Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Täter raubt 18-Jährigem 10 Euro – Zeugen gesucht!

Leimen – Am Sonntag gegen 21 Uhr raubte in der Bahnhofstraße ein bislang

unbekannter Täter einem 18-Jährigen Mann gewaltsam 10 Euro. Der 18-Jährige hob

an einem Geldautomaten auf dem Parkplatz eines Supermarktes Geld ab, als er von

dem unbekannten Täter aufgefordert wurde, diesem das abgehobene Geld

auszuhändigen. Dem kam der junge Mann nicht nach, woraufhin der Täter dem

18-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Hiernach stürzte er

zu Boden. Doch der Täter ließ nicht von seinem Opfer ab. Er trat weiterhin auf

den am Boden liegenden Mann ein und forderte wiederholt die Herausgabe des

Geldes. Der Täter erbeutete letztlich 10 Euro und flüchtete in Richtung Bahnhof.

Ein junger Mann sowie zwei junge Frauen befanden sich unweit vom Tatort in einem

Auto und erkundigten sich nach der Tat nach dem Wohlbefinden des Opfers. Zeugen,

insbesondere der Mann und die zwei Frauen aus dem Auto, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst oder jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Schwetzingen / B36: Streifenwagen bei Unfallaufnahme von LKW gerammt

Schwetzingen – Am Dienstag gegen 10:20 Uhr fuhr ein LKW auf der B36 von

Plankstadt kommend in Richtung A6 ungebremst auf einen Streifenwagen auf. Zuvor,

gegen 10:00 Uhr, kam es zwischen zwei Autos zu einem Auffahrunfall, den die

Beamten mit dem Streifenwagen absicherten. Ein LKW-Fahrer erkannte die

Gefahrenstelle aus bislang unbekannter Ursache nicht rechtzeitig und fuhr

ungebremst auf den Streifenwagen auf. Die Beamten waren mit der Unfallaufnahme

beschäftigt und befanden sich nicht in ihrem Fahrzeug. Der LKW-Fahrer musste mit

einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Während

der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf einer Fahrspur an der Unfallstelle

vorbeigeleitet. Hierbei ereignete sich ein dritter Unfall, wobei ein weiterer

LKW, welcher die Unfallstelle passieren wollte, an der Leitplanke hängenblieb.

Gegen 12:15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die B36 wieder vollständig

befahrbar.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Männer leisten Widerstand gegen Polizeibeamte

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Dienstagmorgen leisteten zwei Männer

in Leimen Widerstand gegen Maßnahmen von Polizeibeamten. Den Beamten fiel kurz

vor drei Uhr in der Zementwerkstraße ein Fahrzeug, das mit drei Männer besetzt

war, auf. Noch vor der Kontrolle versuchten Fahrer und Beifahrer den Sitz zu

tauschen. Daher sollte nun auch vom 34-jährigen Beifahrer die Personalien

festgestellt werden. Da er sich nicht ausweisen konnte, sollte er nach seinen

Ausweisen durchsucht werden. Hiergegen wehrte er sich durch Winden und Sperren.

Er wurde daraufhin von den Beamten ergriffen, woraufhin er sich loszureißen

versuchte. Anschließend wurde er zu Boden gebracht und ihm wurden Handschließen

angelegt. Dies brachte den dritten, 24-jährigen, Insassen auf den Plan, der nun

auf die Beamten zugerannt kam. Er wurde von einer weiteren Polizeistreife

aufgehalten und ergriffen. Dagegen leistete er durch Winden und Herausdrehen,

sowie durch Losreißen Widerstand. Auch ihm wurden Handschließen angelegt.

Die beiden widersetzlichen Männer waren deutlich alkoholisiert ein Alkoholtest

ergab beim 34-Jährigen ergab einen Wert von 2 Promille, beim 24-Jährigen wurde

ein Wert von über 1,9 Promille festgestellt.

Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß

entlassen. Gegen sie wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt

K4229, Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht – Fahrer legt „Spur“ und führt die Polizeibeamten zum Fahrzeug

K4229,Weinheim,Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Sonntagmorgen verpasste ein

bislang unbekannter Autofahrer, vermutlich aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit, die Auffahrt zur Westtangente in südlicher Richtung und kam

links von der Fahrbahn ab. Beim Überfahren der dortigen Verkehrsinsel

beschädigte der PKW-Fahrer neben einem Verkehrszeichen auch seinen Kleinwagen.

