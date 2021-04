Unvermittelt zugeschlagen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern – Ein Security Mitarbeiter eines Einkaufzentrums in der

Merkurstraße ist am Dienstag von einem Kunden attackiert worden. Der unbekannte

Täter soll mit einem Wollschal um sein Gesicht den Laden betreten haben. Der

Mitarbeiter begleitete ihn zur Information, wo er einen medizinischen

Mund-Nasen-Schutz erhalten sollte. An der Information wurde der Unbekannte immer

aggressiver und schlug dem Mitarbeiter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Anschließend flüchtete der Mann mit einem Fahrrad. Er wird wie folgt

beschrieben: Circa 30-40 Jahre alt ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß mit

längeren, braun-grauen Haaren. Bekleidet war er mit Funktionskleidung für

Radfahrer mit blauen Seiten im Bereich der Hüfte und er hatte einen schwarzen

Rucksack mit neongelben Streifen dabei. Zeugen, die etwas von dem Vorfall

mitbekommen haben, oder die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 – 2250 mit der

Polizeiinspektion in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Vorsicht bei Internet-Schnäppchen!

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – Ein Schnäppchen wollte ein Mann aus

Weilerbach in den vergangenen Tagen machen. Er hatte im Internet nach einer

Waschmaschine gesucht und war auf ein günstiges Angebot aufmerksam geworden.

Ohne das Angebot intensiver zu prüfen, bestellte der Mann das Gerät und bezahlte

im Voraus.

Weil die Bestellung nicht eintraf und er auch niemanden mehr erreichte,

erstattete der Mann nach Ostern Anzeige wegen Betrugs. Die Ermittlungen laufen.

Vermutlich ist der Weilerbacher auf einen Fake-Shop hereingefallen.

Worauf man beim Online-Kauf achten sollte, um auf der sicher(er)en Seite zu

sein, kurz zusammengefasst:

Keine Spontankäufe! Besser erst Preise vergleichen – und wenn

das Angebot eigentlich schon „zu günstig“ ist und der Preis

erheblich unter dem anderer Anbieter liegt, bitte vorsichtig

sein!

Bei einer ersten Bestellung in einem unbekannten Online-Shop am

besten den Namen des Shops erst in einer Internet-Suchmaschine

eingeben und prüfen, welche Erfahrungen andere Kunden mit dem

Anbieter gemacht haben.

Sichere Zahlungswege wählen! Fake-Shops fordern meistens

Vorkasse. Aber auch Zahlungsdienste wie Western Union oder

paysafecard sind eher kritisch zu sehen.

Bei Zweifeln: lieber nicht bestellen und einen seriöseren

Anbieter wählen!

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de – mit

diesem Link kommen Sie direkt zum Thema „Fake-Shops“: https://s.rlp.de/Qp7Cw

|cri

Verräterischer Geruch

Kaiserslautern – Weil in seiner Wohnung Drogen gefunden wurden, ermittelt

die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Ein „spezieller“

Geruch, der aus der Wohnung des 23-Jährigen strömte, hatte ihn verraten.

Eigentlich waren Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes wegen einer

Ruhestörung verständigt worden und am späten Dienstagabend zu der Adresse im

östlichen Stadtgebiet ausgerückt. Als sie kurz nach halb 12 vor Ort eintrafen,

stand die Wohnungstür offen und ihnen schlug ein starker Cannabis-Geruch

entgegen.

Die daraufhin alarmierte Kripo holte einen Beschluss zur Durchsuchung der

Wohnung ein – und bei der anschließenden Überprüfung der Räume wurden sowohl

Betäubungsmittel als auch Verpackungsmaterial und eine größere Menge Bargeld

gefunden. Die Sachen wurden sichergestellt, die weiteren Ermittlungen laufen.

|cri

Opfer nach Vornamen ausgewählt?

Stadt und Kreis Kaiserslautern – Gleich vier Fälle von versuchtem Betrug

am Telefon sind am Dienstag bei der Kripo angezeigt worden, drei davon aus dem

Stadtgebiet, einer aus dem Landkreis. Interessant: Alle Opfer waren Frauen und

hatten den gleichen Vornamen.

Die Frauen – die zwischen 64 und 88 Jahre alt sind – meldeten unabhängig

voneinander, dass sie in der Mittagszeit einen Anruf eines unbekannten Mannes

erhalten hatten, der sich als Polizeibeamter ausgab. Allen vier Damen wurde die

Geschichte von dem angeblichen „Einbruch in der Nachbarschaft“ erzählt, nach dem

die Polizei bei der Spurensuche vor Ort ein Büchlein oder Zettel gefunden habe,

auf dem der Name und die Adresse der Angerufenen notiert sei. „Vorsorglich“

erkundigte sich der angebliche Polizist, ob sich eventuell Wertgegenstände im

Haus befinden, die für Einbrecher interessant sein könnten…

Zum Glück fiel keine der angerufenen Frauen auf den Betrugsversuch herein. Drei

davon erkannten die Masche gleich und legten einfach auf, die vierte wurde erst

während des längeren Telefonats mit dem Unbekannten stutzig, beendete dann aber

auch das Gespräch.

