Lahn-Dill-Kreis: Wintereinbruch stellt Berufsverkehr vor Herausforderungen –

Der heute in den frühen Morgenstunden (06.04.2021) einsetzende Schneefall setzte in weiten Teilen des Lahn-Dill-Kreises dem morgendlichen Straßenverkehr zu. Insbesondere in den Höhenlagen und an den Steigungs- und Gefällestrecken gerieten Fahrzeuge ins Rutschen.

Immer wieder meldeten sich Verkehrsteilnehmer, die auf den winterglatten Straßen ins Rutschen geraten und gegen Mauern, Straßenschilder oder geparkte Fahrzeuge geprallt waren. In den meisten Fällen gingen die Kollisionen glimpflich aus, so dass nur wenige Verletzte zu beklagen waren.

Ab 06.30 Uhr ging auf der B277 zwischen Haiger-Allendorf und der Kalteiche nichts mehr. Mehrere Lkw hatten sich dort festgefahren, zudem prallte ein bergab fahrender Pkw in einen stehenden Lkw. Es blieb beim Sachschaden, die Strecke musste für den Verkehr voll gesperrt werden. In Hörbach krachte es “Auf den Lüppen”. Zwei Pkw prallten ineinander, wobei ein Autofahrer leicht verletzt wurde.

Wenig später war in Hörbach ein BMW-Fahrer offensichtlich zu flott unterwegs und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Sprinter. Zwischen Dillenburg-Manderbach und Haiger-Sechshelden landete ein Pkw im Straßengraben. Hier wurde niemand verletzt.

Auf der Landstraße zwischen Greifenstein-Holzhausen und Ehringshausen-Greifenthal trafen ein Lkw und ein Pkw zusammen. Der Laster rutschte in den Graben, verletzt wurde niemand. Während der Bergung des Lkw musste die Landstraße gesperrt werden. An der Reuterbergkreuzung der B277 bei Herborn erwischte ein Autofahrer den Mast einer Ampel. Er blieb unverletzt die Ampel stellte den Betrieb ein.

Auf der Strecke zwischen Haiger und Rodenbach prallten 2 Fahrzeuge im Begegnungsverkehr zusammen. Die Feuerwehr musste eine eingeklemmte Person aus einem Fahrzeug bergen. Über die Schwere der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden. Eine Rettungswagenbesatzung kam hier zum Einsatz.

Die Strecke musste voll gesperrt werden.

In Breitscheid rutschte ein Fahrzeug gegen eine Hausmauer, in der Haigerer Hauptstraße fuhr ein Autofahrer ein Verkehrsschild um. Nach dem Aufprall eines Pkw gegen die Leitplanke auf der Strecke zwischen Greifenstein-Arborn und Mengerskirchen blieb zum Glück nur Blechschaden zurück.

Dillenburg: Fiat auf dem Dach –

Unverletzt krabbelte ein Unfallfahrer gestern Abend (05.04.2021) aus seinem demolierten Punto. Der 26-Jährige war gegen 19.50 Uhr auf der Landstraße zwischen Donsbach und Herborn unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn geriet der Fiat ins Schleudern. Der Haigerer verlor die Kontrolle über den Wagen und kam von der Fahrbahn ab.

Er prallte gegen die Böschung und kam auf dem Dach zum Stehen.

Ein Abschleppunternehmer brachte den Punto wieder auf die Reifen und schleppte ihn von der Unfallstelle ab. Der Totalschaden am Fiat beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Dillenburg: Corona- und Sicherheitsverstöße in Wettbüro –

Die Kontrolle eines Wettbüros am Dillenburger Bahnhof brachte verschiedenste Verstöße zutage. Am Sonntagnachmittag (05.04.2021) betraten Dillenburger Polizisten das Geschäft. Einige der Gäste trugen keine Mund-Nase-Bedeckung, zudem waren deutlich mehr Menschen anwesend, als aufgrund der Größe der Gewerbefläche erlaubt waren. Eine Liste zur Nachverfolgung der anwesenden Kunden führte der Betreiber nicht.

In einem Hinterzimmer entdeckten die Ordnungshüter vier Spielautomaten, für dessen Betrieb keine Genehmigung vorlag. Die Notausgänge waren nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet und zwei Feuerlöscher entsprachen nicht den Brandschutz-Vorschriften.

Auf den Inhaber kommen nun Verfahren wegen Verstöße gegen Corona-Regelungen, gegen die Brandschutzordnung, das Hessische Feiertagsgesetz sowie das Spielhallengesetz zu. Auch die Verstöße gegen die Mund-Nase-Bedeckung der Kunden werden von den Ordnungshütern angezeigt.

Herborn: Diebe im Fitness-Studio –

Das Fitness-Studio im Gewerbepark “Untere Au” rückte im Laufe des Freitags (02.04.2021) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 17.00 Uhr und 21.15 Uhr verschafften sie sich Zutritt zu den Räumen und durchwühlten im Büro sämtliche Schränke und Kommoden. Ob und wenn was den Dieben in die Hände fiel, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Fitnessstudios auffielen, nimmt die Polizei Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Parkplatzrempler am Rewe –

Einen Schaden von rund 500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Kölschhäuser Straße zurück. Am Montag vergangener Woche (29.03.2021) parkte dort zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr ein silberfarbener Opel Meriva. Vermutlich beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte die hintere Tür sowie den hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite.

Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter

Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Greifenstein-Allendorf: Promillefahrt endet im Krankenhaus –

Mit leichten Verletzungen landete ein Unfallfahrer am Karfreitagmorgen (02.04.2021) im Weilburger Krankenhaus. Der Wetzlarer fuhr gegen 07.00 Uhr von Greifenstein-Allendorf in Richtung Leun-Biskirchen. In einer 90 Grad Kurve verlor der 21-Jährige die Kontrolle über seinen Fiesta, kam von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung herunter und überschlug sich. Er trug leichte Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm den Transport ins Weilburger Krankenhaus.

Eine Polizeistreife folgte ihm, da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,34 Promille an. Im Krankenhaus übernahm ein Arzt die Blutentnahme. Der Ford des Wetzlarers musste abgeschleppt werden. Auf den Promillefahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Greifenstein-Odersberg: Leicht verletzt im Straßengraben –

Am Donnerstag vergangener Woche (01.04.2021) verunglückte eine Dacia-Fahrerin auf der Landstraße zwischen Driedorf-Münchhausen und Odersberg. Die 20-Jährige verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Sandero, kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung ihrer leichten Verletzungen und den anschließenden Transport ins Dillenburger Krankenhaus. Der Dacia der Mengerskirchenerin hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Den Totalschaden schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro.

Braunfels: Audi aufgebrochen –

Im Deiker Weg machten sich Diebe an einem dort geparkten Audi A6 zu schaffen. Im Zeitraum von Donnerstagabend (01.04.2021) bis Freitagmorgen (02.04.2021) knackten die Täter das Schloss des grauen Kombis und griffen sich rund 30 Euro Bargeld aus dem Inneren. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 500 Euro.

Hinweise zu den Dieben erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Albshausen: Reifen platt –

Rund 100 Euro werden für einen Pneu fällig, nachdem Unbekannte diesen an einem Wohnwagen plattstachen. Im Zeitraum vom 05.04.2021 (Montag), gegen 18.00 Uhr bis zum 06.04.2021 (Dienstag), gegen 09.00 Uhr vergriffen sich die Täter an einem in der Schulstraße abgestellten weißen Wohnwagen.

Mit einem spitzen Gegenstand stachen sie in den rechten Reifen des mobilen Wohnheims. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