Was der Verkehrsteilnehmer bei seiner anschließenden Flucht offenbar nicht

bemerkte, dass er mittels Reifenteilen und beschädigten Fahrzeugteilen eine ca.

2 km lange „Spur“ legte, an deren Ende die Polizeibeamten den beschädigten

Toyota auffanden. Von dem Unfallverursacher fehlte hingegen jede Spur. Auch die

Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das

Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die

sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich

unter Tel.: 06201 – 10030 zu melden.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Randalierer verursacht Sachschaden – Wer kann Hinweise geben?

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis – Nachdem einer oder mehrere Unbekannte,

in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch die Güterbahnhofsstraße zogen und

randaliert haben, ist die Polizei Neckargemünd nun auf der Suche nach Zeugen.

Der oder die Täter beschädigten durch das Abtreten von Außenspiegeln und

Scheibenwischern, nicht nur mehrere PKWs, sondern entfernten zudem zahlreiche

Metallstangen und Hinweisschilder aus ihrer Verankerung im Boden. Die Höhe des

hierbei entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223 – 92540 zu melden.

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Mobiler Blitzer in Brand gesetzt – Zeugen gesucht!

St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Sonntag auf Montag

wurde eine in Fahrtrichtung Rot aufgestellte mobile Geschwindigkeitsmessanlage,

offenbar mutwillig, zerstört. Ein oder mehrere Unbekannte setzten den

Blitzer-Anhänger in Brand. Was die Täter zur Brandlegung nutzten und wie hoch

der Sachschaden ist, ermittelt derzeit das Polizeirevier St. Leon-Rot.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.:

06227 – 881600 zu melden.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei – Zeugen gesucht!

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte Täter besprühten vermutlich

zwischen dem 01.04.2021 und dem 05.04.2021 die Hausfassade eines Wohngebäudes in

der Kirchstraße. Mit schwarzer Sprayfarbe brachten die Täter einen Schriftzug an

und verursachten so einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Wiesloch unter Tel.: 06222 – 57090 zu melden.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Kleinkraftrad aus dem Hof gestohlen – Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis – Ein unbekannter Täter entwendete in der

Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Hofanwesen in Reilingen ein

Kleinkraftrad. Der Geschädigte wurde gegen 2.20 Uhr durch ein lautes Geräusch im

Hof seines Wohnanwesens in der Goethestraße aufgeschreckt. Als er aus dem

Fenster blickte, bemerkte er, dass sein hellblaues Kleinkraftrad verschwunden

war. Er suchte daraufhin die nähere Umgebung ab, ohne jedoch sein Kraftrad

auffinden zu können.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Kleinkraftrad der Marke

Simson, Modell Schwalbe in der Farbe hellblau. Es befindet sich in schlechtem

Zustand, hatte einen defekten Reifen und der Zündschlüssel fehlt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.:

06205/2860-0 zu melden.

Leimen-St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jähriger überfallen – Polizei sucht Zeugen

Leimen-St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 18-jähriger Mann wurde am

Sonntagabend im Leimener Ortsteil St. Ilgen von einem Unbekannten überfallen.

Der junge Mann hatte kurz nach 21 Uhr am Geldautomat auf dem Parkplatz eines

Supermarktes in der Bahnhofstraße Geld abgehoben hatte, wurde er von einem

unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert, sein Bargeld herausgegeben. Als

er die Herausgabe verweigerte, schlug ihm der Unbekannte mit der Faust ins

Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend trat er nach seinem Opfer und

forderte erneut Bargeld. Nachdem der junge Mann das Geld ausgehändigt hatte,

forderte der Angreifer nun noch den Geldbeutel. Nachdem er diesen nach weiterem

Bargeld durchsucht hatte, flüchtete er in Richtung S-Bahnhof. Der 18-Jährige

erlitt durch die Angriffe leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche

Behandlung.

