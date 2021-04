Vorsicht: Betrüger am Telefon,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Mainz-Kastel, Dienstag, den 06.04.2021

(cav)Im Verlauf des Dienstages kam es zu mehreren betrügerischen Anrufen in

Wiesbaden, Mainz-Kostheim und Mainz-Kastel. Erfreulicherweise wurden einige der

Angerufenen misstrauisch und legten auf, was in diesen Fällen das absolut

Richtige ist. Am Dienstagmorgen klingelte bei mehreren Wiesbadenern das Telefon

und die Betrüger schilderten, dass ein Fernseher im Wert von mehreren Tausend

Euro gekauft worden wäre. In diesem Zusammenhang wurde den Angerufenen

nahegelegt, die Polizei zu kontaktieren, um die abschließende Auslieferung des

teuren Elektrogerätes zu verhindern. Dafür erhielten die Geschädigten die

Telefonnummer eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser befragte die

potentiellen Opfer nach ihren Wertgegenständen und Barmitteln, woraufhin das

Gros der Angerufenen auflegte. Leider teilte eine Wiesbadenerin die PIN-Nummer

ihrer Bankkarte mit und die Täter manipulierten die Geschädigte so, dass sie

zusätzlich ihre Bankkarte an einen Täter übergab. Diese betrügerischen Anrufer

sind besonders skrupellos und manipulativ. Sie setzen die meist betagteren Opfer

unter Druck und verwirren sie mit unterschiedlichen Geschichten. Einfach

aufzulegen ist hierbei die beste Maßnahme, um solche Betrüger loszuwerden.

Lassen Sie sich daher niemals auf Gespräche ein, vor allem dann nicht, wenn der

Anrufer nach Bargeld oder anderen Wertsachen fragt. Sollten Sie unsicher sein,

weihen Sie eine Person ihres Vertrauens ein oder rufen sie die richtige Polizei

unter der Notrufnummer 110 an. Benutzen Sie dabei allerdings niemals die

Rückruftaste, denn auch für diesen Fall gibt es technische Vorrichtungen und Sie

landen wieder bei den Betrügern. Weitere Informationen zum Thema Trickbetrug am

Telefon erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Stabbrandbomben in Kostheim gefunden, Mainz-Kostheim, Oberer Sampelweg, 06.04.2021, gegen 17:25 Uhr

(cav)Ein Kostheimer fand am Dienstagabend zwei Stabbrandbomben beim Spazieren in

der Nähe der Bahnlinie am Oberen Sampelweg. Gegen 17:25 Uhr meldet sich der

Spaziergänger bei der Polizei, als er unter einem Baum in der Nähe der Bahnlinie

zwei Stabbrandbomben aus dem zweiten Weltkrieg fand. Die alarmierten Polizisten

sperrten den Nahbereich ab und verständigten den Kampfmittelräumdienst. Dieser

traf ebenfalls wenig später ein und konnte die Stabbrandbomben sichern und

abtransportieren. Aufgrund der Abgelegenheit des Fundortes kam es zu keinerlei

Einschränkungen und die Maßnahmen konnten gegen 19:20 Uhr beendet werden.

Verkehrskontrollstelle der Polizei,

Wiesbaden, P+R Kahle-Mühle, 06.04.2021

(cav)Am Dienstag wurde durch den Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden eine

Verkehrskontrollstelle am Park-and-Ride Parkplatz Kahle-Mühle aufgebaut. Bei

dieser konnten unter anderem mehrere Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss

festgestellt werden. Neben den erwähnten Drogenverstößen konnten die

Polizistinnen und Polizisten auch vier Fälle von Erlöschen der Betriebserlaubnis

feststellen. Dies resultiert oft aus Veränderungen am Fahrzeug, zum Beispiel

durch Tuning. In diesen Fällen durften die Kontrollierten jedoch weiterfahren,

da die Mängel als solche ohne wesentliche Beeinträchtigung der

Verkehrssicherheit eingeschätzt wurden. Das Fahrzeug muss im Nachhinein trotzdem

instandgesetzt und erneut bei der Polizei vorgeführt werden. Außerdem müssen

sich die Betroffenen auf eine Ordnungswidrigkeitenanzeige einstellen. Für die

Personen, die nun im Verdacht stehen unter Einfluss von Betäubungsmitteln

gefahren zu sein, endete die Fahrt vor Ort und sie mussten die Beamtinnen und

Beamten auf die Polizeidienststelle zur Blutentnahme begleiten. Nach

Blutentnahme und Fertigung der Strafanzeige durften sie wieder gehen.

