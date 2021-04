Groß-Gerau

Im Ostpark gegrillt – Polizei erteilt Platzverweis und ahndet Verstöße

Rüsselsheim (ots) – Sechs Männer und Frauen aus Wiesbaden, aus 3 verschiedenen Haushalten, machten es sich am Samstagnachmittag (03.04.) im Ostpark gemütlich, stellte einen Grill auf und picknickten anschließend gemeinsam. Die Polizei beendete das gemütliche Beisammensein rasch, erteilte allen einen Platzverweis und leitete entsprechende Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die derzeit geltenden Coronaregeln ein.

Polizei ahndet Verstöße gegen nächtliche Ausgangssperre

Rüsselsheim (ots) – In der Nacht zum Freitag (02.04.), in der Zeit zwischen 0.30 und 2.15 Uhr, überwachten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim, die zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 durch den Kreis Groß-Gerau seit 1. April erlassene nächtliche Ausgangssperre im Stadtgebiet.

Während am Mainvorland, am Bahnhofsplatz, an der Großsporthalle und im Bereich der Immanuel-Kant-Schule keinerlei Verstöße von den Ordnungshütern festgestellt wurden, verstießen 3 kontrollierte Autofahrer gegen die Ausgangssperre. Sie erwarten nun entsprechende Bußgeldverfahren. Fünf weitere überprüfte Fahrzeugführer konnten den Polizisten Ausnahmegenehmigungen, wie Arbeitgeberbescheinigungen vorzeigen oder es handelte sich um Lieferdienste bzw. Fahrer auf der Durchreise.

12 Personen verstoßen gegen Ausgangssperre

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Nacht zum Sonntag (04.04.), überwachten Beamte der Polizeistationen Mörfelden-Walldorf und Rüsselsheim sowie Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Mörfelden-Walldorf, die derzeit im Kreis Groß-Gerau geltende nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Im Rahmen der Streife wurden von den Ordnungshütern im Stadtgebiet insgesamt 12 Personen kontrolliert, die allesamt keinen triftigen Grund für den Verstoß gegen die Ausgangssperre benennen konnten. Zwei der Personen versuchten sich zuvor beim Erblicken der Polizei hinter einer Bushaltestelle zu verstecken. Die Ordnungshüter leiteten jeweils entsprechende Bußgeldverfahren wegen der Verstöße ein.

Durch die Beamten wurden im Laufe der Nacht zudem auch mehrere Fahrzeuge gestoppt und Personenkontrollen durchgeführt. Alle hierbei überprüften Fahrzeuginsassen konnten Dokumente vorlegen, die bescheinigten, dass sie sich auf dem Weg zur Arbeit befanden.

Mit 20 Tonnen FFP2-Masken beladener Brummi gerät auf A 67 in Böschung

Gernsheim (ots) – Ein mit 20 Tonnen FFP2-Masken beladener Sattelzug aus Osteuropa, geriet am Dienstagmorgen (06.04.) gegen 8.50 Uhr auf der A 67, zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn, fuhr die Böschung hinab, stieß hierbei gegen mehrere Bäume und blieb anschließend stark beschädigt mehrere Meter neben der Autobahn stehen. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 200.000 Euro.

Der 48-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Außerdem liefen etwa 100 Liter Dieselkraftstoff aus. Das Erdreich musste deswegen abgetragen werden. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig. Der Sattelzug muss zunächst entladen werden, bevor er abgeschleppt werden kann.

Dies wird noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Im Bereich der Unfallstelle kommt es nach wie vor zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Stau ereigneten sich im Laufe des Tages zudem zwei weitere Unfälle mit Blechschaden. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, ab Lorsch über die Bundesstraße 47 auf die parallel verlaufende A 5 zu fahren. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst, ist auch die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Unbekannte sprengen Geldautomat – Täter mit Auto geflüchtet

Mörfelden-Walldorf (ots) Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen (06.04.), gegen 4.30 Uhr, in der Industriestraße einen Geldautomaten gesprengt. Der freistehende Automat auf dem Gelände einer Tankstelle wurde zerstört. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen drei Täter mit einem hellen Auto, bei dem es sich um einen Mercedes gehandelt haben könnte, in Richtung Bundesstraße 486 geflüchtet sein.

Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Verletzte gab es nicht. Wie hoch der bei der Tat entstandene Schaden ist, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Zeugen beobachteten die Flucht der Täter, von denen einer zudem mit einer Schusswaffe bewaffnet gewesen sein soll. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder möglichen Fluchtfahrzeugen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Sachbeschädigungen in Grundschule

Rüsselsheim (ots) – Die Grundschule Königstädten in der Forsthausstraße, geriet zwischen Donnerstag (01.04.) und Dienstag (06.04.), in das Visier von Vandalen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Schulgebäude und beschädigten dort anschließend einen Schrank, Dekoration und ein Toilettenfenster.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Polizei kontrolliert am “Carfreitag” getunte Autos – 34-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Kreis Groß-Gerau (ots) – 17 Autos und 24 Personen kontrollierten Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau am Karfreitag (02.04.) im Kreisgebiet. Insbesondere hatten die Ordnungshüter hierbei am sogenannten “Carfreitag” getunte Fahrzeug im Blick.

Eine 38 Jahre alte Autofahrerin aus Rheinland-Pfalz geriet hierbei am Nachmittag auf der Landesstraße 3482, bei Bischofsheim, in den Fokus der Ordnungshüter. Wie sich bei der anschließenden Überprüfung herausstellte, wurde ihr 34 Jahre alter Beifahrer wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln vom Amtsgericht Zweibrücken per Haftbefehl gesucht. Bei ihm fanden die Kontrolleure zudem wenige Gramm Amphetamin.

Er wurde festgenommen und später in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weiterhin reagierte ein Test bei der Fahrerin positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die 38-Jährige erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

An den neuralgischen Treffpunkten der Raser-, Poser- und Tuning-Szene konnte dagegen keine Verstöße festgestellt werden. Dies dürfte nach Einschätzung der Polizei auch auf die aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen zurückzuführen gewesen sein.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Donnerstag 01.04.2021 zwischen 19:20 Uhr und 19:35 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Ford SMax, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gerauer Straße abgestellt wurde.

Die Beschädigungen des blauen Ford SMax belaufen sich auf etwa 800 EUR.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter

der Tel.-Nr. 06105 40060 entgegen.

Kreis Bergstraße

Gruppe attackiert und bestiehlt 40-Jährigen

Lampertheim-Bahnhof (ots) – Nach Verlassen des Zuges wurde ein 40-jähriger Mann am Sonntag 04.04.2021 gegen 21.15 Uhr am Bahnhof von 4 bis 6 unbekannten Männern zunächst beleidigt und anschließend geschlagen.

Die Kriminellen entrissen dem 40-Jährigen, der bei dem Angriff leicht verletzt wurde, den Rucksack samt Geldbörse und Bargeld. Sie flüchteten zu Fuß vom Tatort.

Die 4-6 Männer sind im Alter zwischen 18 und 25 Jahren und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen war auffallend groß und gab gegenüber dem Angegriffenen an

“Tim” zu heißen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Polizei kontrolliert Straßenverkehr

Bergstraße (ots) – Im Weschnitztal und im Ried kontrollierten Beamte der Polizeistation Heppenheim am Samstag (03.04.) zahlreiche Motorräder sowie einen hochmotorisierten Mercedes. In drei Fällen mussten die Ordnungshüter die Weiterfahrt untersagen, zwei Mal führten technische Mängel hierbei zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

So unter anderem bei dem überprüften Mercedes. Hier wurde ein Chip eingebaut, um die Leistung des Motors zu steigern. Zudem wurde das Fahrgestell des Autos verändert und die Reifenkombination von den Kontrolleuren als mangelhaft eingestuft.

Sichergestellt haben die Beamten gegen 17.30 Uhr in der Weinheimer Straße in Mörlenbach zudem ein Motorrad, dessen Abgasanlage Mängel aufwies und offenbar viel zu laut dröhnte. Das Bike wird nun von einem Sachverständigen genauer unter die Lupe genommen.