Der unbekannte männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 17 bis 19 Jahre alt

ca. 175 bis 180 cm groß

kräftige Statur

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

hatte dunkle Augen und buschige Augenbrauen

dunkler Vollbart, darüber trug er eine blaue OP-Maske

war bekleidet mit einer dunklen, etwas dickeren Jacke

trug eine graue Wollmütze

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis: Freilaufender Hund bringt Rollstuhlfahrerin zum Stürzen

Reilingen – Am Sonntag gegen 11 Uhr brachte ein unangeleinter herrenloser

Hund im Feldgebiet zwischen Reilingen und Neulußheim eine Rollstuhlfahrerin zu

Fall, als diese ihren Hund ausführte. Der fremde Hund sprang der 55-Jährigen

Frau in ein Rad ihres Rollstuhls, woraufhin diese stürzte. Durch den Sturz zog

sich die 55-Jährige leichte Verletzungen zu. Weiterhin wurde der Rollstuhl

leicht beschädigt. Ein vorbeifahrender Radfahrer half der Frau. Im Anschluss

musste sie in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der

Hundehalter des freilaufenden Hundes ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der Radfahrer, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim

oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Polizeibeamte versuchen Geld bei Fahrzeugkontrolle zu erbeuten

Eberbach – Am Samstag gegen 13:45 Uhr hielten zwei falsche Polizeibeamte

auf der L2311 auf Höhe des Stausees einen 28-jährigen Autofahrer an und

versuchten unter einem Vorwand Bargeld von diesem zu erbeuten. Die beiden Männer

fuhren dem 28-Jährigen hinterher, schalteten in ihrem Fahrzeug ein Blaulicht an,

woraufhin der junge Mann am Straßenrand anhielt. Die falschen Polizisten gaben

an, dass das Opfer zu schnell gefahren sei und verlangten den Führer- sowie

Fahrzeugschein. Einer der beiden trug eine Schutzweste mit der Aufschrift

„POLIZEI“. Da an dem Führerschein eine kleine Ecke abgebrochen war, wollten die

Täter ein Bußgeld von 100 Euro erheben, welches der 28-Jährige direkt bezahlen

sollte. Dem Mann kam das Vorgehen verdächtig vor, weshalb er eine Barzahlung

ablehnte und die Polizei verständigte. Den Tätern gelang es unerkannt zu

flüchten. Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Südeuropäischer Phänotyp, zwischen 180 cm und 185 cm groß, ca. 30

Jahre, sportliche Statur, braune Augen, kurzer Vollbart, Glatze, sprach

akzentfrei Deutsch, trug eine dunkelgraue Jeans, ein schwarzes Langarmshirt und

eine vermeintliche Schutzweste mit der Aufschrift „POLIZEI“. An der Hüfte hatte

er ein Pistolenholster angebracht. Ob sich darin eine Waffe befand, bedarf

weiterer Ermittlungen.

Täter 2: 170 cm bis 175 cm groß, ca. 35 Jahre alt, kräftige Statur,

mitteleuropäisches Erscheinungsbild, trug eine dunkelgraue Jeanshose, eine

schwarze Jacke und eine dunkle Stoffmütze.

Beide Täter trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Bei dem Fahrzeug handelt es sich

um einen schwarzen Mercedes-Benz.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch die falschen

Polizisten angehalten wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

HINWEIS: Die Polizei Baden-Württemberg nimmt nur in Ausnahmefällen Bargeld

entgegen! Dies wird amtlich quittiert. Seien Sie misstrauisch und lassen sich im

Zweifel immer einen Dienstausweis vorzeigen oder erkundigen Sie sich telefonisch

über die Notrufnummer „110“, ob es sich um echte Polizeibeamte handelt.

Hemsbach: Einbruch in Gemeinschaftsschule; junge Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Hemsbach – Am späten Sonntagabend, kurz nach 23 Uhr, wurde das Lagezentrum

des Polizeipräsidiums Mannheim über einen Einbruch in die

Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule in der Friedrich-Ebert-Straße informiert.

Alle verfügbaren Kräfte, darunter auch ein Polizeihund wurden zur Schule

beordert, die nach Eintreffen aller Streifenwagen umstellt wurde. Zwischenzeitig

war bekannt geworden, dass mindestens zwei der Tatverdächtigen die Schule

bereits verlassen hätten und auf der Flucht wären. Über die Anzahl der im

Gebäude verbliebenen Verdächtigen war zunächst nichts bekannt.