Dass alle Opfer den gleichen Vornamen haben, kann Zufall sein. Es könnte aber

auch ein Hinweis darauf sein, dass die Betrüger systematisch im Telefonbuch nach

Namen suchen, hinter denen lebensältere Menschen stecken könnten. Unser Tipp

lautet deshalb: Prüfen Sie Ihren Telefonbucheintrag, und wenn der Vorname nicht

unbedingt erforderlich ist, lassen Sie ihn streichen oder zumindest mit dem

Anfangsbuchstaben abkürzen. – Das erschwert den Tätern die Suche nach

potenziellen Opfern. |cri

Tattoos gestochen – Zeche geprellt

Kaiserslautern – Der Betreiber eines Tattoo-Studios hat über die

Onlinewache Strafanzeige wegen Betrugs erstattet. Demnach sind ihm zwei seiner

Kundinnen – durch eine Täuschung – Geld schuldig geblieben.

Die beiden 23 und 30 Jahre alten Frauen hatten sich Ende März bei dem Mann

Tattoos stechen lassen. Der Preis dafür wurde vorab vereinbart.

Als die ältere der beiden fertig war, verließ sie das Geschäft und gab an, dass

ihre Freundin für sie mitbezahlen würde. Nachdem auch das Tattoo der jüngeren

fertig war, wollte diese die Rechnung mit einem großen Schein bezahlen. Der

Tätowierer konnte diesen jedoch nicht wechseln und bat die junge Frau darum, den

Schein woanders wechseln zu lassen und dann bei ihm die Rechnung zu begleichen.

Die 23-Jährige verließ daraufhin das Studio – und kam nicht mehr zurück.

Weil der Betrag bis heute nicht bezahlt wurde, entschloss sich der Geschäftsmann

jetzt zur Anzeige. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Unfall: Gegen Laternenmast gekracht

Kaiserslautern – Bei einem Fahrmanöver auf der Donnersbergstraße ist am

Dienstag eine 39-Jährige mit ihrem Wagen gegen einen Laternenmast gekracht.

Wegen eines einparkenden Autos wollte die Frau die Fahrspur wechseln. Die

39-Jährige lenkte allerdings zu weit nach links, sie fuhr über den Bordstein auf

den Mittelstreifen und kollidierte dort frontal mit einer Straßenlaterne. Die

Fahrerin blieb unverletzt. Vorsorglich war der Rettungsdienst alarmiert worden.

Um die beschädigte Laterne kümmerte sich die Feuerwehr. Den Unfallschaden

schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Das Auto der 39-Jährigen war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. |erf

Diebe klauen Sommerreifen

Kaiserslautern – Unbekannte haben aus einer Tiefgarage einen Satz

Sommerreifen inklusive Felgen gestohlen. Der Diebstahl war am Dienstag

festgestellt worden. Vermutlich waren die Diebe zwischen Gründonnerstag und

Dienstagmorgen in die Tiefgarage eingedrungen und stahlen die Räder. Sie

lagerten auf dem Fahrzeugstellplatz des Geschädigten. Jetzt ermittelt die

Polizei und bittet um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum Verdächtiges

beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Mehrere Autos aufgebrochen

Kaiserslautern/Schneckenhausen – Rund um den Betzenberg sind über die

Ostertage mehrere Autos aufgebrochen worden. Weil viele Anwohner ihre Fahrzeuge

über die Feiertage nicht nutzten, fielen die Taten erst am Dienstag auf –

insgesamt neun Fälle von Einbrüchen und/oder Diebstählen aus Fahrzeugen wurden

der Polizei gemeldet.

Betroffen waren Pkw in der Rousseaustraße, Voltairestraße, Cusanusstraße und im

St.-Quentin-Ring. Allein in einer Tiefgarage in der Rousseaustraße wurden fünf

Fälle registriert. Die Tatzeiten liegen überwiegend zwischen Ostersamstag (3.

April) und Dienstag (6. April), einige können auf die Nacht vom 5. auf den 6.

April eingegrenzt werden.

Meistens schlugen die Täter eine Scheibe am jeweiligen Fahrzeug ein, um an die

gewünschte Beute zu kommen. Gestohlen wurden: Bargeld, Zigaretten,

Fernbedienungen für Garagentore oder Parkplatz-Zufahrten, Dash-Cams, Airbag,

Sonnenbrillen von „Versace“, USB-Sticks, Herrenschuhe von „Adidas“, Bildschirm

eines Navi-Gerätes, Fahrzeugpapiere und ein Werkzeugkoffer.

