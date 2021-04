Obduktion – Vermisster 66-Jähriger ist ertrunken

Homberg/Lobenhausen (ots) – Ein Bootfahrer auf der Fulda meldete mittags am 31.03.2021 den Fund einer Leiche in der Fulda an einer Böschung in Höhe Lobenhausen. Der Leichnam wurde anschließend durch die alarmierte Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei an Land gebracht.

Bei dem Toten handelt es sich um den 66-jähriger Bodo Reinhard M… Bodo M. war seit dem 04.03.2021 aus einer Melsunger Klinik vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, auch im Bereich der Fulda, war er bisher nicht aufgefunden worden.

Die Leiche wurde am letzten Donnerstag obduziert. Die Obduktion ergab keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei in Homberg gehen somit von einem tragischen Unfallgeschehen aus, bei dem der 66-Jährige ertrunken ist.

Jugendliche fahren mit Rollern in Tunnel der Schnellfahrstrecke

Morschen (ots) – Mit Blaulicht und Martinshorn rückte die Bundespolizei am Ostersonntag (4.4.) gegen 18:00 Uhr, zum Sengebergtunnel bei Morschen-Wichte (Schnellfahrstrecke Hannover Würzburg) aus. Der Grund für den Einsatz der Bundespolizei sowie der Polizei aus Melsungen und Homberg waren die Meldungen besorgter Bürger. Nach deren Informationen sollen mehrere Jugendliche mit Kleinkrafträdern und Motorrollern den Tunnel der ICE-Strecke befahren und wieder verlassen haben.

ICE Strecke gesperrt – Zugverkehr gestoppt

Die Schnellfahrstrecke wurde aus Sicherheitsgründen für rund eine Stunde gesperrt. Eine Absuche des Tunnels durch Bundespolizisten und einen Notfallmanager der Deutschen Bahn AG blieb erfolglos. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei war an der Suche beteiligt. Insgesamt fünf nachfolgende Züge verspäteten sich durch den Polizeieinsatz und die Streckensperrung um rund 30 Minuten.

Ein weiterer Bürger teilte der Bundespolizei mit, dass er die Jugendlichen wegen deren gefährlichen Unternehmungen angesprochen hätte.

Diese seien allerdings unbeeindruckt in Richtung Nieder-Beisheim weitergefahren.

Bundespolizei warnt!

“Solche Verhaltensweisen sind absolut lebensgefährlich und natürlich auch verboten!” betonte die Leiterin der Bundespolizeiinspektion Kassel, Polizeidirektorin Sonja Koch-Schulte. Züge sind auf dieser Bahnstrecke mit rund 250 km/h unterwegs. Der Bremsweg eines Zuges beträgt rund einen Kilometer. Die Gefahr, von Zügen erfasst und getötet zu werden, ist sehr groß. Kommt es im Zusammenhang mit solchen Verhaltensweisen zu Unfällen im Bahnverkehr, kommen auf die Verursacher, neben strafrechtlichen Konsequenzen, auch zivilrechtliche Forderungen (Schadenersatzforderungen) der Verkehrsunternehmen zu.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der

Tel.-Nr. 0561 816160 beziehungsweise über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Klein-Lkw gestohlen

Homberg (ots) – 30.03.2021, 04:10 Uhr – In den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter letzte Woche Dienstag in der Hersfelder Straße einen Klein-Lkw im Wert von 23.000 Euro gestohlen.

Die Täter entwendeten vom Gelände des dortigen Kfz-Händlers den zum Verkauf stehenden weißen Klein-Lkw Opel Movano. Der Diebstahl wurde erst am 01.04.21 vom Besitzer anhand von Aufnahmen der Überwachungskamera festgestellt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Ladendieb erbeutet Parfüm im Wert von 3.000 Euro

Homberg (ots) – 03.04.2021, 12:33 Uhr – Am Samstagmittag hat ein unbekannter Täter in der Straße “An der Vogelsangmühle” aus einem Drogeriemarkt Ware im Wert von ca. 3.000 Euro gestohlen. Der Täter entwendete aus der Drogerie Parfüm und Körperpflegeartikel und verließ anschließend den Laden in Richtung Bahnhof, ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen. Nachdem der Diebstahl bemerkt wurde, wurde durch eine Mitarbeiterin die Videoüberwachungsanlage ausgewertet.

Die Auswertung ergab folgende Täterbeschreibung:

ca. 40 Jahre alt, männlich, eher kleine kräftige Figur, kurze dunkle Haare mit Halbglatze, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Jacke, blauer Kapuze und grauer Jeanshose, trug Reiserucksack mit sich und hatte einen leicht humpelnden Gang.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Schwalmstädter Polizei führte nicht zum Auffinden des Täters. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter

Tel.: 06691-9430.

Unbekannte Täter verletzen Pferd mit Messer

Schrecksbach (ots) – 01.04.2021, 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr – Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend auf einer Pferdekoppel in der Feldgemarkung gegenüber der Gewerbestraße ein Pferd mit einem Messer verletzt.

Die Täter betraten die Pferdekoppel mit einem Offenstall, auf der sich insgesamt vier Pferde befanden. Dort stachen die Täter mit einem Messer tief in die rechte Schulter eines Pferdes und verletzen es weiter mit einem ca. 17 cm langen Schnitt an der Schulter. Die entstandene große klaffende Wunde wurde tierärztlich versorgt und musste genäht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Trekkingfahrrad vor Bank gestohlen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr – Am Mittwochnachmittag 31.03.2021 haben unbekannte Täter in der Herbstgasse ein Trekkingfahrrad im Wert von ca. 500 Euro gestohlen.

Die Fahrradbesitzerin hatte ihr weiß-rotes Trekkingrad der Marke Ghost, Typ: “Cross 1300 Lady” mit der Fahrgestellnr.: WXR1018374G, in der Herbstgasse vor einem Kreditinstitut abgestellt und mit einem Kettenschloss durch Rahmen und Hinterrad gesichert. Als die Besitzerin es abholen wollte, stand es nicht mehr am abgestellten Ort. Hinweise an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Laptop und T-Shirts aus Wohnmobil gestohlen

Melsungen (ots) – 02.04.2021, 20:00 Uhr bis 03.04.2021, 15:00 Uhr – In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in ein Wohnmobil in der Straße “Unteres Bachfeld” eingebrochen, das dort auf dem Parkstreifen abgestellt war.

Die Täter hebelten mit einem Schraubendreher das Fenster der Fahrertür des beigen Mercedes-Wohnmobiles auf, wodurch die Scheibe zerbarst. Anschließend durchsuchten sie alle Schränke im Wohnmobil und entwendeten einen Acer Laptop, zwei USB-Festplatten, fünf T-Shirts und Münzbargeld im Gesamtwert von ca. 400 Euro.

An dem Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Unbekannte Randalierer treten Außenspiegel von Mercedes ab

Melsungen (ots) – 31.03.2021, 16:00 Uhr bis 01.04.2021, 03:15 Uhr – In der Straße “Unter dem Schöneberg” haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbekannte Täter einen Pkw beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro verursacht.

Die Täter traten beide Außenspiegel an einem schwarzen Daimler Benz, Typ: 203 CL ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

