Flörsheim-Dalsheim – Auto landet im Weinberg

Worms (ots) – Bei Flörsheim-Dalsheim kam gestern auf der Bundesstraße 271 ein

Autofahrer von der Fahrbahn ab und blieb nach ca. 80 m im angrenzenden Weinberg

stecken. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 46-Jährige kurz nach 14 Uhr von

Ober-Flörsheim kommend in Richtung Flörsheim-Dalsheim und kam nach einer Kurve

infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei

dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und in die Unfallklinik nach

Ludwigshafen gebracht. An seinem PKW entstand Totalschaden (ca. 4000 Euro) und

der Weinberg wurde beschädigt.

Nach kurzer Flucht wird PKW gestellt, Fahrer unter Einfluss

von Betäubungsmittel

Worms, Innenstadt (ots) – Am Abend des Ostermontags (05.04.2021, 21:55

Uhr)versuchte sich ein PKW-Fahrer beim Erblicken des Streifenwagens der

Kontrolle zu entziehen. Zuvor war der junge Mann über eine rot zeigende Ampel an

der Kreuzung Petrus-Dorn-Straße/B9 gefahren und bemerkte zu spät, dass ein

Streifenwagenbesatzung aus dem Wormser Viertel kam. Nach kurzer Flucht über die

B9 und dem angrenzenden Industriegebiet konnte der PKW-Fahrer gestellt werden.

Während der Flucht überfuhr dieser mehrfach rot zeigende Ampeln, befuhr die

Gegenfahrbahn und entgegen der Fahrtrichtung auch einen Kreisel.

Glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt so gut wie kein Verkehr, so das niemand

gefährdet wurde. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden,

dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei der

anschließenden Durchsuchung des PKW wurde zudem auch noch Betäubungsmittel

aufgefunden. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe genommen, das aufgefundene

Betäubungsmittel sichergestellt und die Anzeigen wurden gefertigt. Den Heimweg

konnte der junge Mann dann von der Polizeidienststelle zu Fuß antreten.

Glasscheiben in der Bushaltestelle in der Königkreuzstraße

in Göllheim beschädigt.

Göllheim (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt der Polizei Kirchheimbolanden am

Morgen des 02.04.2021 wurde erneut eine Sachbeschädigung an den Glasscheiben der

Bushaltestelle Gutenbergschule festgestellt. In den dortigen Wartehäuschen der

Bushaltestelle wurden mehrere Glasscheiben eingeschlagen und beschädigt.

Personen waren nicht vor Ort. In der Vergangenheit waren dort wiederholt

Glasscheiben mutwillig beschädigt worden. Die Örtlichkeit ist der Polizei als

Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene bekannt. Mögliche Zeugen werden

gebeten, eventuelle Beobachtungen zu diesem Sachverhalt an die Polizei

Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352 9110 zu melden.

Ausgangssperre kontrolliert/Autofahrer unter Drogen aufgefallen

Alzey (ots)

Während der Kontrolle der aktuell im Landkreis Alzey-Worms geltenden nächtlichen Ausgangssperre, fiel in der Nacht zum Montag ein Autofahrer auf, der trotzdem in Alzey unterwegs war. Dabei kam auch zutage, dass der 27-jährige Göllheimer unter Einfluss von Cannabis stand. Dies dürfte für ihn nun das größere Problem sein, denn neben einem Fahrverbot wird wohl auch eine erhebliche Geldbuße fällig. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Worms (ots) – Am späten Sonntagabend, gegen 23:20 Uhr, kam es in der

Ludwigstraße in Worms zu einer Sachbeschädigung an einem ordnungsgemäß am

Fahrbahnrand geparkten Pkw. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem

Fahrzeug und zerstach mit einem spitzen Gegenstand alle vier Reifen. Das dabei

entstandene Geräusch konnte von einem aufmerksamen Anwohner wahrgenommen und der

Täter dadurch bei der Flucht beobachtet werden. Es handelte sich demnach um eine

männliche Person mit einer Daunen-/Steppjacke mit Kapuze und hellen

Jogginghosen, welche sich in Richtung Petersstraße von der Tatörtlichkeit

entfernte. Obwohl der Anwohner zeitnah die Polizei rief, konnte der Täter im

Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise.