Bei der Durchsuchung des Schulgebäudes spürte der Polizeihund drei Verdächtige

in einem Klassenzimmer auf. Einem von ihnen, wie sich später herausstellte,

einem 13-jährigen Mädchen, biss er in einen Arm und ein Bein. Das Kind wurde mit

einem Rettungswagen zur Versorgung seiner Wunden in eine Klinik gebracht und

danach von dort den Eltern übergeben.

Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Es handelte

sich dabei um einen 17-jährigen Jungen und ein 15-jährige Mädchen. Nach den

ersten polizeilichen Maßnahmen wurden beide Ihren Eltern, bzw. einer

Erziehungseinrichtung übergeben.

Die Tatverdächtigen, die die Schule vor Eintreffen der Polizei verlassen hatten,

wurden bislang noch nicht ermittelt.

Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hirschberg-Leutershausen/BAB 5: Verkehrsunfall auf A5 in Richtung Frankfurt; Vollsperrung ab Abfahrt Schriesheim/Ladenburg; Pressemitteilung Nr. 2

Hirschberg-Leutershausen/BAB 5 – Zwei verletzte Personen und erheblicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der A 5

bei Hirschberg-Leutershausen. Ein 51-jähriger Mann war gegen sieben Uhr mit

seinem VW Scirocco auf der rechten Fahrspur der A 5 in Richtung Frankfurt

unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ladenburg und Hirschberg fuhr er aus

bislang unbekannter Ursachen einem voranfahrenden 29-jährigen Mann auf dessen

Opel Corsa auf. Dabei zog sich der 51-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde

zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Fahrer des Opel erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein

Krankenhaus eingeliefert, das er jedoch nach ambulanter Behandlung bereits

wieder verlassen konnte.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt

werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg unterstützte die Maßnahmen der

Unfallaufnahme mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Frankfurt vorübergehend

voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu sechs Kilometern Länge.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen umherliegender

Trümmerteile gereinigt werden. Anschließend wurde die Fahrbahn gegen 8.30 Uhr

wieder freigegeben werden. Der Rückstau löste sie danach sukzessive auf.

Sandhausen: Unfall bei Bruchhausen; Sperrung zwischen B 535 und L 598 (Umspannwerk); Pressemitteilung Nr. 1

Sandhausen – Wegen eines Verkehrsunfalls auf dem Leimener Weg bei

Bruchhausen ist der Leimener Weg zwischen der B 535 und der L 598 (Umspannwerk

Leimen) derzeit voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten gegen 6.40 Uhr auf der Strecke zwischen

der Abfahrt Sandhausen (K 4153) und der Autobahnüberführung (A 5) zwei

Fahrzeuge. Es soll mindestens einen Verletzten gegeben haben. Nähere

Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.

Gem. Schriesheim/A5: Verkehrsunfall auf A5 in Richtung Frankfurt; Vollsperrung ab Abfahrt Schriesheim/Ladenburg; Pressemitteilung Nr. 1

Gem. Schriesheim/A5 – Wegen eines Verkehrsunfalls zwischen den

Anschlussstellen Schriesheim/Ladenburg und Hirschberg ist die A5 in Richtung

Frankfurt derzeit voll gesperrt. Über das Ausmaß sowie den Unfallhergang liegen

derzeit noch keine Informationen vor. Der Rückstau beträgt derzeit rund fünf

Kilometer.

Schriesheim: Tankstellenüberfall; Fahndung mit allen verfügbaren Kräften ohne Ergebnis; Zeugen gesucht

Schriesheim – Am späten Montagabend, gegen 22.30 Uhr, überfiel ein bislang

unbekannter Täter die Aral-Tankstelle in der Römerstraße. Nachdem er eine

Angestellte mit einem Messer bedroht, erbeutete er Bargeld in noch unbekannter

Höhe.

