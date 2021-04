Mann schlägt junge Frau wegen Mindestabstand

Kassel-Wesertor (ots) – Ein Streit wegen des Mindestabstandes endete am Dienstagnachmittag 06.04.2021 in einer Straßenbahn mit einer Körperverletzung und einem beschädigten Handy. Eine 23-Jährige hatte einen ca. 25-jährigen, dunkelhäutigen Mann in der Bahn auf die Einhaltung des Abstandes hingewiesen.

Der Mann schlug ihr daraufhin das Mobiltelefon aus der Hand. Anschließend bedrohte er die 23-Jährige und schlug ihr gegen den Kopf, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Wie die junge Frau aus Kassel den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, hatte sich der Vorfall gegen 17:15 Uhr ereignet. Nachdem sie im Stadtteil Fasanenhof in die Straßenbahn Richtung Innenstadt gestiegen war, sei es kurz vor der Altmarktkreuzung zu dem Streit mit dem Unbekannten und dem körperlichen Angriff gekommen.

Da das zu Boden gefallene Handy der Frau so stark beschädigt wurde, dass sie es nicht mehr einschalten konnte, begab sie sich im Anschluss zu einem Bekannten, der sofort die Polizei alarmierte.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 25 Jahre, ca. 1,75 Meter groß, dunkle Hautfarbe.

Er trug eine weiße FFP2-Maske und eine dunkelgrüne Winterjacke.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Kripo sucht Zeugen nach Einbrüchen in Arztpraxis und Fahrschule

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch 07.04.2021 in eine Arztpraxis und eine Fahrschule in der Unteren Königsstraße/Ecke Kurt-Schumacher-Straße, eingebrochen und haben hierbei Bargeld erbeutet. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die beiden Einbrüche in dem Bürogebäude am Stern in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 05:40 Uhr, ereignet. Anhand der Spurenlage waren die Täter durchweg brachial vorgegangen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren die Einbrecher im Hinterhof auf ein Vordach geklettert und hatten dort gewaltsam das Fenster zum Wartezimmer der Arztpraxis geöffnet. Nachdem sie sämtliche Räume nach Wertsachen durchsucht hatten, hebelten sie von innen die abgeschlossene Zugangstür der Praxis auf und gelangten so in das Treppenhaus. Anschließend brachen sie die Eingangstür zu der Fahrschule in einem der oberen Stockwerke auf.

Auf ihrem Beutezug öffneten die Täter mehrere Schränke und Schubladen in nahezu allen Räumen. Mit dem erbeuteten Bargeld traten sie dann die Flucht nach draußen an, wo sich ihre Spur verliert. Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

