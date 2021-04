Jugendliche beraubt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Weil er beraubt wurde, hat ein 13-jähriger Junge an

Ostern bei der Polizei Strafanzeige erstattet. Am Freitagabend meldete sich der

Junge zusammen mit seiner Mutter bei der Kripo und gab zu Protokoll, dass ihm

eine Gruppe Unbekannter seine Umhängetasche und seinen Haustürschlüssel

entrissen hätten.

Demnach saß der 13-Jährige zwischen 17 und 18 Uhr zusammen mit einem 14 Jahre

alten Kumpel in der Bierstraße auf einer Bank am Spielplatz, als eine sechs- bis

siebenköpfige Gruppe unbekannter Männer sie angriff. Die Männer hätten ihn und

seinen Kumpel an den Schultern gepackt und von der Bank heruntergezogen, dann

hätten sie ihnen die Umhängetaschen abgenommen. Bei dem 13-Jährigen erbeuteten

die Täter noch einen Schlüssel, beim 14-Jährigen die Airpods (Kopfhörer).

Anschließend flüchtete die Gruppe.

Von den Tätern, die der 13-Jährige nach eigenen Angaben vorher noch nie gesehen

hatte, konnte er lediglich eine vage Beschreibung abgeben. Demnach handelte es

sich um Männer mit einem dunkleren Teint und dunklen kurzen Haaren, die

akzentfrei Deutsch sprachen. Einer der Täter habe eine Narbe am Unterarm.

Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, oder die Hinweise auf die

Tätergruppe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Alarm verscheucht Einbrecher

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag versucht,

in ein Geschäft am Schillerplatz einzubrechen. Dabei lösten sie jedoch Alarm aus

und flüchteten deshalb ohne Beute.

Gegen 2 Uhr wurde die Polizei über den Alarm informiert, der sich vor Ort sowohl

akustisch als auch optisch bemerkbar machte. Bei einer ersten Überprüfung wurden

an der Eingangstür zum Verkaufsraum frische Spuren festgestellt, die

bestätigten, dass sich hier jemand zu schaffen gemacht hatte.

Es war den Tätern aber offensichtlich nicht gelungen, die Tür zu öffnen und in

den Verkaufsraum einzudringen. Gestohlen wurde nichts.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurden in der Umgebung keine Tatverdächtigen

mehr gesichtet. Zeugen, denen zur fraglichen Zeit etwas aufgefallen ist, können

unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion Kontakt aufnehmen.

|cri

Tür eingetreten und Mittelfinger gezeigt

Kaiserslautern (ots) – Wegen Sachbeschädigung hat sich ein Mann aus dem

Stadtgebiet an Ostermontag eine Strafanzeige eingehandelt. Der 41-Jährige war am

Abend aus noch nicht geklärten Gründen ausgetickt und hatte die Tür seines

Nachbarn eingetreten.

Der Vermieter meldete den Schaden kurz vor halb 9 der Polizei. Vor Ort konnte

der Bewohner der betroffenen Wohnung der Polizei schildern, dass sein Nachbar

zuerst mit den Fäusten gegen die Tür gehämmert und dann die Tür eingetreten

habe. Anschließend habe er ihm noch den „Stinkefinger“ gezeigt und sei dann

wieder in seine Wohnung gegangen.

Der 41-Jährige wurde in seiner Wohnung angetroffen. Er war stark alkoholisiert.

Ersten Angaben zufolge hatte er sich geärgert, weil eine gemeinsame Bekannte

regelmäßig den Nachbarn besuchte. Eine andere Begründung konnte er nicht nennen.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Zu schnell in die Ausfahrt – Unfall

A6/Kaiserslautern (ots) – Sein Tempo hat ein Autofahrer an Ostermontag offenbar

unterschätzt: Als der 22-Jährige kurz vor 15 Uhr mit seinem Peugeot die A6 an

der Ausfahrt KL-Centrum verlassen wollte, brach ihm in der Kurve das

Fahrzeugheck aus. Der junge Mann verlor daraufhin die Kontrolle über seinen

Wagen und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend drehte sich der Pkw um

die eigene Achse und blieb schließlich etwa 40 Meter weiter entgegengesetzt zur

Fahrtrichtung stehen.

Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Fahrer blieb

unverletzt. |cri

Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Osterwochenende in der

Wörthstraße eine Beobachtung gemacht haben. Hier wurde zwischen

Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Montag, 16 Uhr, ein Auto zerkratzt.

Einer Zeugin war aufgefallen, dass der abgestellte VW auf der Beifahrerseite

eine Kratzspur hat, die sich über die ganze Fahrzeuglänge zieht. Sie informierte

den Fahrzeughalter, der dann wiederum die Polizei verständigte.

Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit entgegen. |cri

Reifen zerstochen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Reifenstecher war an Ostern in

Mehlingen unterwegs. Am Montag meldete ein Anwohner der Tannenstraße, dass an

seinem Pkw zwei Reifen zerstochen wurden.

Der Mann hatte am Sonntag festgestellt, dass die beiden Reifen auf der

Fahrerseite platt sind. Die Tatzeit liegt demnach zwischen Samstag, 16 Uhr, und

Sonntag, 10.30 Uhr. Das Auto stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer

5.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es derzeit nicht. Zeugen, denen etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2150

Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern aufzunehmen. |cri

Ohne Versicherungsschutz gefahren?

