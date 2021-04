Mannheim-Neckarstadt: Mann von unbekannten Tätern mit Eisenstange geschlagen

Mannheim – Am Samstag gegen 16:30 Uhr wurde ein 29-Jähriger Mann im

Bereich der Elfenstraße von einem unbekannten Täter mit einer Eisenstange

angegriffen und verletzt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht

bekannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: dunkelhäutig, ca. 40 Jahre alt

und trug eine blaue Kappe.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen zur Überwachung der CoronaVO auch am Ostermontag – Gesamtergebnis

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Die Schwerpunktkontrollen des

Polizeipräsidiums Mannheim zur Überwachung der CoronaVO in Mannheim, Heidelberg

und dem Rhein-Neckar-Kreis wurden auch am Ostermontag mit rund 70 zusätzlichen

Beamten fortgesetzt.

Besondere Aufmerksamkeit lag dabei auf den Ausflugsörtlichkeiten und bekannten

Treffpunkten in der Region. Aufgrund der unbeständigen Witterung waren die

Neckarwiesen in Mannheim und Heidelberg sowie die Rheinterrassen und die

Rheinpromenade im Mannheimer Stadtteil Lindenhof nur schwach besucht. Auch an

weiteren Ausflugszielen konnte lediglich mäßiges Besucheraufkommen festgestellt

werden.

Insgesamt wurden 399 Fahrzeuge und 869 Personen kontrolliert. Es wurden 229

Verstöße festgestellt. Dabei handelte es sich fast ausschließlich um

Zuwiderhandlungen gegen die Maskenpflicht und gegen die Kontaktbeschränkungen,

wonach sich nicht mehr als zwei Haushalten und fünf Personen in der

Öffentlichkeit aufzuhalten dürfen.

Zu besonderen Vorkommnissen kam es an diesem Tag nicht.

Gesamtergebnis:

Insgesamt wurden während der Kontrollmaßnahmen zwischen Karfreitag und

Ostermontag 2.018 Fahrzeuge und 4.719 Personen überprüft. Dabei wurden 1.304

Verstöße festgestellt.

„Erwartungsgemäß zog es zahlreiche Menschen bei herrlichem Wetter über die

Ostertage ins Freie an die beliebten Treffpunkte und Ausflugsziele unserer

Region,“ resümierte Polizeipräsident Andreas Stenger. „Unsere hohe Präsenz und

die vielen Kontrollen haben gezeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung die

Einschränkungen befolgt hat. Nur mit Solidarität und Verantwortungsbewusstsein

können wir das Infektionsgeschehen weiter eindämmen. Die Uneinsichtigen müssen

nun mit einem Bußgeld rechnen,“ zog Stenger ein abschließendes Fazit.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen zur Überwachung der CoronaVO auch an Ostern weiter fortgesetzt

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Auch am Karsamstag und

Ostersonntag führte das Polizeipräsidium Mannheim die Schwerpunktkontrollen zur

Überwachung der CoronaVO in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis mit

rund 70 zusätzlichen Beamten an beiden Tagen fort.

Besondere Aufmerksamkeit lag dabei auf den Ausflugsörtlichkeiten und bekannten

Treffpunkten in der Region. Dabei waren die Neckarwiesen in Mannheim und

Heidelberg sowie die Rheinterrassen und die Rheinpromenade im Mannheimer

Stadtteil Lindenhof erwartungsgemäß stark frequentiert. Aber auch an weiteren

Ausflugszielen, wie dem Königsstuhl und dem Heidelberger Schloss, konnte an den

beiden Tagen starkes Besucheraufkommen festgestellt werden.

Insgesamt wurden 928 Fahrzeuge und 2.310 Personen kontrolliert. Es wurden 732

Verstöße festgestellt. Dabei handelte es sich fast ausschließlich um

Zuwiderhandlungen gegen die Maskenpflicht und gegen die Kontaktbeschränkungen,

wonach sich nicht mehr als zwei Haushalten und fünf Personen in der

Öffentlichkeit aufzuhalten dürfen.

