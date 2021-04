Brennende Baumaschinen in der Nähe des Flughafens

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Am Mittwochmorgen 07.04.2021 brannten auf einer Baustelle im Bereich der Unterschweinstiege, in der Nähe des Frankfurter Flughafens, zwei Baumaschinen. Der Notruf ging gegen 0:30 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein. Der Anrufer konnte die Einsatzkräfte zu einen Waldweg einweisen, an dem nach ersten Erkenntnissen zwei Bagger brannten.

Neben der Berufsfeuerwehr waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwanheim im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Der Einsatz war gegen 02 Uhr beendet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen.

Unfall mit E-Scootern – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)-(dr) – Bereits am Donnerstag 01.04.2021 kam es am Schaumainkai zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei E-Scooterfahrer miteinander kollidierten. Während ein 21-Jähriger stürzte und sich verletzte, flüchtete der zweite Unfallbeteiligte von der Unfallstelle.

Die beiden E-Scooterfahrer waren gegen etwa 21:30 Uhr auf dem Schaumainkai unterwegs und fuhren in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In Höhe des Schaumainkai 17 stießen sie am Museumsufer mit ihren E-Scootern zusammen. Ein 21-Jähriger der zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war, stürzte dabei und zog sich diverse Verletzungen zu. Er kam später in ein Krankenhaus. Der andere Fahrer hatte sich währenddessen einfach von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 170-180 cm groß, trug dunkle Haare und einen Bart.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Unfallgeschehen und/oder dem geflüchteten E-Scooterfahrer werden gebeten, sich mit der Polizei Frankfurt unter der Rufnummer

069-75546208 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Beim Klauen erwischt

Frankfurt (ots)-(dr) – Ein Ladendetektiv konnte am Dienstagnachmittag einen 41-jährigen Mann dabei beobachten, wie dieser in einem Lebensmittelmarkt in der Mainzer Landstraße mehrere Pfandbons aus einem Behältnis stibitzte. Als der Dieb das Geschäft wieder verließ, konfrontierte ihn der Detektiv mit den gemachten Beobachtungen und der Tat.

Nach Verständigung der Polizei verbrachte wenig später eine Streife den nun festgenommenen Mann auf ein Revier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 41-Jährige mangels vorliegender Haftgründe wieder gehen.