Reifen zerstochen,

Wiesbaden-Bierstadt, Hofmannstraße, 04.04.2021, 18:30 Uhr bis 06.04.2021, 05:40

Uhr

(cav)Unbekannte zerstachen in der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagmorgen zwei

der Reifen eines geparkten VW Golf in der Hofmannstraße in Wiesbaden-Bierstadt.

Die Geschädigte stellt am Morgen des Dienstages fest, dass die zwei Reifen ihres

VW Golf auf der Beifahrerseite zerstochen wurden. Unbekannte hatten im

Tatzeitraum unbemerkt mit einem Stichwerkzeug die Reifenflanken so beschädigt,

dass die Reifen nun ausgetauscht werden müssen. Es entstand ein Schaden von

mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

um Hinweise. Personen, die im Tatzeitraum etwas beobachtet haben, werden

gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2440 zu

melden.

Kellereinbrecher gehen leer aus,

Wiesbaden-Biebrich, Elsa-Brändström-Straße, 03.04.2021, 22:30 Uhr bis

05.04.2021, 10:00 Uhr

(cav)In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen verschafften sich Täter

Zutritt zu einem Gebäude in der Elsa-Brändström-Straße in Wiesbaden-Biebrich und

brachen mehrere Keller auf. Die Einbrecher kamen auf unbekannte Weise in den

Keller des Mehrfamilienhauses und brachen mehrere Kellerverschläge auf. Hierbei

machten sie jedoch keine Beute, sondern beschädigten lediglich die Türen der

Verschläge. Ein Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt, 1,73 Meter groß gewesen

sein und eine schlanke Statur sowie braune Haaren gehabt haben. Weiter soll er

dunkel gekleidet gewesen sein. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet weitere Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 2440.

Flaschenwerfer auf der Autobahnbrücke, Mainz-Kastel, Hochheim Nord, Bundesautobahn 671, 06.04.2021, gegen 21:55 Uhr

(cav)Von einer Brücke der Bundesautobahn 671 in der Nähe der Anschlussstelle

Hochheim Nord warf ein Unbekannter am späten Dienstagabend eine Flasche auf die

Fahrbahn und gefährdete hiermit den Verkehr. Ein Autofahrer meldete sich gegen

21:55 Uhr am Dienstagabend beim Notruf und schilderte das Geschehen. Er befuhr

die BAB 671 in Richtung Wiesbaden und beobachtete die männliche Person auf der

Autobahnbrücke an der Steinern Straße. Der Unbekannte soll zwischen 20 und 30

Jahren alt, mit heller Hautfarbe gewesen sein und dunkle Kleidung getragen

haben. Kurz bevor der Anrufer die Brücke passierte, hätte die Person eine

Flasche von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen. Glücklicherweise kam es bei

dem Vorgang weder zu verletzten Personen noch zu beschädigten Fahrzeugen. Die

Wiesbadener Autobahnpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 4140 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Festnahme nach Personenkontrolle am Bahnhof Eltville,

Bahnhofstraße, Gleis 1 Dienstag, 06.04.2021, 20:05 Uhr

(fe) Am Dienstagabend leistete ein 39-jähriger Mann im Rahmen einer

Personenkontrolle am Bahnhof in Eltville nach Angaben der eingesetzten

Polizeibeamten erheblich Widerstand. Im Bereich der Bahngleise habe der Mann

versucht, die Beamten zu schlagen und zu treten. Er konnte hierbei festgenommen

und im Anschluss zur Polizeistation verbracht werden. Die eingesetzten Beamten

wurden bei dem Geschehen nicht verletzt. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde

bei ihm ein Messer aufgefunden, was eine Anzeige wegen Verdachts eines Verstoßes

gegen das Waffengesetz zur Folge hatte.