Durch die angerichteten Sachschäden und den Wert der Beute summiert sich der

Gesamtschaden auf einen fünfstelligen Euro-Betrag.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, die an den Ostertagen

etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Unabhängig von den Autoaufbrüchen in Kaiserslautern wurde am Dienstag auch aus

Schneckenhausen ein Diebstahl aus einem Fahrzeug gemeldet. Hier hatten

unbekannte Täter in der Nacht vom 5. auf den 6. April in der Flurstraße ein Auto

entdeckt, das unverschlossen abgestellt war. Daraus stahlen sie eine

Sonnenbrille, mehrere Schachteln Zigaretten, ein Feuerzeug, eine FFP2-Maske

sowie ein Taschenmesser. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Zeugen können sich

unter 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 melden. |cri

Unfall: Gegen parkendes Fahrzeug geprallt

Kaiserslautern – Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Dienstag in der

Erlenbacher Straße leicht verletzt worden. Wegen der am Morgen tiefstehenden

Sonne erkannte die 35-Jährige einen am Straßenrand parkenden Kleintransporter

nicht rechtzeitig. Ihr Auto prallte gegen den Wagen, dabei wurde die Frau leicht

verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Er wird von der Polizei auf

mindestens 15.000 Euro geschätzt. |erf

Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern – Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der Rosenstraße

einen Wagen beschädigt. Vermutlich hat er den schwarzen Seat Leon beim Ein- oder

Ausparken vorne links getroffen. Der unbekannte Fahrer verließ die

Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher

nachzukommen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Fahrerflucht

und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall zwischen Dienstag, 30. März 15 Uhr

und Dienstag, 6. April 12:30 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer

machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit

der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Falsche Microsoft-Mitarbeiterin macht Beute

Kaiserslautern – Zwei unberechtigte Abbuchungen hat ein 68-Jähriger am

Montag auf seinem Konto festgestellt. Kurz zuvor hatte eine angebliche

Microsoft-Mitarbeiterin bei dem Mann angerufen. Die Unbekannte machte ihrem

Opfer glaubhaft, dass sein Computer von Viren befallen sei und sie ihm helfen

können. Der 68-Jährige gab die Zugangsdaten seines PC preis, so dass die

angebliche Computerspezialistin auf den Rechner zugreifen konnte. Der falschen

Microsoft-Mitarbeiterin gelang es mehr als 100 Euro vom Girokonto des

68-Jährigen abzubuchen. Jetzt ermittelt die Polizei und warnt: Lassen Sie sich

nicht auf solche Anrufe ein. Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht

unaufgefordert Kontakt zu Ihnen auf. Wenn Sie ein angeblicher Servicemitarbeiter

unaufgefordert anruft, legen Sie auf! Geben Sie niemals private Daten, wie zum

Beispiel Bankverbindungen, Kreditkartennummern, Zugangsdaten zu Benutzerkonten

etc. preis. Gewähren Sie Fremden keinen Zugriff auf Ihren Computer. Wenn Sie

Opfer der Betrugsmasche geworden sind, trennen Sie Ihren Rechner sofort vom

Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie betroffene Passwörter sofort

über ein nicht infiziertes Gerät. Informieren Sie Ihr Kreditunternehmen

beziehungsweise die Zahlungsdienste und Unternehmen, deren Zugangsdaten in den

Besitz der Täter gelangt sein könnten über den Vorfall. Erstatten Sie eine

Anzeige bei der Polizei. |erf

Fahrrad von Träger gestohlen

Kaiserslautern – Ein Fahrraddieb hat am Dienstagnachmittag in der

Wilhelm-Raabe-Straße zugeschlagen.

Dort parkte am Montag, 5. April gegen 23 Uhr ein 28-Jähriger seinen weißen VW

Crafter mit einem Fahrradträger. Auf dem Träger waren ein Herrenrad und ein

E-Bike jeweils mit der abschließbaren Halterung und Reifenschlaufen gesichert.

Als er am Dienstag gegen 7 Uhr zu seinem Pkw ging, war das Herrenrad

verschwunden. Es handelt sich um ein weißes Fahrrad des Herstellers „Focus“ und

gehört zur Modellreihe „Whistler Sport Series“. Zu der besonderen Ausstattung

des Fahrrads gehören zwei Flaschenhalterungen sowie ein gerades Lenkrad. Das

E-Bike wurde nicht angerührt.

Zeugen, die etwas zum Verbleib des Fahrrads sagen können oder in der Nacht zu

Dienstag in der Straße etwas beobachtet haben werden gebeten sich bei der

Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0631 369-2250. |elz

Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Kaiserslautern – Auf Schmuck und Geld hatten es Einbrecher abgesehen, die

am Dienstagmorgen im östlichen Stadtgebiet aktiv waren. Die Unbekannten drangen

in ein Mehrfamilienhaus in der Dornenstraße ein und verschafften sich gewaltsam

Zugang zu einer Wohnung. Sie durchsuchten die Räume offenbar gezielt nach

Wertgegenständen und erbeuteten mehrere Schmuckstücke aus Echtgold sowie mehrere

hundert Euro Bargeld.

Da die Bewohnerin das Haus nur kurz verlassen hatte, muss die Tatzeit zwischen

8.45 und 9 Uhr liegen. Zeugen, denen in diesem kurzen Zeitraum verdächtige

Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. | cri