Im Ried führten die Polizisten Geschwindigkeitsmessungen durch, wobei insgesamt 9 Verstöße festgestellt werden konnten. Weiterhin wurden in diesem Zusammenhang auch Gurtverstöße sowie Fahrzeuge festgestellt, deren Halter die fällige Hauptuntersuchung verpasst hatten.

Gegen 17.15 Uhr stoppten die Gesetzeshüter in der Darmstädter Straße in Heppenheim außerdem einen 39-jährigen Autofahrer, bei dem sich Anzeichen auf den vorherigen Konsum von Marihuana ergaben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

Einbruch in Küchencenter – Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots) – In der Römerstraße gelangten in der Zeit zwischen Sonntagabend (04.04) und Dienstagmorgen (06.04) Kriminelle über eine aufgehebelte Tür in ein Küchencenter. Aus den Räumlichkeiten erbeuteten die Unbekannten Bargeld. Anschließend flüchteten die Eindringlinge und hinterließen einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Elektrowerkzeug aus Baucontainer entwendet

Lorsch (ots) – Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendeten Diebe in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (01.04) und Dienstagmorgen (06.04) von einer Brückenbaustelle an der Bundesstraße 460 bei Lorsch. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die bislang unbekannten Täter einen Baucontainer auf. Aus diesem entwendeten sie unter anderem einen Schlagschrauber, Winkelschleifer sowie Bohrhämmer.

Ersten Ermittlungen zur Folge ist davon auszugehen, dass die Diebe ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) in Heppenheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise geben können (06252-706-0).

Einbruch in Firmengebäude

Bürstadt (ots) – Ein Firmengebäude in der Industriestraße, geriet in der Zeit zwischen Samstagmittag (03.04.) und Dienstagmorgen 06.04.2021 in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Dort brachen sie zwei Tresore auf und ließen Münzgeld mitgehen.

Zudem entwendeten die ungebetenen Besucher einen Kaffeeautomat.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

250 Meter Erdkabel gestohlen – 20.000 Euro Schaden

Bensheim (ots) – Auf ein in einem Graben freiligendes Kabel auf einem Firmengrundstück “An der Erlache”, hatte es Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstagabend (01.04.) und Samstagmorgen (03.04.) abgesehen. Die Täter entwendeten das 250 Meter lange Erdkabel im Wert von rund 20.000 Euro und entkamen anschließend unerkannt.

Zum Abtransport dürften die Unbekannten ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Darmstadt

Polizei hat am “Car-Freitag” getunte Fahrzeuge im Auge

Darmstadt (ots) – Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen haben an Karfreitag (2.4.) in und um Darmstadt mehrere getunte Fahrzeuge kontrolliert. Bei insgesamt 41 Kontrollen, stellten die Einsatzkräfte an circa 10 Fahrzeugen Mängel fest. Weil an 4 Fahrzeugen unzulässige technische Änderungen vorgenommen wurden, erlosch die Betriebserlaubnis. Eine Weiterfahrt ausschließlich zur Behebung der Mängel konnte jedoch gestattet werden.

In einem Fall musste jedoch ein 36-Jähriger seine Fahrt beenden. An seinem Fahrzeug bestand der Verdacht auf eine unzulässige Veränderung der Abgasanlage. Statt der erlaubten 81 Dezibel wurden vor Ort bis zu 114 Dezibel Lautstärke gemessen. Das Auto wurde im Anschluss sichergestellt und soll von einem Sachverständigen zur amtlichen Begutachtung überprüft werden.

Ein anderer Autofahrer hatte es offenbar so eilig, dass er mit 100 km/h im innerstädtischen Bereich gemessen wurde. Er muss mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Nachdem sich im Rahmen der Kontrollen bei einem 29-jährigen Autofahrer der Verdacht auf den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln erhärtete, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Zusammenstoß eines Streifenwagens mit einem Flüchtigen

Darmstadt-Herrngarten (ots) – Am Donnerstagabend 01.04.2021 um kurz nach 19:30 Uhr befuhr eine uniformierte Streife des 1. Polizeireviers im Streifenwagen den Herrngarten. In dessen nördlichem Bereich rannte ein Mann los, als er die Streife erblickte. Der Beifahrer verfolgte ihn zu Fuß, der Fahrer mit dem Streifenwagen. Der Fliehende warf dabei etwas weg. Auf einer Rasenfläche blieb er stehen. Der Streifenwagen wurde unverzüglich abgebremst, touchierte ihn aber noch leicht, so dass er auf die Motorhaube fiel.