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Kleinkraftrad mit einem

Versicherungskennzeichen aus dem vergangenen Jahr haben Polizeibeamte an

Ostermontag in Schallodenbach entdeckt. Vom Benutzer war weit und breit nichts

zu sehen. Weil eine Überprüfung aber ergab, dass der Halter des Fahrzeugs nicht

im Ort wohnt, besteht der Verdacht, dass das Moped ohne gültigen

Versicherungsschutz benutzt wurde.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Sollte sich der Verdacht bestätigen, kommt

auf den Halter eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz zu. |cri

Einbrecher nehmen Laubgebläse mit

Kaiserslautern (ots) – Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der

Carl-Reichert-Straße war am Osterwochenende das Ziel von Einbrechern. An

Ostermontag meldete ein Bewohner, dass unbekannte Täter sein Kellerabteil

gewaltsam geöffnet haben. Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Eindringlinge

ein Laubgebläse.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr. Hinweise auf

mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen in diesem Zeitraum

verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu

melden.

Ob auch aus weiteren Kellerabteilen etwas gestohlen wurde, muss noch überprüft

werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Wer hat den Opel Zafira gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen ein „faules Ei“ hat ein Autofahrer einem

Anwohner der Friedrichstraße ins Osternest gelegt. Die Polizei ermittelt wegen

Unfallflucht und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 / 369 – 2150.

Nach den Spuren zu urteilen, hat der unbekannte Unfallverursacher am

Donnerstagnachmittag beim Ein- oder Ausparken einen Opel Zafira touchiert, der

in Höhe des Hauses Nummer 63 abgestellt war. An dem Pkw blieben Schäden im

hinteren Bereich der Fahrerseite zurück. Schadenshöhe: mehrere hundert Euro. Das

gesuchte Verursacherfahrzeug dürfte dementsprechend am Außenspiegel sowie an der

Stoßstange beschädigt sein.

Ein Zeuge war kurz nach halb 4 auf die Schäden am Opel aufmerksam geworden.

Zuvor hatte er aus einiger Entfernung einen weißen Kombi beim Ausparken

beobachtet. Ob dieser Wagen die Schäden verursachte, ist noch unklar. Dennoch

werden das Fahrzeug und der Fahrer oder Halter gesucht.

Da die Friedrichstraße am Donnerstagnachmittag stark frequentiert war, hofft die

Polizei auf Zeugenhinweise unter der oben angegebenen Nummer. |cri

Unfall in Reichenbach-Steegen – Zeugen gesucht

Reichenbach-Steegen (ots) – Auf der Hauptstraße in Steegen kam es am

Ostersonntag, gegen 18:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autofahrer, die

hintereinander in Richtung Schwedelbach unterwegs waren, wollten fast zeitgleich

ein drittes Fahrzeug überholen, das vor ihnen unterwegs war. Hierbei kam es

zwischen den beiden Überholenden zu einem Zusammenstoß. Da der genaue

Unfallhergang bislang unklar ist, bittet die Polizei mögliche Zeugen,

insbesondere die Insassen des Fahrzeugs, das überholt werden sollte, um Hinweise

unter der Telefonnummer 0631 369 2250.|PvD

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern

wurde am Freitagabend am „Fackelrondell“ von einer Polizeistreife auf einem

E-Scooter kontrolliert. Die Einsatzkräfte stellten Anzeichen für Drogen- und

Alkoholkonsum fest. Bei einem Alkoholtest wurden im Anschluss bei dem Fahrer

1,15 Promille gemessen, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein

Führerschein wurde sichergestellt, da ihm bereits in anderer Sache die

Fahrerlaubnis entzogen worden war. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen

Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Brand vor Schillerschule

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr über

brennende Büsche in der Julius-Küchler-Straße informiert. Die Hausmeister der

Schillerschule bemerkten gegen 15.00 Uhr einen lauten Knall in der Nähe der

Turnhalle und sahen, wie zwei Kinder von dieser wegliefen. Das Gebüsch vor der

Halle fing sofort Feuer. Die genaue Brandursache ist bisher ungeklärt. Der Brand

konnte allerdings schnell gelöscht und der Schaden somit relativ gering gehalten

werden. Die Polizeiinspektion 2 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer

und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250. | spi/pvd

Wer hat das Holz in Brand gesetzt?

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte Täter haben auf einem

Wochenendgrundstück an der B48 bei Fischbach ein Feuer verursacht. Die Polizei

sucht Zeugen, die am Mittwochnachmittag eine Beobachtung gemacht haben und

Hinweise auf mögliche Täter geben können.

Passanten wurden gegen 15.30 Uhr auf die Rauchentwicklung aufmerksam und

verständigten Feuerwehr und Polizei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen,

brannte auf dem Grundstück, das an der B48 zwischen Fischbach und Hochspeyer

liegt, bereits eine Fläche von etwa zehn auf fünf Meter. Die Flammen konnten

innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden, allerdings wurden durch das Feuer die auf

dem Grundstück gelagerten Holzscheite sowie angrenzende Hecken beschädigt,

beziehungsweise zerstört.

Ersten Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass sich unbekannte Täter

unbefugt Zutritt zu dem Grundstück verschafften und das gelagerte Holz

entzündeten. Die Polizeiinspektion 1 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet

um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150. |cri