Kaiserslautern – Mit einem symbolischen Spatenstich am alten Stellwerk in Otterbach am 06.04.2021 begann der Ausbau des Lautertal-Radwegs zwischen Kreuzhof und Otterbach.

Dies ist gleichzeitig der Auftakt zur Realisierung der Pendlerradroute Bachbahn zwischen Kaiserslautern und Weilerbach. Beigeordneter und Umweltdezernent Peter Kiefer betonte, dass dies ein wichtiger Tag sei, der zur Verbesserung des Radverkehrs sowie der Klimaschutzbemühungen im großen Stile beitrage. Er dankte der Weilerbacher Verbandsbürgermeisterin Anja Pfeiffer für die hervorragende Gesamtkoordination dieses interkommunalen Projekts.

Der bestehende Lautertal-Radweg ist Teil der künftigen Bachbahnstrecke und wird im Zuge der nun anstehenden Arbeiten auf einer Länge von 1300 Metern auf drei Meter Breite ausgebaut und asphaltiert. Das gilt auch für die Brücke am Kreuzhof. Sie wird durch eine neue und breitere Brücke ersetzt.

„Der Lautertal-Radweg ist eine der wichtigsten Achsen, auf denen Fahrradpendler in die Stadt kommen. Bereits 2020 haben wir mit der klimaeffizienten Beleuchtung der Rütschhofstraße einen Teil der Radverbindung verbessert, mit dem Ausbau des Lautertal-Radweges erwarten wir eine weitere Steigerung des Radverkehrsanteils. Auch für den Freizeitverkehr ist der Radwegeabschnitt von großer Bedeutung“,

so Kiefer.

Während der Zeit der Baumaßnahme bis voraussichtlich Ende August 2021 ist der gesamte Abschnitt zwischen Kreuzhof und Otterbach voll gesperrt. Der Abriss der alten Brücke am Kreuzhof erfolgt bereits am 12. April. Für den Radverkehr ist eine Umleitung über die Lampertsmühle ausgeschildert, der Weg wurde hierfür eigens hergerichtet.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzprojektes „Pendlerradroute Bachbahn“ und wird durch den Bund im Rahmen des Fördertopfes Klimaschutz durch Radverkehr mit 90 Prozent gefördert. Die Kosten für den ersten Abschnitt belaufen sich auf etwa 815.000 Euro.