Sozius fällt bei hoher Geschwindigkeit von Kraftrad

Alzey (ots)

Am Ostersonntag befuhr der Fahrer eines Kraftrades (39) mit seiner Sozia um die Mittagszeit die L401 von Alzey in Richtung Mauchenheim mit überhöhter Geschwindigkeit. Zwischen der Anschlussstelle BAB 63 Freimersheim und der Einmündung nach Mauchenheim verlor die Sozia auf grader Strecke aus noch nicht abschließend geklärten Gründen den Halt und fiel von dem Krad. Sie war bei Eintreffen der Polizei und der Rettung ansprechbar und gab an, lediglich leichte Verletzungen erlitten zu haben. Sie wurde vorsorglich mit einem hinzugerufenen Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Unfall mit Personenschaden

Wörrstadt (ots)

Ein 17-Jähriger befährt am 03.04.2021 gegen 18:45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die L401 aus Wörrstadt kommend in Fahrtrichtung Ensheim. Im Bereich einer Linkskurve verliert der 17-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt zu Fall. Das Leichtkraftrad kollidiert daraufhin mit dem Fahrzeug eines 59-Jährigen, welcher die L401 in gleiche Richtung befährt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der 17-Jährige wird durch den Sturz leicht verletzt. Kurz darauf bemerkt ein 58-Jähriger, welcher die L401 aus Ensheim kommend befährt, den Unfall, stellt seinen Pkw am Fahrbahnrand ab und überquert die Fahrbahn um Erste Hilfe zu leisten. Dabei kommt es zur Berührung zwischen dem 58-Jährigen Ersthelfer und dem Pkw des 59-jährigen Unfallbeteiligten, welcher nochmals an der Unfallstelle rangiert. Dadurch kommt der 58-Jährige zu Fall und wird ebenfalls verletzt. Sowohl der 17-Jährige als auch der 58-Jährige müssen zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden.

Geklärte Unfallflucht

Worms (ots) – Am frühen Nachmittag kam es in der Straße Am Holzhof in Worms zu

einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher, wurde dabei von Zeugen beobachtet.

Demnach ist der blaue VW Familienvan beim Wenden gegen den ordnungsgemäß am

Fahrbahnrand abgestellten Ford Focus gestoßen und hatte im Anschluss die

Unfallörtlichkeit verlassen ohne die erforderlichen Maßnahmen treffen zu lassen.

Das Gesetz sieht hierbei vor, dass sich ein Unfallbeteiligter nicht vom

Unfallort entfernen darf, bevor er zugunsten der anderen Unfallbeteiligten die

Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung

durch seine Anwesenheit und durch die Angabe, dass er an dem Unfall beteiligt

ist, ermöglicht hat.

Nach ca. 30 Minuten kehrte der VW Fahrer an den Unfallort zurück und gab an,

dass er seine Cousine habe abholen müssen.

Dieser Umstand kann ihm durch das Gericht, in besagten Fall, jedoch

strafmildernd ausgelegt werden. Hierauf sollte man sich allerdings nicht

verlassen.

Sollten Sie also einen Unfall verursachen und beispielsweise der Eigentümer des

beschädigten Fahrzeugs nicht vor Ort festzustellen sein, informieren sie ruhig

die Polizei. Im Regelfall übernimmt ihre Haftpflichtversicherung die

verursachten Schäden. Die Versicherung könnte jedoch bei einer Unfallflucht den

Verursacher und Unfallflüchtigen in Regress nehmen, so dass dieser dann nicht

nur Seinen, sondern auch den gegnerischen Schaden selbst bezahlen muss.

Alleinunfall mit zwei verletzten Personen

Worms, B9 Höhe Flugplatz (ots) – Am Donnerstagabend, 01.04.2021, kam es gegen

18:00 Uhr an der B9 im Bereich der Abfahrt „Am Flugplatz / Worms“ zu einem

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 17-jährige Ludwigshafenerin

war mit einer 16-jährigen Frankenthalerin auf einem 125er Motorrad unterwegs. In

der Abfahrt „Am Flugplatz / Worms“ kam die 17-jährige aus bisher ungeklärter

Ursache ohne Fremdbeteiligung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

der Leitplanke. Hierbei wurde die Fahrerin schwer am Fuß verletzt. Der Sozius

wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Kliniken verbracht. Das

Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand

insgesamt ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2500 Euro.