Bei einer Überprüfung der Neckarwiese in Heidelberg konnten am Samstag, gegen 17

Uhr rund 800 Besucher festgestellt werden, die sich innerhalb der

aufgezeichneten Kreise aufhielten. Der überwiegende Teil der Personen hielt sich

an die Kontaktbeschränkungen. Rund 15 Kleingruppen hatten sich jedoch aus mehr

als zwei Haushalten zusammengefunden und die Höchstzahl von fünf Personen

überschritten. Diese Gruppen wurden mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl auf die

bestehenden Regelungen der CoronaVO hingewiesen.

Das Besucheraufkommen an den Treffpunkten in Mannheim, wie dem Strandbad, der

Neckarwiese sowie im Bereich der Neckarpromenade blieb überschaubar. Die

Regelungen der CoronaVO wurden überwiegend eingehalten.

Ab 20.30 Uhr wurden zur Überwachung der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in

Mannheim mehrere Kontrollstellen an den Zu- und Abfahrtsstraßen im Stadtgebiet

errichtet. Diese wurden, nachdem der Fahrzeugverkehr stark nachgelassen hatte,

gegen 23 Uhr wieder abgebaut. Auch hier wurden einige Verstöße gegen die

Kontaktbeschränkungen und die Maskenplicht festgestellt.

Da sich am Samstag in den frühen Abendstunden zahlreiche Poserfahrzeuge auf der

Rheinpromenade in Mannheim eingefunden hatten, wurde die Absperrung in der

Rennershofstraße aufgestellt. Anschließend beruhigte sich die Lage rasch wieder.

Im weiteren Verlauf des Samstagabends wurden der Polizei jedoch Treffen von fast

40 Personen mit ihren Fahrzeugen zunächst gegen 22 Uhr auf einem Firmenparkplatz

in St. Leon-Rot und um 1.20 Uhr auf der Freifläche vor dem Hockenheimring

gemeldet. Bei den Anwesenden handelte es sich augenscheinlich um Personen mit

Tuner- oder Eventhintergrund aus den regionalen und überregionalen Bereich.

Diese wurden Kontrollen unterzogen, wobei vereinzelte verkehrsrechtliche

Verstöße sowie Verstöße gegen die CoronaVO festzustellen waren. Diese wurden

geahndet und den Anwesenden Platzverweise erteilt. Weitere Ermittlungen wegen

des Verdachts des Hausfriedensbruchs dauern an.

Gegen 19 Uhr hatten sich am Alten Meßplatz in Mannheim, im Bereich des alten

OEG-Bahnhofs rund 70 alkoholisierte Personen eingefunden, die fast ausnahmslos

gegen die Abstandsregeln und Maskenpflicht verstießen. Auf Ansprache zeigten sie

sich verständnislos und uneinsichtig. Festgestellte Verstöße werden geahndet.

Nachdem die Gruppe des Platzes verwiesen worden war, wurde der Bereich

vorübergehend vollständig abgesperrt.

In Weinheim musste am Sonntag, gegen 13 Uhr, eine ungenehmigte

Konzertveranstaltung mit 40 Teilnehmern in einer kirchlichen Einrichtung beendet

und aufgelöst werden.

Am Sonntag, gegen 23 Uhr, wurde im Mannheimer Stadtteil Vogelstang eine

Corona-Party von acht Jugendlichen gemeldet und durch Polizeikräfte beendet.

Unter den Partygästen befanden sich auch zwei minderjährige Mädchen, die in die

Obhut ihrer Eltern übergeben wurden. Verstöße gegen die CoronaVO und die

nächtliche Ausgangsbeschränkung wurden geahndet.

Die Überwachungsmaßnahmen werden auch am Ostermontag weiter intensiv und

konsequent fortgeführt.

