Bank in der Schwabenheimer Straße und hob dort mit einer zuvor

erbeuteten EC-Karte einen dreistelligen Bargeldbetrag ab.

Hinweise zum Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Die Videoaufzeichnungen

der Bank werden gesichert und müssen noch ausgewertet werden.

Zeugen, die auf den Diebstahl aufmerksam geworden sind oder verdächtige

Beobachtungen am Geldautomat gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim B38a: Schwerer Verkehrsunfall – Pressemitteilung Nr.2

Mannheim – Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der B38a kollidierte ein

Ford-Fahrer aus noch nicht bekannter Ursache mit der Mittelleitplanke und wurde

zurück auf die Fahrbahn abgewiesen, wo er mit einem LKW und einem Mazda

verunfallte. Der Mazda und der Ford kamen total beschädigt im Grünstreifen der

Anschlussstelle Mannheim zum Stehen. Die genauen Unfallbeteiligungen sind noch

nicht abschließend geklärt. Der Fahrer des Fords wurde bei dem Unfall

lebensgefährlich, der Fahrer des Mazdas nach bisherigen Erkenntnissen leicht

verletzt. Beide befinden sich derzeit in nahegelegenen Krankenhäusern in

Behandlung. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch

unklar. Während der noch andauernden Reinigungs- und Bergungsarbeiten bleibt die

Fahrbahn gesperrt. Wieso der Ford-Fahrer in die Leitplanke prallte ist

Ermittlungssache der Verkehrspolizei Mannheim.

Mannheim B38a: Schwerer Verkehrsunfall – Pressemitteilung Nr.1

Mannheim – Am Mittwoch gegen 09:00 Uhr kam es auf der B38a in

Fahrtrichtung Feudenheim auf Höhe der SAP-Arena zu einem schweren

Verkehrsunfall. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der Unfallhergang ist

derzeit noch ungeklärt. Zurzeit ist die B38a ab der Anschlussstelle

Mannheim-Neuhermsheim bis zum Mannheimer Kreuz gesperrt. Eine Pressestelle ist

vor Ort eingerichtet und unter der Nummer 015140703862 erreichbar.

Mannheim: Polizeieinsatz in der Carl-Benz-Straße

Mannheim – In den Nachmittagsstunden kam es ab 15:00 Uhr zu einem

Polizeieinsatz in der Mannheimer Neckarstadt. Ein 43-jähriger offensichtlich

psychisch verwirrter Mann hatte sich in seiner Wohnung verschanzt und äußerte,

sich oder den eintreffenden Kräften der Polizei oder des Rettungsdienstes etwas

antun zu wollen. Eine Kontaktaufnahme mit entsprechend geschulten Polizeibeamten

kam nicht zustande, so dass eine Spezialeinheit der Polizei zunächst angefordert

werden musste. Gegen 18:00 Uhr hatte sich der 43-Jährige wieder beruhigt und

konnte ohne Besonderheiten in Gewahrsam genommen werden. Er wurde einer

Fachklinik zu einer eingehenden Untersuchung vorgestellt. *mm