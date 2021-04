Polizeieinsatz nach Beziehungsstreit

Odernheim am Glan

In den frühen Morgenstunden des 07.04.2021 kam es in Odernheim am Glan zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem 39 jährigen Mann und seiner 32 jährigen Lebensgefährtin. Im Zuge dieser Auseinandersetzung verletzte die Frau ihren Partner mit einem Messer. Der Mann konnte verletzt flüchten und die Polizei informieren. Hiernach musste er sich im Krankenhaus ärztlich behandeln lassen. Die Frau verbarrikadierte sich nach der Tat im gemeinsamen Wohnhaus. In der Folge konnte sie dort durch Kräfte der Polizei überwältigt und festgenommen werden. Hierbei wurde niemand verletzt. Die Frau wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik verbracht.

Einbruch in Praxisräume

Bad Sobernheim

Im Zeitraum vom 04.04.2021, 15:00 Uhr bis 06.04.2021, 06:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Physiotherapiepraxis in Bad Sobernheim, Staudernheimer Straße. Nach Entwenden der Diebesbeute flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei Kirn bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 06752/1560.