Mannheim-Jungbusch: 33-jähriger PKW-Führer mit 1,2 Promille, sowie unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Fahrerlaubnis, trotz Ausgangsbeschränkung unterwegs

Mannheim-Jungbusch – Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:20 Uhr kontrollierte

eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt einen

33-Jährigen, der mit seinem PKW BMW im Bereich der Jungbuschbrücke unterwegs

war. Da beim Beschuldigten bereits im Rahmen der Kontrolle Atemalkoholgeruch

festgestellt wurde, boten die Beamten diesem einen Alkoholvortest an. Dieser

ergab einen Wert von 1,2 Promille in dessen Atemluft. Im Anschluss wurde der

33-Jährige zur Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt verbracht. Hier wurde zudem ein Drogenvortest in Form eines

Urintests durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Da zudem noch

Fälschungsmerkmale am Führerschein festgestellt werden konnten, wurden die

Beamten stutzig. Ermittlungen ergaben, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis ist und bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

angezeigt worden ist. Aufgrund dessen war dieser zudem durch eine

Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Neben der Anzeige

wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, unter dem Einfluss von Alkohol

und anderer berauschender Mittel, werden gegen den Fahrer nun auch Strafanzeigen

wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie der Urkundenfälschung

vorgelegt. Da der 33-Jährige auch keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt

im Stadtgebiet Mannheim vorweisen konnte, wird gegen ihn zudem eine Anzeige

wegen des Verstoßes gegen die Verfügung der Stadt Mannheim in Bezug auf die

Coronaverordnung vorgelegt.

Mannheim-Neckarau: Mannheim-Neckarau: 17-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau – Am späten Samstagvormittag kam es gegen 11:05 Uhr zu

einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 3 und einer

17-jährigen Fahrradfahrerin. Nach bisherigem Ermittlungsstand war die

Straßenbahn in Richtung Rheingoldhalle unterwegs, als die 17-jährige Radfahrerin

deren Fahrweg, im Bereich eines Fußgängerüberweges, kurz vor der Haltestelle

„Stollenwörth“, plötzlich von rechts quert und von der Bahn erfasst wird. Die

Radfahrerin wird durch den Aufprall zu Boden geschleudert. Sie trug zum

Zeitpunkt des Unfalles keinen Helm, erlitt Verletzungen im Kopfbereich, sowie am

Unterschenkel und wurde zur weiteren Behandlung in eine Mannheimer Klinik

eingeliefert. An Straßenbahn, sowie am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Die Verkehrspolizei Mannheim

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben

werden gebeten sich unter 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim / Schönau / Wohnungsbrand / keine verletzten Personen

Mannheim – Aus bislang unbekannten Gründen brach am Samstag gegen 15.45

Uhr ein Feuer im 2. OG eines Mehrfamilienhauses im Insterburger Weg aus, das

sich auch auf die Wohnung darüber und den Dachstuhl ausbreitete. Die Bewohner

wurden nicht verletzt, mussten allerdings anderweitig untergebracht werden, da

die Wohnungen im 2. und 3. OG nicht mehr bewohnbar waren. Nach ca. 2 Stunden

waren die Löscharbeiten beendet. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 150.000

Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Mannheim-Innenstadt: Korrektur der Pressemitteilung zu Wohnungsbrand im Bereich Mannheim-Innenstadt

Mannheim/ Innenstadt – Entgegen der Erstmeldung wurde bekannt, dass es

sich bei der Brandwohnung, um die Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes

handelte. Der Bewohner der Dachgeschosswohnung wurde über eine Drehleiter aus

dem Gebäude geborgen, da das Treppenhaus zu diesem Zeitpunkt verraucht war.

Mannheim/ Innenstadt: Brand in Dachgeschosswohnung

Mannheim / Innenstadt – Am Samstagmittag kam es gegen 14:00 Uhr, aus

bislang unbekannter Ursache, zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung im

Bereich G 5. Eine Person wurde durch die Feuerwehr über eine Drehleiter aus

dieser Wohnung geborgen. Nach bisherigem Erkenntnisstand, wurde bei dem Feuer

augenscheinlich niemand verletzt. Ein Bewohner wurde jedoch vorsorglich, zur

weiteren Untersuchung, in eine Mannheimer Klinik verbracht. Das Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen, in Bezug auf Brandursache und

