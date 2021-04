Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 07.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Lindenberg: Ohne Prüfbescheinigung und Versicherung unterwegs

Lindenberg (ots) – Am 06.04.2021 gegen 18:15 Uhr wurde eine Streife in Lindenberg auf einen Mofafahrer aufmerksam, der sich auffällig verhielt. Bei der Kontrolle des jugendlichen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer entsprechenden Prüfbescheinigung war, zudem war das Mofa nicht ordnungsgemäß versichert. Da der Jugendliche drogentypische Auffälligkeiten zeigte und ein Drogenvortest auf positiv auf THC reagierte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Jugendliche wurde im Anschluss an die Eltern übergeben.

Niederkirchen: Farbschmiererei

Niederkirchen (ots) – Am Osterwochenende (2. und 3. April 2021) beschmierten Unbekannte in Niederkirchen am Dorfplatz eine Hauswand sowie einen Fuß- und Radweg nahe der Singgasse mit blauer Farbe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):