Der polizeibekannte 18-jährige aus Darmstadt-Eberstadt wurde dadurch nach seinen eigenen Angaben nicht verletzt. Durch die Besatzung eines sofort für ihn bestellten Rettungswagens konnten Schürfwunden an seinem Oberschenkel festgestellt werden.

Eine Versorgung lehnte er ab. Es erfolgte eine polizeiliche Unfallaufnahme. Das Weggeworfene war inzwischen aufgefunden. Da es sich dabei um Betäubungsmittel handelt, muss sich der 18-jährige entsprechend strafrechtlich verantworten.

Darmstadt-Dieburg

Raub auf Spargelstand – Mit Elektroschocker gedroht und Geld gefordert

Babenhausen (ots) – Nachdem ein bislang unbekannter Mann am Dienstag 06.04.2021gegen 11 Uhr, nach einem Raub auf einen Spargelstand am Südring mehrere Hundert Euro erbeutete und flüchtete, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der dunkel gekleidete Mann auf die Verkäuferin des Spargelstandes zu und forderte die Tageseinnahmen aus der Kasse. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er der Frau mit einem Elektroschocker gedroht haben.

Die verängstigte Frau rannte davon und blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Daraufhin soll der Unbekannte mehrere Hundert Euro aus der Kasse genommen haben

und in Richtung Industriestraße geflüchtet sein.

Täterbeschreibung:

Der Flüchtige trug bei der Tat eine graue Hose, einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Baskenmütze. Sein Gesicht soll er zum Großteil mit einem schwarzen Tuch bedeckt haben. Er wurde auf ca. 25 Jahre geschätzt und soll um die 1,85 Meter groß gewesen sein.

Auch eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Diensthund “Ilox” spürt flüchtigen Rollerfahrer auf

Groß-Zimmern/Klein-Zimmern (ots) – Am späten Samstagabend (03.04.21) kurz nach 23:00 Uhr, kam es im Groß-Zimmerner Ortsteil Klein-Zimmern zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei nach einem flüchtigen Krad. Das Fahrzeug, ein Kleinkraftradroller, fiel der Streife auf der K126 zwischen Dieburg und Klein-Zimmern auf und sollte in Klein-Zimmern einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Fahrzeuges missachtete jedoch jegliche Anhaltezeichen und ließ sich auch von Blaulicht und Außendurchsagen nicht aufhalten.

Auf seiner Flucht quer durch Klein-Zimmern beging der Kradfahrer zahlreiche Verkehrsverstöße, durch welche möglicherweise auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer behindert oder gar gefährdet worden sein könnten. Betroffene werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dieburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06071- 96560).

Die Verfolgungsfahrt endete dann zumindest kurzzeitig, als der Roller über einen Feldweg auf welchem der Streifenwagen nicht folgen konnte, in Richtung Groß-Zimmern flüchtete. Als die Streife schließlich die Örtlichkeit über Groß-Zimmern anfuhr, hatte der Rollerfahrer zwischenzeitlich das Fahrzeug abgestellt und seine Flucht zu Fuß fortgesetzt.

Eine mittlerweile in die Fahndung eingebundene Polizeibeamtin der Diensthundestaffel nahm mit Diensthund “Ilox” die Suche nach dem Flüchtigen, ausgehend von dem abgestellten Roller, auf und wurde rasch fündig! Ein 20-jähriger Mann aus Münster-Altheim konnte in der Feldgemarkung auf dem Boden kauernd festgestellt und festgenommen werden.