Schadenausmaß, vor Ort aufgenommen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Mannheim-Rheinau: Schlägerei zwischen mehreren Personen

Mannheim-Rheinau – Am Freitagabend wurde die Polizei wegen einer

Schlägerei zwischen mehreren Personen im Stadtteil Rheinau alarmiert. Mehrere

Polizeistreifen wurden gegen 18.30 Uhr zu einem Anwesen in der Durlacher Straße

beordert, da dort mehrere Personen in eine Schlägerei verwickelt seien. Beim

Eintreffen der Beamten konnte ein 20-jähriger Mann verletzt am Boden liegend

angetroffen werden. Nach Auskunft des Geschädigten und mehrerer Zeugen sollen

mehrere männliche Personen mit Fäusten und Stöcken auf den jungen Mann

eingeschlagen sowie mit den Füßen auf ihn eingetreten haben. Auch der 26-jährige

Begleiter des Opfers wurde durch einen Schlag auf die Hand verletzt. Der

20-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Vorangegangen war der Situation bereits eine Konfrontation zwischen den beiden

Parteien am Nachmittag auf der Neckarauer Straße. Der Hintergrund der

Auseinandersetzung dürfte nach derzeitigem Erkenntnisstand in zwischenfamiliären

Differenzen zweier Familien im Stadtteil Rheinau begründet sein.

Die weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau dauern an.

Mannheim-Seckenheim: 26-Jähriger widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen

Mannheim-Seckenheim – Am Freitagabend leistete ein 26-jähriger Mann im

Stadtteil Seckenheim Widerstand gegen Polizeibeamte. Die Beamten wurden zu einem

Anwesen in der Oberkircher Straße beordert, nachdem der 58-jährige Vater Mannes

aufgrund einer Auseinandersetzung, die zu eskalieren drohte, die Polizei zu

Hilfe rief. Durch die Beamten konnte der Streit zunächst geschlichtet werden.

Wenig später jedoch wurden die gleichen Beamten erneut zu den beiden

Streithähnen beordert, da der 26-Jährige erneut die Konfrontation mit seinem

Vater gesucht hatte und diesem gegenüber handgreiflich geworden war. Der

26-Jährige sollte daraufhin der Wohnung verwiesen werden. Da er der mehrmals

wiederholten Aufforderung, die Wohnung zu verlassen nicht nachkam, sollte er in

Gewahrsam genommen werden. Hiergegen setzte er sich durch Losreißen und

Festhalten an einem Schrank heftig zur Wehr. Nachdem er zu Boden gebracht worden

war, konnten ihm Handschließen angelegt und er zum Polizeirevier Ladenburg

gebracht werden. Hier wurde dem alkoholisierten und wohl auch unter

Hier wurde dem alkoholisierten und wohl auch unter Drogeneinfluss stehenden Mann eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde gegen ihn wegen Widerstands

gegen Polizeibeamte und des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Erneute Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs – zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt

Mannheim-Friesenheimer Insel – Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13 Uhr

und 15 Uhr, führte die Verkehrspolizei Mannheim auf Friesenheimer Insel in

Mannheim erneut Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und

Personenverkehr durch. Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf der

Ladungssicherung sowie der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer.

Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen wurde zusätzlich auch die Einhaltung der

Maskenpflicht überprüft. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des

Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 16 Fahrzeuge sowie 39 Personen.

Dabei wurden 27 Verstöße gegen die CoronaVO – Nichteinhaltung der Maskenpflicht

festgestellt. Mit den betroffenen Personen wurden aufklärende Gespräche

geführt und die gültige Rechtslage erläutert. Dabei zeigten sich die Personen

durchgängig einsichtig, weshalb diesbezüglich keine weiteren Maßnahmen

erforderlich waren.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

3 Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung

1 Verstoß gegen fahrpersonalrechtliche Bestimmungen

an zwei Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, die in

beiden Fällen mit einem Mängelbericht belegt wurden.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll, wie wichtig solche Aktionen zur

Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum sind. Weitere

Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind zeitnah in Planung.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunkontrollen zur Überwachung der CoronaVO auch am Karfreitag fortgesetzt

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Das Polizeipräsidium Mannheim

führte wie angekündigt auch am Karfreitag seine intensiven Kontrollen zur

Überwachung der Einhaltung der CoronaVO fort.

