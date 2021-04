Karlsruhe – Einbrecher scheitern an Eingangstür

Karlsruhe – Zu einem Einbruchsversuch kam es am Montagabend in einem

Einkaufsmarkt in der Karlsruher Bannwaldallee. Dabei scheiterten die Täter an

der Eingangstür und ließen von ihrem Vorhaben ab.

Nach bisherigem Kenntnisstand versuchten die bislang Unbekannten die

Glasschiebetür des Haupteinganges gewaltsam zu öffnen. Als dies nicht gelang,

wurde ein Glaselement einer weiteren Seitentür stark beschädigt, sodass hier ein

zirka 40 cm großes Loch entstand. Vermutlich aufgrund des Auslösens der

Alarmanlage machten sich die Täter daraufhin aus dem Staub.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen die am

Montagabend im Bereich der Bannwaldallee verdächtige Beobachtungen gemacht

haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/6663611 zu melden.

Karlsruhe – Präventionstipps: Vorsicht Fahrrad-Diebe

Karlsruhe – Sichern Sie ihr Rad vor Diebstahl. Faltblatt der Polizei gibt

Tipps.

Fahrradfahren ist im Trend. E-Bikes und Pedelecs sind beliebter denn je. Aber

auch zahlreiche Diebe haben es hierauf abgesehen. Seit Jahren sind die

Fallzahlen im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe konstant hoch. So wurden

im Jahr 2020 im Stadt- und Landkreis Karlsruhe rund 2800 Räder als gestohlen

gemeldet.

Machen sie es den Tätern so schwer wie möglich. Sichern sie abgestellte Räder

unbedingt gegen Diebstahl und nutzen sie individuelle Kennzeichnungen zur

Wiedererkennung. Ein Fahrradpass in dem die wesentlichen Merkmale wie z.B. die

Rahmennummer, Marke und Typ notiert sind ist äußerst hilfreich.

Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Dieben:

Nutzen Sie stabile Ketten-, Bügel oder Faltschlösser. Hilfe bei

der Suche nach einem guten Schloss finden Interessierte beim Verband

der Schadensversicherer (VDS) unter www.vds-home.de

der Suche nach einem guten Schloss finden Interessierte beim Verband der Schadensversicherer (VDS) unter www.vds-home.de Schließen Sie ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und

Hinterrad an einen festverankerten Gegenstand an (z.B.

Fahrradständer, Laternenpfahl) oder mit anderen Rädern zusammen. Dies

gilt auch in Fahrradabstellräumen

Hinterrad an einen festverankerten Gegenstand an (z.B. Fahrradständer, Laternenpfahl) oder mit anderen Rädern zusammen. Dies gilt auch in Fahrradabstellräumen Nehmen sie wertvolle Zubehörteile, bei Elektrofahrrädern z.B.

Akku und Display, immer mit oder sichern sie diese mit einem

zusätzlichen stabilen Schloss.

Akku und Display, immer mit oder sichern sie diese mit einem zusätzlichen stabilen Schloss. Vermeiden sie ihr Rad in dunklen Ecken, auf einsamen Plätzen

oder in schlecht einsehbaren Straßen abzustellen.

oder in schlecht einsehbaren Straßen abzustellen. Notieren sie Rahmennummer, Marke und Typ ihres Fahrrades in

einem polizeilichen Fahrradpass und legen sie ein aktuelles Foto

ihres Rades dazu. Nutzen sie hierzu auch die kostenlose

Fahrradpass-App der Polizei für iPhones sowie Android-Smartphones.

Weitere Informationen zum Schutz ihres Fahrrades mit Hinweisen zum Fahrradpass

und der Fahrrad-App finden sie im Faltblatt „Räder richtig sichern“ der Polizei.

Das Faltblatt kann im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/M

edien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf heruntergeladen werden.

Gerne geben Ihnen auch die Mitarbeiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle

des Polizeipräsidium Karlsruhe unter der Telefonnummer: 0721/666-1234 Auskunft.