Wie sich herausstellte, verfügt der tatverdächtige junge Mann nicht überdie notwendige Fahrerlaubnis und wird sich nun wegen des Verdachtes des Fahren sohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Darüber hinaus besteht der Verdacht eines vorangegangenen Drogenkonsums und damit in Verbindung mit der rücksichtslosen Flucht eine Straftat wegen einer Straßenverkehrsgefährdung.

Ebenfalls im Raum steht eine Anzeige wegen unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeuges.

Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorroller – Rettungshubschrauber im Einsatz

Griesheim (ots) – Ein 71-jähriger Mann aus Griesheim befuhr am Ostersonntag 04.04.2021, mit seinem Pkw die L3303 aus Pfungstadt kommend in Richtung Griesheim. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ortseingang von Griesheim übersah dieser einen 48-jährigen Mann, ebenfalls aus Griesheim stammend, der sich bereits mit seinem Motorroller im Kreisverkehr befand und erfasste diesen mit seinem Pkw.

Der Rollerfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und anschließend mit einem verständigten Rettungsfahrzeug in ein Krankenhaus verbracht. Des Weiteren kam vorsorglich ein Rettungshubschrauber zum Einsatz und konnte nach erfolgter Erstversorgung die Unfallörtlichkeit ohne Patient wieder verlassen.

Die freiwillige Feuerwehr Griesheim unterstützte die eingesetzten Rettungskräfte und die Polizei bei den Absperrmaßnahmen. Die Unfallstelle musste für den Verkehr über die gesamte Einsatzzeit gesperrt werden. Der gesamte Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1.850 Euro.

Fahrzeug nach Wildunfall überschlagen – Fahrerin verletzt

Schaafheim (ots) – Eine 20-jährige Frau aus Babenhausen befuhr mit ihrem Pkw am Freitag 02.04.2021 gegen 22:00 Uhr, die Kreisstraße 106 von Radheim in Richtung Schaafheim. Auf der Strecke überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Beim Versuch der Fahrerin dem Tier auszuweichen geriet sie ins Schleudern und fuhr auf den Grünstreifen.

Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, überschlug sich und kam auf dem Dach auf der Straße zum liegen.

Die Frau konnte sich allein aus dem Auto befreien, verletzte sich aber leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Für die Zeit der Unfallaufnahme mußte die Straße für eine Stunde voll gesperrt werden. An dem Wagen entstand ein Schaden von 12.000 Euro.

Hoher Schaden nach Brand in Reihenhaus

Groß-Zimmern (ots) – Nach einem Brand in einer Doppelhaushälfte in der Burgstraße am Dienstagmorgen (06.04.2021) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Gegen 08.45 Uhr wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle über den Brand informiert. Bei Eintreffen der Streife war die Feuerwehr bereits bei den Löscharbeiten und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Vorsorgliche waren auch mehrere Rettungswagen und ein Notarzt am Einsatzort.

Nach ersten Ermittlungen entstand der Brand in einem Zimmer im Erdgeschoss und bereitete sich in der Folge im gesamten Geschoss aus.

Die betroffene Familie hielt sich bei Ausbruch des Feuers zu viert in dem Haus auf.

Die Anwesenden, 2 Kinder und 2 Erwachsene, wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasentwicklung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an. Hinweise auf eine technischen Defekt konnten die Ermittler bislang nicht erlangen.

Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Rudolf-Diesel-Straße, bemerkten Passanten am Sonntagvormittag (04.04.) gegen 11.30 Uhr und verständigten die Polizei.

Die Täter hebelten das Gerät auf und entwendeten anschließend das darin befindliche Geld und die Zigaretten. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 1.500 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das 3. Polizeirevier in Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-3810.

Oster-Kontrollen zum Gründonnerstag und Karfreitag

Darmstadt (ots) – An beiden Tagen wurden Verkehrskontrollen entlang der BAB 5 durch die Polizeiautobahnstation Südhessen durchgeführt, so am Gründonnerstag (01.04.2021), zwischen 11-13 Uhr an der Anschlussstelle Weiterstadt BAB 5/Fahrtrichtung Frankfurt. Dabei wurden insgesamt 65 Fahrzeuge mit 83 Personen kontrolliert.