Dabei waren rund 70 zusätzliche Beamte in Heidelberg, Mannheim und dem

Rhein-Neckar-Kreis im Einsatz. Besondere Aufmerksamkeit lag dabei auf den

Ausflugsörtlichkeiten und bekannten Treffpunkten. Darüber hinaus wurden auch

gezielte Kontrollen im Bereich Mannheim Lindenhof und der Innenstadt

durchgeführt, wo sich zuletzt häufig junge Nachtschwärmer in ihren Fahrzeugen

trafen, was zu zahlreichen Ruhestörungen, Probleme mit achtlos weggeworfenem

Müll und Verstößen gegen die CoronaVO führte.

Am Karfreitag waren wieder zahlreiche Menschen in Mannheim, Heidelberg und dem

Rhein-Neckar-Kreis unterwegs, um noch das herrliche Wetter draußen zu genießen.

Insgesamt wurden dabei 691 Fahrzeuge und 1.540 Personen kontrolliert. Es wurden

343 Verstöße festgestellt. Es wurden fast ausschließlich Zuwiderhandlungen gegen

die Maskenpflicht und gegen die Kontaktbeschränkungen, sich mit nicht mehr als

zwei Haushalten und fünf Personen in der Öffentlichkeit aufzuhalten,

festgestellt.

Bei einer Überprüfung der Neckarwiese in Heidelberg konnten gegen 16.30 Uhr rund

1.000 Besucher festgestellt werden, die sich innerhalb der aufgezeichneten

Kreise aufhielten. Der überwiegende Teil der Personen hielt sich an die

Kontaktbeschränkungen. Lediglich einige Gruppen hatten sich aus mehr als zwei

Haushalten zusammengetan und die Höchstzahl von fünf Personen überschritten.

Diese Gruppen wurden mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl auf die bestehenden

Regelungen der CoronaVO hingewiesen.

Das Besucheraufkommen an den Treffpunkten in Mannheim, wie dem Strandbad, der

Neckarwiese sowie im Bereich der Neckarpromenade blieb überschaubar. Die

Regelungen der CoronaVO wurden überwiegend eingehalten. Gegen 20 Uhr wurden

einige wenige Poserfahrzeuge auf der Rheinpromenade festgestellt und von der

Örtlichkeit verwiesen. Nach Aufstellung der Absperrung in der Rennershofstraße

konnte keine weiteren Fahrzeuge mehr angetroffen werden.

Im Bereich Waibstadt wurde nahe der Kläranlage eine 20-köpfige Personengruppe

angetroffen, die sich offenbar zu einer Feier an Biertischen niedergelassen

Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die CoronaVO entgegen.

Ab 20.30 Uhr wurden zur Überwachung der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in

Mannheim mehrere Kontrollstellen an den Zu- und Abfahrtsstraßen im Stadtgebiet

gegen 23 Uhr wieder abgebaut. Auch hier wurden einige Verstöße gegen die

Kontaktbeschränkungen und die Maskenpflicht festgestellt.

Die Überwachungsmaßnahmen werden auch an den noch folgenden Ostertagen weiter

intensiv und konsequent fortgeführt. „Das Virus braucht zur Verbreitung den

persönlichen Kontakt. Es kennt keine Feiertage. Nur wenn wir diese Kontakte

reduzieren und die übrigen Corona-Regeln konsequent einhalten, können wir das

Infektionsrisiko minimieren. Am besten folgen wir der Kampagne der Stadt

Mannheim: 10 Tage für Mannheim, Testen und zu Hause bleiben. Ruhe und

Achtsamkeit über die Osterzeit sind nötig, um die Welle zu brechen. Mit unseren

Kontrollen wollen wir als Polizeipräsidium Mannheim unseren Teil dazu

beitragen“, betont Polizeipräsident Andreas Stenger.