Weitere Informationen und Tipps zur Prävention gibt es auf der Internetseite des

Referats Prävention der Polizei Karlsruhe: https://ppkarlsruhe.polizei-bw

.de/praevention/

Ittersbach – Mit Auto überschlagen

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am späten Samstagabend

Im Kirchle in Karlsbad-Ittersbach. Der 30-Jährige geriet mit seinem Fahrzeug um

kurz vor Mitternacht aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve ins Schleudern

und überschlug sich. Außer einem wirtschaftlichen Totalschaden am Fahrzeug hatte

der Fahrer aber weder Verletzungen noch einen Fremdschaden zu beklagen.

Rheinstetten – Unfall mit drei Beteiligten

Karlsruhe – Eine verletzte Person und ein Sachschaden von mindestens

25.000 EUR waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls mit drei Beteiligten am

Montagmorgen in Rheinstetten. Die 36-jährige Verursacherin war gegen 10.00 Uhr

auf dem Wege von Ettlingen nach Rheinstetten-Silberstreifen, als das vor ihr

fahrende Fahrzeug auf Höhe der Abzweigung Pirschweg stark abbremste. Eine

daraufhin von ihr durchgeführte Gefahrenbremsung konnte die Kollision nicht mehr

verhindern. Schlimmer noch, durch den Zusammenprall wurde die Verursacherin in

den Gegenverkehr abgewiesen. Dort stieß sie dann mit einem aus Richtung

Rheinstetten-Silberstreifen kommenden Fahrzeug zusammen und wurde hierbei leicht

verletzt.

Rheinstetten – Streit in Supermarkt eskaliert – Zeugen und Geschädigte gesucht

Karlsruhe – Am heutigen Dienstag gegen 10:10 Uhr geriet ein 35-jähriger

Mann in einem Supermarkt in der Hertzstraße in Rheinstetten mit anderen Kunden

in Streitigkeiten, da diese offenbar die Abstände im Kassenbereich nicht

einhielten. Der Streit eskalierte und der 35-Jährige warf plötzlich einen Becher

Kaffee in Richtung der anderen Kunden. Möglicherweise wurde hierbei die Kleidung

der Betroffenen beschmutzt. Der Beschuldigte sprühte Reizstoffspray in den

Verkaufsraum und ergriff im Anschluss die Flucht. Beim Verlassen des

Verkaufsraums rannte er einen bislang unbekannten, älteren Mann um.

Ein 52-jähriger Zeuge folgte dem Geschädigten, um ihn anschließend der Polizei

zu melden. Als der 35-jährige seinen Verfolger bemerkte, bedrohte er diesen

offenbar mit einem Metallgegenstand, welcher er einem Gartengrundstück entnahm.

Der Beschuldigte konnte schließlich von der Polizei aufgegriffen werden.

Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und weiteren Geschädigten, welche

von den Vorkommnissen im Supermarkt betroffen waren. Diese werden gebeten sich

telefonisch, unter der Nummer 07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in

Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Auffahrtsast zur A5 aufgrund umgestürzten Lkw blockiert

Karlsruhe – Ein umgekippter Sattelzug sorgte am Dienstagmorgen für eine

Vollsperrung der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd in Richtung Rastatt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 33 Jahre alte Sattelzugführer, gegen

09:30 Uhr, beladen mit zwei Betonteilen von je 13,35t, auf der B3 kommend vom

Runden Plom auf die Bundesautobahn 5 in Richtung Rastatt. Im Kurvenscheitelpunkt

der Autobahnauffahrt kippte aus bislang unbekannter Ursache der gesamte Zug auf

die rechte Seite. In der Folge fielen die geladenen Betonteile von der

Ladefläche herab in die linksseitigen Schutzplanken. Der 33-jährige Fahrer

verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde nach Erstversorgung an der

Unfallörtlichkeit durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am

Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 40.000 Euro. Des Weiteren

entstanden Schäden an der Fahrbahndecke sowie an den aufgestellten Warnbaken.

Aus der Sattelzugmaschine lief zunächst Kraftstoff aus. Die Freiwillige

Feuerwehr Ettlingen kam mit 4 Fahrzeugen und 13 Kräften vor Ort. Aktuell dauern

die Bergungsarbeiten noch an.