Insgesamt 18 Gurtvertöße wurden geahndet. Zum Schluss musste ein Offenbacher Fahrzeugführer einen kurzen Boxenstopp einlegen, da er unter Alkoholeinwirkung stand.

Am Karfreitag zwischen 18-20 Uhr wurden auf den Parkplätzen und Rastanlagen sogenannte LKW-Abfahrtskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 45 Kraftfahrer, die dort ihre Pause eingelegt hatten, auf übermäßigen Alkoholkonsum überprüft. Bei 6 LKW-Fahrern wurde eine erhebliche Atemalkoholkonzentration gemessen. In diesen Fällen wurden Parkkrallen an den Fahrzeugen angebracht und eine Weiterfahrt untersagt.

Nachts auf dem Recyclinghof – Polizei nimmt zwei Männer fest

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem sie über den Zaun auf das Gelände des Recyclinghofs bei Semd geklettert waren und hierbei die Alarmanlage auslösten, nahmen Polizeibeamte am Montagabend 05.04.2021 gegen 20.45 Uhr zwei junge Männer im Alter von 18 Jahren vorläufig fest.

Ob sie auf das Gelände eindrangen, um einzubrechen, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Duo wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Kriminelle scheitern an Wohnungstüren – Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Nachdem Kriminelle am Freitagabend (2.4.) versuchten in mehrere Wohnungen “Am Fuchsbau” einzubrechen, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt in das Mehrfamilienhaus. Im Inneren des Hauses angekommen, versuchten sie auch weitere Wohnungstüren aufzuhebeln, was ihnen misslang.

Die Türen hielten dem kriminellen Vorhaben stand. Dennoch entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss suchten die ungebetenen Gäste das Weite. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Pkw beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Modautal-Neunkirchen (ots) – Am Freitag (02.04.) wischen 12:30 und 16:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz vor dem Gasthof Zur Neukircher Höhe geparkter roter VW Bus am vorderen linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/63300 entgegen.

Mehrere Gully-Deckel im Bereich Kernstadt entfernt! Die Polizei bittet um ihre Mithilfe!

Babenhausen (ots) – Zu einem verspäteten, allerdings deutlich missratenen und nicht minder gefährlichen Aprilscherz kam es am Karfreitag (02.04.21) in Babenhausen. In den frühen Morgenstunden zwischen 05:00 und 07.00 Uhr wurden durch derzeit noch unbekannte Täter diverse Gully-Deckel in unterschiedlicher Größe aus den Verankerungen gehoben und teilweise mehrere Meter entfernt abgelegt. Die Spur der Verwüstung zieht sich von der Fahrstraße und Hinter der Stadtmauer, über die Martin-Luther-Straße und die Bouxviller Straße in die Bürgermeister-Willand-Straße und endet in der Potsdamer Straße.

Insgesamt wurden mehr als 20 Gully-Deckel entfernt, wodurch eine nicht unerhebliche Gefahr für Personen und Fahrzeuge verursacht wurde. Lediglich dem Umstand, dass zu diesem Zeitpunkt sehr wenig Verkehr herrschte und aufgrund des Feiertages wenig Personen unterwegs waren, ist es zu verdanken, dass es zu keinen Schäden kam.

Nach bisherigem Ermittlungsstand handelte es sich um eine Gruppe von 4 Jugendlichen, welche zunächst in der Fahrstraße das Mobiliar eines Gastro-Außenbereiches, sowie diverse Blumenkübel umstießen und anschließend im Bereich der evangelischen Kirche begannen, die Gully-Deckel auszuheben.

Der Sachverhalt könnte im Zusammenhang mit einem möglichen Hausfriedensbruch in der Joachim-Schumann-Schule, wo gegen 03:45 Uhr mindestens zwei unbekannte Täter über das dortige Baugerüst stiegen und versuchten, in die Mensa einzudringen.

