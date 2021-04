Korbach: Die Polizei-News

Stall brennt – Schaden ca. 90.000 Euro

Lichtenfels-Goddelsheim (ots) – Am Ostersonntag gegen 05.00 Uhr kam es zu einem Brand eines Stalles im Lichtenfelser Ortsteil Goddelsheim. Während keine Personen verletzt wurden, kamen mehrere Schweine zu Tode. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 90.000 Euro und geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Das Feuer war in einem Schweinestall ausgebrochen und wurde von Nachbarn bemerkt, die sofort die Leitstelle alarmierten. Die vor Ort eingesetzten Feuerwehrmänner aus mehreren Lichtenfelser Ortsteiler konnten das Feuer ablöschen, bevor es auf weitere Gebäudeteile übergriff. Mehrere Schweine starben noch in dem Stall, einige mussten später von ihren Leiden erlöst werden.

Die am Brandort eingesetzten Polizisten der Polizeistation Korbach sperrten den Brandort ab und nahmen erste Ermittlungen auf. Das von der Polizei verständigte Veterinäramt war ebenfalls vor Ort. Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach nahmen noch am Ostersonntag die Ermittlungen zur Brandursache am Einsatzort auf. Nach den bisherigen Untersuchungen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Hinweise auf eine Brandstiftung haben sich nicht ergeben. Der Schaden wurde auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

Zug mit Farbe besprüht

Frankenberg (ots) – Bislang Unbekannte besprühten am vergangenen Wochenende im Bahnhof Frankenberg (Eder) einen Zug der Kurhessenbahn mit Farbe. Verunreinigt wurde eine Fläche von rund 45 Quadratmetern. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 3.600 Euro. Die Tatzeitraum kann auf den 4. April, zwischen 0 Uhr und 9:30 Uhr, eingegrenzt werden. Ein Bahnmitarbeiter stellte die Verunreinigungen fest und verständigte die Bundespolizei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Einbrecher in Schule und Kinderzentrum

Frankenberg (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Einbrecher in einer Frankenberger Schule und in einem Kinderzentrum aktiv. In der Schule erbeuteten sie Bargeld aus einem Tresor, bei dem zweiten Einbruch blieben die wahrscheinlich selben Täter ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Gebäude einer Schule in der Friedrich-Trost-Straße in Frankenberg. Im Schulgebäude brachen sie Türen, teilweise mit brachialer Gewalt, auf. Sie durchsuchten mehrere Schränke und andere Behältnisse und entwendeten einen Tresor, in dem sich neben Bargeld noch Elektronikkleinartikel, Schlüssel und Papiere und andere Gegenstände befanden. Die Täter flüchteten mit dem Tresor. Dieser konnte am Montagmorgen im Bereich der “Schwedensteinhütte” aufgefunden werden. Während das Geld in noch nicht bekannter Höhe fehlte, befanden sich einige der Gegenstände aus dem Tresor im Nahbereich der Hütte. Der Sachschaden am Schulgebäude beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3.000 Euro.

Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro richteten die wahrscheinlich selben Täter an dem Gebäude eines benachbarten Kinderzentrums an. Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Hier mussten sie aber ohne Beute flüchten.

Die Polizeistation Frankenberg hat die Ermittlungen am Ostermontag aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Friedrich-Trost-Straße oder der “Schwedensteinhütte” gemacht hat, oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-72030 zu melden.

Unbekannter schlägt Scheibe am Auto ein und stiehlt Kamera

Korbach (ots) – In der Nacht zu Ostersonntag schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Autos in der Violinenstraße in Korbach ein. Aus dem Auto entwendete er eine fest verbaute Kamera. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Ladendieb flüchtet, wird von Zeugen verfolgt und wirft Beute weg – Zeugen gesucht

Bad Arolsein (ots) – Am Dienstag (30. März) entwendete ein Unbekannter Gegenstände im Wert von über 500 Euro aus einem Baumarkt in Bad Arolsen. Au der Flucht wurde er von Zeugen verfolgt und warf seine Beute weg. Die Polizei bittet die unbekannten Zeugen sich zu melden.

Der unbekannte Täter ging am Dienstag gegen 17.50 Uhr mit einem leeren Einkaufswagen an der Kasse des Baumarktes am Belgischen Platz vorbei. Als plötzlich der Alarm einer Sicherungsanlage ertönte, schob der Mann seinen Einkaufswagen zur Seite und rannte auf den Parkplatz.

Ein Mitarbeiter des Marktes konnte ihn kurzzeitig verfolgen. Die weitere Verfolgung nahmen mehrere junge Männer auf, die den Täter aber auch nicht stellen konnten. Der Täter warf aber auf der Flucht seinen Rucksack weg, der später sichergestellt werden konnte.

In diesem befand sich das Diebesgut, darunter mehrere WiFi-Schalter, im Wert von über 500 Euro.

Täterbeschreibung:

südländischer Typ, etwa 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkle, kurze Haare.

Die Polizeistation Bad Arolsen bittet die unbekannten jungen Männer, die den Tatverdächtigen verfolgt haben und weitere mögliche Zeugen, sich unter der

Tel. 05691-97990 zu melden.

