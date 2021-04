Friedberg: Die Polizei-News

Widerstand nach Suizidankündigung

Bad Vilbel (ots) – Am Dienstagabend (6.4.21, 20.15 Uhr) meldete sich ein 41-jähriger Mann beim Polizeinotruf und teilte mit, sich das Leben nehmen zu wollen. Eine sofort entsandte Polizeistreife traf den 41-Jährigen, der sich bereits eine oberflächliche Schnittverletzung zugefügt hatte und unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand, wenige Minuten später auf dem Gehweg in der Parkstraße an. Der Mann versuchte, sich vor ein vorbeifahrendes Auto zu werfen. Dies verhinderten die Beamten.

Bei der folgenden Ingewahrsamnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, wobei die beiden Polizisten leichte Verletzungen erlitten. Mit Unterstützung einer weiteren Streifenbesatzung konnte er unter Kontrolle gebracht werden.

Die Polizisten brachten den Mann zusammen mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst schließlich in eine psychiatrische Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.

Wohnhausbrand

Gedern (ots) – In der Nacht zu Mittwoch (7.4.21) kam es im Gederner Stadtteil Steinberg zum Brand eines Wohnhauses, in dessen Rahmen das Gebäude erheblich beschädigt wurde. Anwohner hatten Feuerwehr und Polizei kurz nach 1.30 Uhr verständigt. Der einzige Bewohner blieb unverletzt.

Das Gebäude in der Kirchhofsecke ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im unteren, sechsstelligen Bereich anzusiedeln sein.

Brandursachenermittler der Polizei werden heute ihre Arbeit vor Ort aufnehmen.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor.