Die Polizeistation Dieburg bittet um Mitteilung unter der Rufnummer 06071/9656-0, falls jemand in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, die im Zusammenhang mit den vorgenannten Sachverhalten stehen könnten.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer – Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Am Donnerstag (01.04.) kam es gegen 21:30 Uhr in Groß-Umstadt auf der Georg-August-Zinn-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren beide Verkehrsteilnehmer in gleicher Fahrtrichtung die Georg-August-Zinn-Straße aus Richtung Höchster Straße kommend in Richtung Stadtmitte, wobei der Fahrradfahrer den dortigen Gehweg befuhr. Aus bislang ungeklärten Gründen wechselte der Fahrradfahrer plötzlich auf die Fahrbahn. Dies erkannte der Fahrer des PKW zu spät und erfasste den Fahrradfahrer im hinteren Bereich.

Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.700 EUR. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall vom 23.03.2021

Darmstadt (ots) – Am Dienstag, den 23.03.2021, gegen 10:00 Uhr ereignete sich an der Ampelkreuzung Kasinostraße/Bleichstraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein

74-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer die Bleichstraße in westliche Richtung und wollte bei grün anzeigender Lichtzeichenanlage die Kasinostraße überqueren.

Von links näherte sich der Fahrradfahrer, welcher vermutlich die rote Lichtzeichenanlage übersah und mit der Fahrertüre des vorfahrtberechtigten Pkw kollidierte. Dabei zog sich der Radfahrer Schürfwunden zu. Am Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Insbesondere werden die Erste-Hilfe leistenden Insassen eines Pkw gesucht, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Linksabbiegestreifen der Kreuzung befand.

Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier Darmstadt unter 06151/ 969 3710.

Odenwaldkreis

Scheibe mit Gullydeckel eingeworfen

Höchst (ots) – Die Scheibe eines Telekommunikationsgeschäfts mit integrierter Postfiliale in der Aschaffenburger Straße, wurde in der Nacht zum Ostersonntag (04.04.) von Unbekannten mit einem in Tatortnähe zuvor ausgehobenen Gullydeckel eingeworfen und beschädigt.

Die Beamten der Polizeistation Höchst ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06163/9410.

Mehrere Verstöße nach Motorradkontrollen festgestellt

Oberzent/L3108 (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen führten am Donnerstagnachmittag (1.4.) mehrere Verkehrskontrollen am Krähberg durch. Die Kontrollmaßnahmen erfolgten für zwei Stunden auf der Landesstraße 3108, zwischen den Oberzenter Ortsteilen Hetzbach und Reußenkreuz. Auf diesem Streckenabschnitt gilt für Motorradfahrer eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und ein generelles Überholverbot.

4 Kradfahrer missachteten die Höchstgeschwindigkeit zum Teil sehr deutlich. Den traurigen Rekord von 139 km/h hielt ein 48-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Ihn erwartet ein Bußgeld über 440 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein 2-monatiges Fahrverbot.

Das Überholverbot missachteten insgesamt 10 Motorradfahrer. Sie müssen jeweils mit einem Bußgeld von 70 Euro und 1 Punkt in Flensburg rechnen.

Insgesamt endete die Motorradtour für 5 Fahrer an der Kontrollstelle. Bei 2 Maschinen war die Bereifen nahezu profillos abgefahren. Neben einem unzulässigen Brems- /Kupplungshebel, stellten die Beamten unter anderem manipulierte Abgasanlagen fest.

Auf diese 5 Fahrer wird ebenfalls ein Bußgeldverfahren mit mindestens einem Punkt zukommen.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Pst. Höchst anlässlich “Carfreitag”

Höchst (ots) – Dienstgruppen der Pst. Höchst führen mobile und stationäre Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Poser/ Raser in Verbindung mit einer Geschwindigkeitsmessung in Brensbach, der Gemeinde Höchst und mobile Kontrollen im gesamtem Dienstgebiet durch.

Ergebnis: Barverwarnungen in Höhe von insgesamt 330 Euro 6 Datenermittlungsbelege und 4 Mängelkarten gefertigt 4x Erlöschen der Betriebserlaubnis bei getunten Pkw.

Höhepunkt der Kontrollen war eine Trunkenheitsfahrt durch einen rumänischen Sattelzugfahrer, der mit einem Wert von 1.28 Promille gestoppt wurde. Die Folge war hier eine Sicherheitsleistung sowie die Sicherstellung seines Führerscheines.