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten mit über zehn

Streifenwagenbesatzungen verlief bislang ohne Ergebnis.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm; schwarze Kleidung; Parka mit

Kapuze. Weitere Details zu Person liegen noch nicht vor.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444

oder mit dem Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301 in Verbindung zu

setzen.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: 36-jähriger Mann geht auf Polizeibeamte los

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitagabend ging ein 36-jähriger Mann in

Dielheim mit Fäusten auf Polizeibeamte los. Nach einer vorangegangenen

Sachbeschädigung an einem Auto am Ortsausgang von Dielheim, in der Horrenberger

Straße, wurde der Mann kurz nach 22 Uhr auf der L 612 zwischen Dielheim und

Horrenberg festgestellt. Er lief mitten auf der Straße. Auf die Aufforderung der

Beamten stehenzubleiben reagierte er mit beleidigenden Worten gegenüber den

Beamten. Nach erneuter Aufforderung ging der deutlich alkoholisiert Mann auf

einen Beamten zu und holte mit der Faust zum Schlag gegen diesen aus. Nur durch

den Einsatz von Pfefferspray konnte der Faustschlag verhindert werden. Der

36-Jährige wurde von dem Polizisten zu Boden gebracht und ihm wurden

Handschließen angelegt. Während des Transports zum Polizeirevier Wiesloch

beleidigte und bedrohte er die Beamten mehrfach. Dies setzte sich nach Ankunft

beim Revier auf dem Weg zur Arrestzelle weiter fort. In der Zelle schlug und

trat der Mann fortwährend gegen die Zellentür. Aufgrund seines extrem

aggressiven Verhaltens mussten ihm zusätzlich Fußfesseln angelegt werden.

Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war, wurde er nach Abschluss der

weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seines Rechtsanwalts entlassen.

Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung, tätlichen Angriffs auf

Polizeibeamte sowie versuchter Körperverletzung ermittelt.

Sinsheim-Hoffenheim: Scheibe eines Fahrzeugs eingeworfen – Zeugen gesucht

Sinsheim-Hoffenheim – Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag ein im Ortsteil Hoffenheim geparktes Auto. Zunächst

warfen die Täter einen Betonstein unterhalb der Scheibe gegen die Fahrertür

eines am Bahnhof in der Eschelbacher Straße abgestellten Audi. Anschließend

warfen sie den Stein durch die Scheibe der Fahrertür ins Fahrzeug, wodurch die

Scheibe zerstört wurde und die Verkleidung der Beifahrertür beschädigt wurde.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinwiese

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261/ 690-0 zu melden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert finanziellen Schaden eines Enkelbetrugs-Opfers

Mannheim – Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Geldinstituts in Mannheim

verhinderte, dass einem 89-jährigen Mann aus Ketsch finanzieller Schaden durch

einen sogenannten Enkeltrick entstand. Der Mann erschien auf dem Geldinstitut in

der Augusta-Anlage und beabsichtigte, mehrere Tausend Euro Bargeld abzuheben. Er

gab an, dass seine Enkelin in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun das

Bargeld zur weiteren Schadensabwicklung benötigen würde. Der Bankmitarbeiter

wurde daraufhin misstrauisch, verweigerte die Auszahlung und informierte die

Polizei. Die Nachfrage bei der tatsächlichen Enkelin des Mannes bestätigte, dass

dieser offenbar von Unbekannten um seine Ersparnisse gebracht werden sollte.

Die weiteren Ermittlungen durch das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg dauern an.

Neben dem 89-Jährigen erhielten zahlreiche weitere Senioren, unter anderem im

Oftersheim und Plankstadt, Anrufe ihrer angeblichen Enkel. Diese kannten jedoch

die Betrugsmasche bereits und gingen nicht auf die Forderungen der Anrufer ein.

Weinheim-Oberflockenbach: Hausfassade mit Farbbomben beworfen – Polizei sucht Zeugen

Weinheim-Oberflockenbach – Unbekannte Täter beschmutzen in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag die Fassade eines Hauses eines Zweifamilienhauses im

Ortsteil Oberflockenbach. Die Unbekannten bewarfen das Anwesen in der

Cestarostraße mit rund 20 Farbbeuteln, die an der Hauswand barsten, sodass diese

nun auf der gesamten Fläche verschmiert ist.

Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim,

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand verursacht Sachschaden von ca. 200 000,- Euro

Weinheim – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Samstagmorgen,

gegen 00.50 Uhr, im Ulmenweg, der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in Brand.