Malsch – 27- Jähriger beim Besprühen einer Umspannstation ertappt

Karlsruhe – An der Landesstraße 608, im Bereich der Bundesautobahn 5,

ertappte eine Polizeibeamtin der Polizeihundeführerstaffel gegen 09.50 Uhr einen

alkoholisierten Mann dabei, wie er verschiedene Schriftzüge an zwei Seitenwände

einer Umspannstation sprühte. Bei der Überprüfung des 27- Jährigen stellte die

Beamtin Alkoholgeruch fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser

ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der durch die rote Farbe verursachte

Sachschaden beziffert sich auf etwa 500 Euro.

Karlsruhe – Hilfsbereiten Busfahrer bestohlen

Karlsruhe – Ein hilfsbereiter Busfahrer wurde am Montag in der Zeit

zwischen 13.55 Uhr und 15.30 Uhr bestohlen. Im Tatzeitraum fuhr der Busfahrer

die Linie 10 Ettlinger Tor. Hierbei half er einem Rollstuhlfahrer beim

Einsteigen am Ettlinger Tor und später beim Aussteigen am Bahnhofsvorplatz.

Dabei musste er jeweils kurzzeitig seine Fahrerkabine verlassen. Dies nutzte ein

dreister Dieb für sich und entwendete aus der Fahrerkabine eine Aktentasche in

der sich Bargeld und ein Münzgeldwechsler befand. Der entstandene Schaden

beziffert sich auf einen geringen dreistelligen Betrag.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der

Telefonnummer 0721 666-3411 entgegen.

Oberderdingen – Unfall betrunken verursacht

Karlsruhe – Vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung

verursachte eine 37 Jahre alte Seat-Fahrerin am frühen Dienstagmorgen mit 0,8

Promille mehrere Verkehrsunfälle. Hierbei richtete sie einen Sachschaden von

rund 20.000 Euro an.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die mutmaßliche Unfallverursacherin nach

einem Streitgespräch im betrunkenem Zustand von ihrer Wohnanschrift in zunächst

unbekannte Richtung. Nachdem sie sich dazu entschied nach Hause zurückzukehren,

kollidierte sie vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung mit einer

Baustellenabsperrung. Anschließend fuhr sie mit ihrem Seat auf einen Erdhügel,

welcher sich inmitten eines Kurvenbereiches an einem Feldweg befand. Hierbei

wurden zahlreiche Wrackteile zurückgelassen. Im weiteren Verlauf versuchte sie

die Heimreise fortzusetzen. Laut Spurenbild ist es wahrscheinlich, dass die

Fahrerin hierbei beim Abbiegen auf ihr Grundstück die Gartenmauer des Nachbarn

beschädigte. Schlussendlich kollidierte sie innerhalb ihres Grundstückes mit der

Hausfassade und kam letztendlich mit ihrem Auto zum Stillstand.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Dame

Alkoholgeruch fest, weshalb sie die Polizisten mit auf das Revier begleiten

musste. Hier wurde ihr erste einmal Blutprobe sowie ihr Führerschein abgenommen.

Bruchsal – Unfallflucht nach abgebrochenem Überholvorgang – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Auf der Landesstraße 618 zwischen Oberacker und Heidelsheim

kam es am Freitag, gegen 14.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 40-jähriger Ford-Fahrer fuhr auf der Landesstraße 618 vom Kreisverkehr bei

Oberacker in Richtung Heidelsheim. Hierbei kamen ihm zwei Fahrzeuge entgegen,

wobei das hintere der beiden Pkw zum Überholen ansetzte. Als dessen Fahrer den

Gegenverkehr erkannte, zog er sein Fahrzeug zurück auf seine Fahrspur. Der

40-Jährige lenkte jedoch unterdessen seinen Pkw nach rechts, um dem Überholenden

auszuweichen und stieß dort gegen den Bordstein. Hierbei wurde der rechte

Vorderreifen derart beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der

Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne

seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden

beziffert sich auf etwa 500 Euro.

