In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor Taschendieben, die ihre

Tatgelegenheiten in Zügen oder am Bahnsteig suchen.

Der wichtigste Schutz vor Taschendieben ist die Aufmerksamkeit. „Lassen Sie Ihre

Wertsachen und Ihr Gepäck nicht außer Acht. Auch nicht, wenn Sie nur kurz die

Toilette aufsuchen oder ins Bordbistro gehen. Vermeiden Sie Gedränge am

Bahnsteig und halten Sie die derzeit ohnehin gebotenen Abstände gerade dort

konsequent ein“.

Weitere nützliche Informationen zum Thema „Sicher im Alltag“ und den Tricks der

Taschendiebe gibt es auf www.bundespolizei.de.

Heidelberg-Rohrbach: Zigarettendiebe in die Flucht geschlagen – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg-Rohrbach – Am späten Dienstagabend gegen 21:00 Uhr wurde ein

Anwohner im Erlenweg auf zwei mutmaßliche Zigarettendiebe aufmerksam. Die beiden

unbekannten Täter versuchten offenbar durch gezielte Tritte an den Inhalt eines

dort befindlichen Zigarettenautomaten zu gelangen. Nachdem der Zeuge auf sich

aufmerksam machte, flüchteten die beiden Männer ohne Beute in Richtung

Konstanzer Straße. Einer der Täter habe dunkle kurze Haare gehabt und unter

seiner Jacke einen auffällig hellen Kapuzenpullover getragen sowie eine

Bauchtasche mitgeführt. Sein Komplize trug ebenfalls ein Oberteil mit Kapuze.

Ein Sachschaden an dem Zigarettenautomaten entstand nicht. Zeugen, die Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier

Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221 34180 zu melden.

Heidelberg-Ziegelhausen: Bei Glätte zwei Autos aufeinander geschoben

Heidelberg – Am Dienstag gegen 14:10 Uhr kollidierte eine 43-jährige

VW-Fahrerin im Köpfleweg mit einem 28-jährigen Mitsubishi-Fahrer und verletzte

diesen hierbei leicht. Der 28-Jährige war mit seinem Auto auf der Fahrbahn am

Rangieren, als die 43-Jährige Frau den Köpfleweg talwärts fuhr und auf der

schneeglatten Fahrbahn nicht mehr bremsen konnte. Sie kollidierte frontal mit

dem Mitsubishi und schob diesen auf den am Fahrbahnrand geparkten Seat. Der

28-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht werden. Der VW und der Mitsubishi mussten abgeschleppt werden. Durch

den Unfall entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.