Graffiti auf Gehweg

Idstein, Wiesbadener Straße Feststellung: Dienstag, 06.04.2021, 18:00

(fe) Am Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, fiel einer Streife der Polizeistation in

Idstein im Bereich der Wiesbadener Straße ein großflächiges Graffiti auf.

Hierbei wurden mehreren Buchstaben auf einer Fläche von circa zwei Metern mal

einem Meter mit rosa Farbe auf einen Gehweg gesprüht. Hinweise auf eine

Verursacherin oder einen Verursacher liegen nicht vor.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06126) 9394-0 an die

Polizeistation Idstein zu wenden.

Verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Geisenheim Kreisstraße 630,

zwischen Geisenheim und Rüdesheim-Pressberg, Dienstag, 06.04.2021, 17:00

(fe) Am Dienstagnachmittag stießen auf der Kreisstraße 630 zwischen Geisenheim

und Pressberg ein Pkw und ein Motorradfahrer zusammen. Ein 23 Jahre alter

Autofahrer, der die K630 gegen 17:00 Uhr mit seinem Opel Astra in Richtung

Pressberg befuhr, übersah beim Abbiegen auf einen Waldweg einen

entgegenkommenden Motorradfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei sich der

50-jährige Honda-Fahrer schwer verletzte. Er wurde zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. An beiden Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden von

zusammen schätzungsweise 6.000 Euro.

Verkehrsunfall mit drei PKW

Idstein, B275 / L3026 Dienstag, 06.04.2021, 07:15 Uhr

(fe) Am Dienstagmorgen kam es auf der B275 in Höhe der Abfahrt zur L3026 nach

Idstein-Wörsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Eine 28-jährige Frau

befuhr mit ihrem Hyundai die B275 in Richtung Waldems und wollte nach links auf

die L3026 in Richtung Idstein-Wörsdorf abbiegen. Hier übersah sie einen

25-jährigen VW-Fahrer, welcher ihr auf der B275 entgegenkam. Der 25-Jährige

versuchte, dem Hyundai auszuweichen. Eine Kollision konnte er jedoch nicht mehr

verhindern. Sein Golf streifte den Hyundai und kollidierte in der Folge mit dem

VW eines 29-Jährigen, der aus Richtung Wörsdorf kommend an der Auffahrt zur

Bundesstraße wartete. Der 25-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte

Verletzungen zu. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von

insgesamt etwa 8.500 Euro. Die beiden Volkswagen waren nicht mehr fahrbereit und

mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Alkoholisierte Autofahrerin ohne Reifen unterwegs Idstein / Waldems

06.04.2021, 22:50 Uhr

(fe) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine alkoholisierte

Autofahrerin aus Waldems durch eine Streife der Polizeistation Idstein aus dem

Verkehr gezogen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei zuvor, dass in

Idstein ein Pkw mit stark beschädigter Fahrzeugfront sowie fehlendem rechten

Vorderreifen und auffälliger Fahrweise unterwegs sei. Es gelang den Beamten

anhand der Angaben des Zeugen, den schwarzen 3er BMW im Bereich Waldems zu

lokalisieren und die Fahrerin einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei stellten sie

fest, dass die Frau erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3,1 Promille. Die Autofahrerin wurde

daraufhin für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht.

Nach ersten Ermittlungen muss die Fahrerin über einen gewissen Zeitraum im Raum

Idstein ohne ihren rechten Vorderreifen gefahren sein. Aufgrund des Schadens an

ihrem BMW kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau zuvor mit dem Fahrzeug

eine Unfallflucht begangen haben könnte.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die das Fahrzeug mit fehlendem Reifen beobachtet

haben, oder sogar einen Verkehrsunfall bemerkten, werden gebeten, sich unter

(06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein zu wenden.