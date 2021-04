Sinsheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr

Sinsheim/BAB 6 – Am Dienstag, in der Zeit, zwischen 6 Uhr und 12 Uhr,

führte die Verkehrspolizei Mannheim, gemeinsam mit dem Bundesamt für

Güterverkehr (BAG) auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau an der A 6

Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr durch.

Hauptaugenmerk der mit ganzheitlichem Ansatz durchgeführten Kontrollen lag auf

der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Dabei kontrollierten die

eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 33 Fahrzeuge

und deren Fahrer, von denen 20 beanstandet werden mussten. Dies bedeutet eine

Beanstandungsquote von fast 60 Prozent.

Von den beanstandeten Fahrern hatten 14 Fahrzeuglenker ihre Wochenruhezeit

verbotswidrig in ihren Fahrzeugen verbracht. Seine Wochenruhezeit von mindestens

45 Stunden darf ein Lkw-Fahrer nicht in seinem Fahrzeug verbringen. Der

Unternehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass der Fahrer diese Ruhezeit entweder

an seinem Wohnort oder an einer festen Unterkunft mit sanitären Einrichtung und

Versorgungsmöglichkeiten verbringt.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

20 Verstöße gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten, hier

wurden insgesamt über 30.000 Euro an Sicherheitsleistungen

einbehalten

3 Anzeigen wegen Zuwiderhandlungen gegen güterverkehrsrechtliche

Vorschriften, davon ein Kabotageverstoß

Vorschriften, davon ein Kabotageverstoß

Ein Fahrzeug musste wegen technischer Mängel beanstandet werden

4 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen

zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere

Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Leichtkraftrad mutwillig in Brand gesetzt

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Mittwochmorgen gegen 03:30 Uhr

verständigte ein Passant die Polizei, nachdem er auf einem Feldweg bei

Schriesheim einen Feuerschein bemerkte. Vor Ort fanden die Polizeibeamten auf

dem parallel zum Schlittweg verlaufenden Feldweg, in Richtung Dossenheim, ein

mutmaßlich bewusst in Brand gesetztes Leichtkraftrad vor. Die hinzugerufene

Feuerwehr Schriesheim konnte den Brand schließlich löschen. An der Yamaha

entstand Totalschaden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Zweirad zuvor

gestohlen. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brandleger geben können, werden gebeten sich unter

der Tel.: 06201 – 10030 zu melden.

St.Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: PKW-Fahrer flüchtet nach Unfall mit E-Scooter – Zeugen gesucht!

St.Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis – Nur durch einen Sprung in letzter SekundeNeckarbischofsheim: Schüsse im Feld; Umstände unklar; Zeugen

gesucht

Neckarbischofsheim – Am frühen Karfreitagabend, gegen 18.45 Uhr, gingen

zwei Personen im Feldgebiet zwischen Sportplatz und dem Ortsteil Helmhof, der

Krebsbach entlang spazieren, als sie mehrere Schüsse hörten. In einiger

Enternung erkannten sie zwei Männer, die an einem silbernen Auto standen und von

denen möglicherweise die schüsse abgefeuert wurden.

Nachdem sich die beiden Spaziergänger im angrenzenden Wald in Sicherheit

gebracht hatten, informierten sie die Polizei und warteten auf deren Eintreffen.

Währenddessen hörten sie weitere Schüsse und sahen das silberen Fahrzeug

plötzlich davonfahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Ergebnis. Auch

eine Absuche des Feldweges und des angrenzenden Feldgebiets nach Projektilen war

nicht erfolgreich.

Die Umstände des Vorfalls sind noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem

Vorfall sowie zu dem silbernen Fahrzeug und/oder den Insassen geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder beim

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

gen. Die

Verkehrsteilnehmerin konnte eine Kollision nur verhindern, indem sie von ihrem

Gefährt absprang. Während sich ein hilfsbereiter Passant um die leicht verletzte

Frau kümmerte, fuhr der PKW-Fahrer einfach weiter. Es entstand ein Sachschaden

in Höhe von ca. 200 Euro. Der Ersthelfer der jungen Frau sowie Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu dem PKW und dem Unfallverursacher geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222 – 57090 zu melden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Mehrfamilienhaus

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr

wegen eines Brands in Ketsch alarmiert. Gegen 18.45 Uhr bemerkten Zeugen

schwarze Rauchentwicklung, ausgehend von einem Mehrfamilienhaus in der Brühler

Straße, und verständigten Polizei und Feuerwehr. Im Keller des neugebauten und

noch unbezogenen Anwesens war aus bislang unklarer Ursache im Bereich der

Heizungsanlage ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus

Ketsch und Schwetzingen konnten den Brand unter Kontrolle bringen und

schließlich löschen. Die Heizungsanlage wurde durch die Flammen komplett

zerstört, durch Rußniederschlag wurde das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft

gezogen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von über 100.000 Euro. Da

das Gebäude derzeit noch nicht bewohnt ist, waren keine Personen im Anwesen.

Während der Löscharbeiten war die Brühler Straße bis ca. 21.30 Uhr komplett

gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Brandspezialisten des

Fachdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Diese dauern noch an.

Eschelbronn: Unfallflucht auf Netto-Parkplatz; älterer Fahrer eines roten Autos gesucht; Zeugen bitte melden

Eschelbronn – Am Dienstagvormittag kam es auf dem Parkplatz des

Netto-Marktes in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, zwischen einem noch

unbekannten Autofahrer und einem Renault, der dort von 10.30-10.45 Uhr geparkt

war.

Der noch unbekannte Autofahrer, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um

einen älteren Mann gehandelt haben soll, stieß offenbar beim Rangieren gegen den

Renault und fuhr anschließend mit seinem roten Fahrzeug, eventuell einem VW mit

HD-Kennzeichen weiter, ohne sich um den Schaden von rund 1.000.- Euro zu

kümmern.

Zeugen, die den Unfall bemerkt haben und Hinweise zum Verursacher und/oder

dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261/690-0 zu melden.