Nach Angaben eines Zeugen soll es sich bei dem entgegenkommenden Fahrzeug um

einen silbernen VW Passat gehandelt haben. Mögliche Zeugen wenden sich bitte

unter der Telefonnummer 07253 8026-0 beim Polizeirevier Bad Schönborn.

Kraichtal – Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Bei einem Unfall am Sonntag im Kraichtal, wurde ein

61-Jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Laut dessen Angaben fuhr er gegen

14.20 Uhr von Münzesheim in Richtung Menzingen, wobei der in der ersten

Linkskurve nach der Einmündung zur Landesstraße 554 einem weißen Pkw ausweichen

musste. Dieser sei im Kurvenbereich teilweise über die Mittellinie gefahren,

weshalb der 61-Jährige sein Fahrzeug nach rechts lenkte und im Grünstreifen die

dortige Stationierung überfuhr. Der entstandene Sachschaden am Motorrad und an

der Stationierung beziffert sich auf insgesamt 3.200 Euro. Der weiße Pkw fuhr

ohne anzuhalten weiter.

Personen die Angaben zum Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte unter

der Telefonnummer 07253 8026-0 beim Polizeirevier Bad Schönborn.

Marxzell – 20-Jähriger wird des Benzindiebstahls verdächtigt

Karlsruhe – Gegen einen 20-Jährige besteht der dringende Verdacht, dass er

Samstagnacht Benzin aus dem Tank eines geparkten Pkw stehlen wollte.

Ein 28-Jähriger hatte seinem Pkw auf dem Parkplatz Fischweier abgestellt. Als er

gegen 22.40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte kam ihm der 20-Jährige, der

seinem Pkw direkt daneben geparkt hatte, entgegen. Unter dem Pkw des 28-Jährigen

befanden sich zwei Wannen, die teilweise mit Benzin gefüllt waren. Das Benzin

lief durch ein Loch im Unterboden in die Wannen. Der 20-Jährige teilte dem

Geschädigten mit, dass er zufällig das Leck im Tank entdeckt und zwei Wannen zum

Auffangen unter den Pkw gestellt habe. Anschließend fuhr er davon. Die

Freiwillige Feuerwehr Marxzell konnte das Leck im Tank notdürftig verschließen.

Nach dem Eintreffen der Streife kehrte der 20-Jährige zurück. Er teilte der

Streife mit, dass er das Leck im Tank mit Klebeband verschießen wollte. Bei der

Durchsuchung des jungen Mannes konnten Stoffhandschuhe mit deutlichen

Benzingeruch aufgefunden werden. Weiterhin fanden die Beamten eine präparierte

Kunststoffflasche und Klebeband im Pkw des jungen Mannes. Er wurde zur

Dienststelle gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen

Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen.

Karlsruhe – Trickbetrüger entlocken einer Frau einen sechsstelligen Geldbetrag

Karlsruhe – Trickbetrüger kontaktieren in den vergangenen Wochen mehrfach

eine 74 Jahre alte Frau aus Karlsruhe und schafften es durch geschickte

Gesprächsführung ihr über hunderttausend Euro zu entlocken.

Nach bisherigem Kenntnisstand meldet sich Anfang Februar ein angeblicher

Sicherheitsmitarbeiter ihrer Bank und fragte die Geschädigte, ob sie in einen

Fernseher in einem Elektrokaufhaus erworben hätte. Da die Rentnerin dies

verneinte wurde sie angewiesen sich bei einem Polizeibeamten zu melden. In der

Folge ging die 74-Jährige mehrere Telefonate mit dem angeblichen Oberkommissar

ein, in dessen Folge sie durch geschickte Gesprächsführung dazu gebracht wurde

zunächst kleinere Bargeldbeträge und schlussendlich einen Betrag von über

hunderttausend Euro zu überweisen. Bei den Telefonaten mit der Geschädigten

benutzten die Betrüger teilweise die Namen der Kundenbetreuer der Bank.

So schützen Sie sich vor Betrügern: