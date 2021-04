Neustadt: Ab sofort „Terminshopping“ in der Stadtbücherei

Neustadt an der Weinstraße – Seit gestern, Dienstag, 06. April 2021, ist zum Besuch der Stadtbücherei eine vorherige Terminvereinbarung nötig. Die Anmeldung für das Terminshopping kann telefonisch unter 06321 855-1717 oder per Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu erfolgen.

Die Termine werden innerhalb der bekannten Sonderöffnungszeiten (Montag: 10:00 – 16:00 Uhr, Mittwoch: 13:00 – 19:00 Uhr und Freitag: 10:00 – 16:00 Uhr) vergeben.

Die Besuchsdauer beträgt maximal 30 Minuten.

Zusätzlich besteht weiterhin das Angebot, den Abholservice zu nutzen. Weitere Informationen finden Bürgerinnen und Bürger unter open.neustadt.eu.