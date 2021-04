Sachbeschädigung an mehreren Motorrädern – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach, ST BME, Pfalzstraße 8

Am Ostermontag kam es in Bad Münster a. St. zu einer Sachbeschädigung an insgesamt drei Motorrädern. Die Motorräder standen ursprünglich ordnungsgemäß nebeneinander geparkt vor einem Wohnhaus in der Pfalzstraße. Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr wurden diese vermutlich von einer bislang unbekannten Person umgeworfen. Hierdurch entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Die Polizei Bad Kreuznach ist in dieser Sache auf Zeugenhinweise angewiesen!

Mit Promille hinterm Steuer

Kirn

In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag befuhr ein aufmerksamer Zeuge die B 41 aus Hochstetten-Dhaun kommend in Fahrtrichtung Idar – Oberstein. Der Zeuge bemerkte einen Audi A 4, welcher eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Der Zeuge vermutete eine Fahruntauglichkeit des Audi-Fahrers und verständigte die Polizei. Eine Streife der Polizei Kirn konnte das Fahrzeug auf der B 41 stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer des Audi erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein einbehalten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Sturz eines 1-jährigen aus dem 4.OG

Bad Kreuznach

Am Freitagvormittag gegen 09:45 Uhr stürzte ein 1-jähriger aus dem Fenster im 4. OG eines Mehrparteienhauses in der Planiger Straße in Bad Kreuznach. Während der Putzarbeiten kletterte der 1-jährige Sohn eines 28-jährigen Ehepaares unbemerkt über einen Sessel in Richtung eines geöffneten Fensters und stürzte aus einer Höhe von ca. 10 Metern herunter auf einen kleinen Grünstreifen, der unmittelbar am Mehrfamilienhaus entlang läuft. Das Fenster war zuvor zum Lüften von der 28-jährigen Mutter geöffnet worden. Der 1-jährige Sohn erleidet hierbei augenscheinlich mehrere Verletzungen, ist jedoch bei Eintreffen der Polizei und Rettungskräften jederzeit bei Bewusstsein und nach erster Einschätzung des Notarztes stabil. Zur weiteren Untersuchung wird der 1-Jährige mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Mainz geflogen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 1-jährige zwar erheblich durch den Sturz verletzt, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Die abschließenden Untersuchungen dauern ungeachtet dessen weiter an. Die hiesige Polizeiinspektion übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Exhibitionist Bad Kreuznach

Bad Kreuznach

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es in der Wilhelmstraße in Bad Kreuznach zu einer Belästigung einer 22-jährigen Frau durch eine Exhibitionistische Handlung durch einen bislang unbekannten Täter. Die 22-jährige Geschädigte beabsichtigte die Straße in Richtung des Hauptbahnhofes zu überqueren, als Sie hier durch einen unbekannten Mann angesprochen wird. Dieser manipuliert zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich mit der rechten Hand in der Hose an seinem Glied. Das Geschlechtsteil ist hierbei zu keinem Zeitpunkt für die Geschädigte sichtbar. Im Weiteren wird die 22-jährige durch den unbekannten Beschuldigten unsittlich angesprochen und zur ‚Mithilfe‘ angefragt. Als die Geschädigte dies deutlich ablehnt, fordert der Beschuldigte die 22-jährige mit Blick auf ihren Busen auf ‚auch mal was zu zeigen‘. Als die Geschädigte sodann die Straße überquerte, rief der Unbekannte ihr hinterher und lief ihr zeitweise sogar nach. Schließlich lässt dieser jedoch von der 22-jährigen ab und entfernt sich. Der Beschuldigte konnte wie folgend beschreiben werden: männlich, ca.20-25 jahre alt, ca. 1,80 Meter, kurze blonde Haare, schwarze kappe, dunkelroter Pullover, schwarze Jogginghose, schwarze Adidas Schuhe, blutverschmierte Nase. Nach Angaben der 22-jährigen habe der Mann einen alkoholisierten Eindruck gemacht. Für etwaige Hinweise zum derzeit unbekannten Täter wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach.

Tödlicher Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden

Am späten Donnerstagabend befuhr ein 23-jähriger mit seinem Roller die B47 zwischen Marnheim und Dreißen. Ihm folgte eine 31-jährige mit ihrem PKW. Aus bis lang ungeklärter Ursache kollidierte die PKW-Fahrerin mit dem Roller, wodurch dieser von der Fahrbahn abkam. Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der 23-jährige noch an der Unfallstelle. Die 31-jährige PKW-Fahrerin stand unter Schock und musste in Folge medizinisch versorgt werden. Zwecks Bergung der Fahrzeuge und zur Aufnahme des Verkehrsunfalls musste die B47 für mehrere Stunden gesperrt werden.

PKW überschlägt sich

Martinstein

Am 01.04.2021 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 21-Jähriger PKW Fahrer die L232 von Merxheim in Richtung Martinstein. Auf gerader Strecke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich anschließend im linken Straßengraben. Dort blieb das Fahrzeug totalbeschädigt auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und blieb, da der Sicherheitsgurt angelegt war, unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des PKW. Der Unfallverursacher wurde verwarnt.