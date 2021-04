Diebstahl von Kennzeichen

Nentershausen – Am Montagnachmittag (05.04.) entwendeten Unbekannte das vordere amtlichen Kennzeichen eines Peugeot in der Königsberger Straße.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Quad bei Einbruch gestohlen

Kerspenhausen – Die Werkstatt eines Quad- und Motorradgeschäfts in der Straße „Roßbach“ war in der Zeit von Donnerstagabend (01.04.) bis Dienstagmorgen (06.04.) Ziel von unbekannten Tätern. Diese verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Werkstattraum. Die Täter erbeuteten Bargeld, Motorradbekleidung, unter anderem des Herstellers IXS sowie ein Quad der Marke CFMOTO im Gesamtwert von circa 14.000 Euro. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Einbruch in Lagerhalle

Grebenau – Die Lagerhalle einer Firma in der Schlitzer Straße in Grebenau war Ziel von unbekannten Tätern. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (31.03.) und Dienstagmorgen (06.04.) brachen diese die Seiteneingangstür zu einer Fahrzeughalle auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde kein Diebesgut erbeutet. Zwei in der Lagerhalle befindliche Firmenfahrzeuge blieben unberührt. Durch das gewaltsame Öffnen der Lagerhallentür entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Mittwoch, den 31.03.2021, gegen 12:00 Uhr, parkte eine 62-jährige Alsfelderin ihren weißen VW Caddy ordnungsgemäß in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in der „Hersfelder Straße“ in Höhe der Hausnummer 49 in Alsfeld. Als sie am Freitag, den 02.04.2021, gegen 09:45 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung am linken Außenspiegel des Caddys. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße in Richtung stadtauswärts befahren und dabei mit seinem Außenspiegel das Fahrzeug touchiert. Anschließend verließ der Unfallverursacher dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 50 Euro zu kümmern.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Montag, den 29.03.2021, gegen 15:00 Uhr, parkte ein 64-jähriger Lauterbacher seinen schwarzen Audi A5 in auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses in Alsfeld. Als er gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an den beiden rechten Beifahrertüren.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Freitagnachmittag (02.04.), gegen 16 Uhr, parkte ein 34-jährige Alsfelder seinen silbernen Toyota Yaris verbotswirdrig am Farbahnrand im eingeschränkten Halteverbot in der Jahnstraße. Als er am Samstag (03.04.) gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung hinten links am Fahrzeug.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug touchiert und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Ober-Ofleiden- Fahrzeug prallt gegen Hauswand

Ober-Ofleiden – Am Montag, den 29.03.2021 gegen 0 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Homberger mit seinem grauen Daimler die Nieder-Ofleidener-Straße von der Ohmstraße kommend in Richtung Nieder-Ofleiden.

Zur gleichen Zeit befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem schwarzen PKW die L3126 von Gontershausen kommend in Richtung Nieder-Ofleidener-Straße. Plötzlich bog das unbekannte Fahrzeug entgegen dem Gegenfahrstreifen nach links ab und missachtete dabei den vorfahrtsberechtigten Daimler-Fahrer. Um einen Zusammestoß zu vermeiden wich dieser aus und prallte gegen die Hauswand eines Hauses in der Nieder-Ofleidener-Straße. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern.

Der 34-jähige Daimler-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Hünfeld-Malges

Hünfeld – Am Dienstag (06.04.), gegen 12 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Lkw die Kreisstraße von Hünfeld in Richtung Eiterfeld. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der Lkw auf einem Gefällstück im Bereich des Ortseingangs Malges aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Straßenlaterne und streifte die Hauswand eines Wohnhauses. Danach prallte er gegen einen geparkten Mercedes, der auf einen Audi A 3 geschoben wurde.

Anschließend kam der Lkw zwischen einem weiteren geparkten Lkw und einem Gartenzaun zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 50 000 Euro.

Scheibe von VW Golf beschädigt

Fulda – Zwischen Samstagabend (03.04.) und Sonntagnachmittag (04.04.) beschädigten Unbekannte die Frontscheibe eines roten VW Golf. Das Auto stand in einem Hof in der Straße „Am Ried“ im Fuldaer Stadtteil Maberzell. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro.

Laptops aus Einfamilienhaus gestohlen: Polizei gibt Tipps zum Einbruchsschutz

Petersberg – Mehrere Laptops und Bargeld im Gesamtwert von rund 1.700 Euro stahlen Unbekannte am Sonntagmorgen (04.04.) aus einem Einfamilienhaus in der Straße „Im Nonnenfeld“. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Täter zwischen 4 Uhr und 9 Uhr über eine unverschlossene Terrassentür in das Wohnhaus ein.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polzei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Einbrecher von Hausbewohner gestört: Kein Diebesgut

Künzell – Über eine Kellertür drangen Unbekannte am späten Samstagabend (03.04.) ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Weyherser Weg ein. Beim Versuch, eine dortige Wohnungstür aufzuheben, wurde die Täter durch einen Hausbewohner gestört, sodass diese unerkannt die Flucht ergriffen. Der verursachte Schaden beträgt rund 500 Euro.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Fulda – Am Sonntag (04.04.) drangen Unbekannte gewaltsam über ein im Hochparterre gelegenes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Engelhelmser Straße im Fuldaer Stadtteil Edelzell ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räume nach Diebesgut und stahlen neben einer geringen Summe Bargeld, auch Silberschmuck, eine Sportuhr und persönliche Dokumente im Gesamtwert von rund 500 Euro. Der verursachte Schaden beträgt mit rund 2.500 Euro ein Vielfaches des eigentlichen Diebesgut.