Nach der Brandentdeckung durch einen Bewohner konnten sich die insgesamt 6

Bewohner, darunter zwei 2- und 4-jährigen Kinder, selbständig in Sicherheit

bringen. Die Feuerwehren Weinheim und Hemsbach, die mit 30 Mann im Einsatz

waren, konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Beim Versuch den

Brand zu löschen wurde der Bewohner, der den Brand entdeckte leicht verletzt und

ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die beiden Wohnungen des Anwesens waren

nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Nachbarn unter. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 200 000,- Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch

Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei übernommen wurden.

Walldorf / Autobahnkreuz A6/A5: LKW kommt in der Überleitung zur A5 von der Straße ab

Walldorf / Autobahnkreuz A6/A5 – Ein 39-jähriger Fahrer eines LKW´s ist am

Donnerstagabend gegen 19:39 Uhr am Autobahnkreuz Walldorf von der Straße

abgekommen und im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen gekommen. Der Fahrer

wollte offenbar von der A6 aus Mannheim kommend im Kreuz auf die A5 in Richtung

Heidelberg weiterfahren. Im Bereich der Überleitung kam der LKW dann nach links

ab, durchbrach die dortige Schutzplanke und blieb dann im Grünstreifen stehen.

Bei dem Fahrer konnte ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein

vor Ort, freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille.

Für die Bergungsarbeiten des nicht mehr fahrbereiten LKW´s, musste die

Überleitung von der A6 auf die A5 in Richtung Heidelberg in der Nacht für ca. 2

Stunden voll gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch

nicht. Durch den Unfall ist nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von ca.

21.000 Euro entstanden.

Walldorf – Rhein-Neckar-Kreis; Zeugen nach Pkw-Aufbruch gesucht

Walldorf- RNK – Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.15 h und

15.25 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür an

einem in der Johann-Jakob-Astor-Straße abgestellten Pkw Peugeot auf. Aus dem Pkw

wurde eine Handtasche mit diversem Inhalt entwendet. An dem Fahrzeug entstand

Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen des Vorfalles, die

sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Walldorf / RNK – Bei einem Verkehrsunfall in Walldorf wurden am

Samstagvormittag zwei Erwachsene und ein Kleinkind leicht verletzt. Nach

derzeitigem Sachstand übersah die 73-jährige Fahrerin eines Pkw BMW gegen 10.45

Uhr das Stopp-Schild an der Kreuzung Walzrute / Bürgermeister-Willinger-Straße

und kollidierte mit einem Pkw Audi einer 35-jährigen Fahrerin. Beim Zusammenstoß

wurden neben der Fahrerin des Audi auch deren 34-jähriger Beifahrer und das

3-jährige Kind leicht verletzt. Glücklicherweise war eine sofortige Versorgung

durch den Rettungsdienst aufgrund der leichten Verletzungen nicht erforderlich.

Die Fahrerin des BMW blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand

ein Sachschaden von ca. 14.000EUR, davon 10.000EUR am Pkw Audi. Gegen die

Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Toyota Scheibe eingeschlagen, Geldbeutel und Handy entwendet – Zeugen gesucht

Oftersheim – Ein oder mehrere Unbekannte schlugen, am Donnerstag in der

Zeit von 17.15 und 18.15 Uhr, die Fensterscheibe eines im Postweg geparkten

Toyota ein. Hier nutzten der oder die Unbekannten die Abwesenheit der Besitzerin

aus, die ihren Pkw dort geparkt hatte, um joggen zu gehen. Aus dem

Fahrzeuginneren entwendeten der oder die Unbekannten eine Geldbörse und ein

Handy der Marke Samsung. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 300 – 400,-

Euro. Der Schaden am Fahrzeug wird mit ca. 300,- Euro beziffert. Zeugen, die zur

fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt

mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, aufzunehmen.

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall – Fordfahrer erfasst Reh

Epfenbach – Am Donnertagabend, gegen 20.27 Uhr, befuhr ein 20-jähriger

Fordfahrer die Kreisstraße 4279, von Eschelbronn kommend, in Richtung Epfenbach.

Unvermittelt querte ein Reh die Fahrbahn. Der 20-Jährige konnten eine Kollision

nicht mehr vermeiden und erfasste das Tier. Während das Reh am Unfallort

verendete blieb der Fahrzeuglenker unverletzt. Am Pkw des 20-Jährigen entstand

ein Sachschaden, in Höhe von ca. 3000,- Euro.