Parkautomat aufgebrochen

Fulda – Der Kassenautomat eines Parkhauses in der Rangstraße war am frühen Samstagmorgen das Ziel von unbekannten Automatenaufbrechern. Diese öffneten das Gehäuse gewaltsam mit einem unbekannten Gegenstand und stahlen die darin befindliche Geldkassette. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Einbruch abgebrochen

Künzell – Am späten Samstagabend (03.04.), gegen 23 Uhr, versuchten Unbekannte über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Lönsstraße einzudringen. Hausbewohner wurden durch Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam und machten sich bemerkbar. Daraufhin ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete r in unbekannte Richtung. Es entstand geringer Sachschaden.

Einbruch in Eisenbahnwaggon misslingt

Burghaun – Ein als Gaststätte umgebauter Eisenbahnwaggon in der Grubener Straße „Am Ostbahnhof“ war in der Nacht zu Samstag (03.04.) das Ziel von unbekannten Einbrechern. Um in das Innere zu gelangen, schlugen die Täter eine Türscheibe ein. Jedoch vergebens: Die Zugangstür konnte durch die geöffnete Scheibe nicht geöffnet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Eichenzell – Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (01.04.) aus einem Baucontainer. Dieser stand auf einer Baustelle in der Straße „Im Oberfeld“ im Eichenzeller Ortsteil Löschenrod.

Versuchter Einbruch in Brotladen

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld – Am frühen Sonntagmorgen (04.04.), gegen 0:10 Uhr, drangen Unbekannte in der Weinstraße gewaltsam durch das Fenster in einen Brotladen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Aufmerksame Zeugen beobachteten einen circa 20- 30 jährigen Mann, der fußläufig aus dem Brotladen in Richtung Hanfsack floh. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Diebstahl von Fahrrad

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld – Am Sonntagnachmittag (04.04) entwendeten Unbekannte in der Zeit von 16:10 Uhr bis 17:10 Uhr ein Mountainbike der Marke „Cube“ von einem Fahrradträger in der Straße „Am Linggplatz“. Das Fahrrad im Wert von rund 2.600 Euro ist schwarz-matt foliert und hat auffällig neon-rote Griffe und Pedale.

Diebstahl von Kennzeichen

Bad Hersfeld (ots)

Niederaula – Zwischen Samstagabend (03.04.) und Sonntagmorgen (04.04.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen eines VW Golf in der Bahnhofstraße. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 40 Euro.

Diebstahl von Brautkleid

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld – Während eines Umzugs am Freitagnachmittag (02.04.), gegen 16:40 Uhr, entwendeten Unbekannte im Vlämenweg mehrere Kleidungsstücke, unter anderem ein Brautkleid, im Gesamtwert von rund 5.000 Euro. Diese waren in Umzugskartons auf dem dortigen Gehweg abgestellt. Einer aufmerksamen Zeugin fielen mehrere Jugendliche beim Durchwühlen der Kartons auf, die möglicherweise mit dem Diebstahl in Verbindung stehen.

Diebstahl von LKW-Kennzeichen

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld – Im Zeitraum von Mittwochabend (31.03.) bis Donnerstagnachmittag (01.04.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen eines LKWs. Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich der Diebstahl im Bereich der Gilfershäuser Straße in Bebra oder der Nürnberger Straße in Rotenburg a.d. Fulda. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 50 Euro.

Pedelec gestohlen

Schotten – Ein Mitarbeiter einer Wohn- und Pflegeeinrichtung in Schotten staunte nicht schlecht, als er am Montag (04.04.) nach Dienstende die Heimreise antreten wollte: In der Zeit zwischen 14.00 und 20:00 Uhr hatte ein Unbekannter sein Pedelec der Marke „Conway“ gestohlen. Der Geschädigte stellte das JobRad vor Schichtbeginn hinter einem auf dem Parkplatz befindlichen Müllcontainer ab. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.200 Euro.

Räder und Felgen von Neuwagen gestohlen

Alsfeld – Zwölf Räder inklusive Felgen erbeuteten unbekannte Täter am Sonntag (04.04.), gegen 19:00 Uhr, auf dem Gelände eines Autohändlers in Alsfeld. Das Diebesgut wurde von drei Neuwagen abmontiert.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mücke – Die Werkstatt eines Einfamilienhauses in der Straße „Im Oberdorf“ in Mücke war zwischen Mittwochabend (31.03) und Freitagnachmittag (02.04.) Ziel von unbekannten Tätern. Diese verschafften sich durch das Abschrauben der Schließvorrichtung Zugang zu den Kellerräumen. In der dort befindlichen Werkstatt entwendeten sie verschiedene Werkzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Einbruch in Lagerhalle

Lauterbach – Unbekannte Täter brachen Samstagmorgen (03.04.), gegen 01.30 Uhr, in die Lagerhalle „Am Brennwasser“ in Lauterbach ein. Indem sie die Tür eines Garagentores aufhebelten, verschafften sie sich Zutritt. Die Täter flohen in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut erbeutet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Werbeaufsteller entwendet

Alsfeld – Einen Werbeaufsteller mit dem Werbelogo „Coca-Cola“ stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagabend (01.04.) und Samstagvormittag (03.04) hinter einem Imbiss in der Löbergasse in Alsfeld. Die rund 1,20 x 0,50 Meter große Werbefläche stand ungesichert hinter der fahrbaren Grillbude in Höhe der Mülltonnen. Die Schadenshöhe beträgt rund 80 Euro.

