Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Ostermontag, den 05.04.2021 gegen 17:40 Uhr, ereignete sich ein Vekehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der Bundesstraße 279, in Höhe Gersfeld- Schwedenschanze. Ein 20jährige Fahrzeugführerin aus Ilmenau fuhr mit ihrem PKW die B 279 von Gersfeld kommend, in Richtung Bayern. Kurz vor der bayerischen Landesgrenze verlor die Fahrzeugführerin aufgrund schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß seitlich mit einem mit vier Personen besetzten, auf der Gegenfahrbahn stehenden PKW zusammen.

Hierbei wurden die Unfallverursacherin und ein Fahrzeuginsasse des entgegenkommenden Fahrzeugs verletzt und in das Klinikum Fulda verbracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren trotz der winterlichen Witterung mit Sommerreifen ausgestattet.

Insgesamt waren sechs Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 28, die Freiwillige Feuerwehr Gersfeld und eine Streife der Polizeistation Hilders im Einsatz. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 16000EUR.

Pkw prallt gegen Baum – eine Leichtverletzte

Eichenzell-Döllbach (ots)

Am Montagnachmittag, um 14:10 Uhr, befuhr ein Pkw mit vier Insassen die Landstraße 2790 zwischen Eichenzell-Döllbach und der bayerischen Landesgrenze Richtung Motten. In einem Waldstück kam das fahrzeug aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse nach links von der Fahnbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Fahrzeugführer war ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Bad Kissingen, der im Rahmen des begleiteten Fahrens mit 17 mit seinen Eltern als Begleitpersonen unterwegs war. Im Fahrzeug befand sich zudem noch die 15-jährige Schwester des Fahrers, die mit

leichten Verletzungen ins Klinikum Fulda verbracht wurde. Die drei anderen Insassen blieben augenscheinlich unverletzt, zwecks genauerer Abklärung wurden sie aber ebenfalls erst mal ins Krankenhaus gefahren. Am Pkw Fiat Panda entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Rettungsmaßnahmen war die Landstraße etwa für 30 Minuten für den Verkehr voll gesperrt.

Pkw schleudert in Graben

B 27 – Petersberg/Marbach

Am Ostermontag, gegen 13:30 Uhr, kam es uauf der Bundesstraße 27 in der Gemarkung Petersberg in Höhe der Anschlussstelle Marbach-Süd zu einem Alleinunfall. Der 20-jähriger Fahrer einer Mercedes E-Klasse war in Fahrtrichtung Hünfeld unterwegs und kam auf der zum Unfallzeitpunkt nassen und leicht schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug kam infolge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und landete im Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

Frontalzusammenstoß – 5 Verletzte – Erstmeldung

Gersfeld-Schwedenschanze (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16:55 Uhr auf der B 279, kurz hinter der Schwedenschanze in Richtung Bayern zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei dem die fünf Insassen beider Fahrzeugen verletzt wurden. Der Unfallverursacher, der sich alleine in seinem Fahrzeug befand, befuhr die B 279 von Gersfeld in Richtung Bayern. Aufgrund von Schneematsch auf der Fahrbahn geriet er etwa 50 Meter für der Landesgrenze ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw, der mit vier Personen besetzt war. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Aktuell laufen die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen, bei denen auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war sowie die polizeiliche Unfallaufnahme. Die Verletzten werden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird nachberichtet.

Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Brotladen

Bad Hersfeld – Am Sonntag, den 04.04.2021 gegen 00:10 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die seitliche Scheibe eines Brotladens in der Weinstraße mittels eines Pflastersteins eingeworfen. Durch aufmerksam gewordene Zeugen konnte noch eine ca. 170 bis 180 cm große, dunkel gekleidete männliche Person im Objekt beobachtet werden, die sodann zu Fuß in Richtung Hanfsack flüchtete. Zu evtl. Diebesgut lagen zum Berichtszeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Niederaula – In der Nacht zum Sonntag, den 04.04.2021, zwischen 20:45 Uhr und 07:30 Uhr wurden durch unbekannte Täter von einem blauen Pkw VW Golf die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-NM 98 abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Hof in der Bahnhofstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621/932-0.

Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Lauterbach (ots)

Am Sonntagnachmittag, gg. 15:30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Lauterbacher mit seinem VW Golf die Karlstraße in Richtung An der Münz. Zum gleichen Zeitpunkt befuhren ein 11-Junge aus Lauterbach mit seinen zwei Freunden auf ihren Fahrrädern die Karlsstraße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe Hausnummer 42 wollte der Junge nach links in den Grundstückshof einbiegen. Da sich vor ihm ein PKW befand war ihm offensichtl. die Sicht verdeckt, so dass er den entgegenkommenden Golf des 52-jährigen übersah. Es kam zum Zusammenstoß der beiden. Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch einen RTW ins Eichhofkrankenhaus verbracht. Nach kurzer Untersuchung/Behandlung konnte er wieder entlassen werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Lauterbach-Allmenrod

Vorfahrtsverletzung – drei Leichtverletzte Am Karfreitag gg. 19:25 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Lauterbach mit seinem Ford Fiesta die K 115 aus Richtung Allmenrod kommend in Richtung Einmündung L 3140. Auf seinem Beifahrersitz befand sich ein ebenfalls aus Lauterbach stammender 22-jähriger Mann. An der Einmündung zur L 3140 wollte er nach links in diese einbiegen, um weiter in Richtung Lauterbach zu befahren und hatte hierbei die Vorfahrt zu gewähren. Beim Einbiegen übersah er den von links kommenden PKW BMW eines 33-jährigen Lauterbachers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch einen RTW ins Eichhofkrankenhaus verbracht. An den PKW’s entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro.

Schotten-Breungeshain

Unfallverursacher fühlt sich bedrängt und flüchtet Am Karfreitag, gg. 15:38 Uhr, standen ein 70-jähriger aus Butzbach mit seinem Fiat Abarth und ein 43-jähriger Friedberger mit seinem Ford Puma auf dem zweiten Parkplatz von Breungeshain in Richtung Hoherrodskopf gesehen. Der Mann aus Friedberg stand zu diesem Zeitpunkt ungünstig und blockierte die Ausfahrt. Aufgrund dessen gab der Butzbacher Hupsignale. Anschließend befuhren der 43-jährige und der 70-Jährige in dieser Reihenfolge die Landstraße in Richtung Hoherrodskopf/Einmündung zur L 3291. Da der Butzbacher relativ langsam fuhr, setzte der Mann aus Butzbach zum Überholen an. Während des Überholvorgangs kam der Freidberger etwas über die Mitte der Fahrbahn, so dass es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fzg. kam. Im Anschluss hielten die beiden auf einem Parkplatz ggü. der Einmündung L3338/3291. Da sich der Butzbacher durch den Man aus Friedberg bedrängt fühlte entfernte er sich mit seinem PKW noch vor dem Austausch der Personalien. Im Nachgang konnte er zeitnah durch die Polizei ermittelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger am 03.04.2021, 10.15 Uhr, in 36100 Petersberg, Ignaz-Komp-Straße

Ein 58-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda fuhr von einem Supermarktparkplatz nach links auf die Ignaz-Komp-Straße in Richtung Pacelliallee.

Hierbei stieß er mit einem 71-jährigen Fußgänger aus Petersberg zusammen der, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, die Ignaz-Komp-Straße in Richtung Dipperzer Straße überqueren wollte.

Bei dem Zusammenprall wurde der Fußgänger leicht verletzt. Am BMW entstand kein Sachschaden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

RONSHAUSEN. Am Freitag, gg. 00:30 Uhr, wurde in der Ortsdurchfahrt ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Serbien von einer Funkstreife der Polizeistation Rotenburg angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde in der Atemluft des Serben deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Atemalkohol-Vortest ergab 1,16 Promille. Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich auf der Polizeistation einer Blutentnahme unterziehen. Da er über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda eine Sicherheitsleistung entrichten. Sein Führerschein wurde zur Eintragung eines Sperrvermerks vorläufig sichergestellt. VNr.: VST/0352232/2021

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

RONSHAUSEN. Am Freitag, gg. 04:45 Uhr, wurden Anwohner der Straße „Hornsbachweg“ durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen, nachdem ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Rotenburger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und im Bereich der Einmündung „Am Wässerchen“ in einen dortigen Vorgarten gefahren war. Der 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, sein 20-jähriger Beifahrer aus Bebra wurde schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden an der Grundstückmauer, der Vorgartenbepflanzung sowie der verschmutzten Hauswand wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Rotenburger stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Bei ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem wurde bei dem Beifahrer eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und ebenfalls beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. VNr.: VU/0352631/2021 u. ST/0352709/2021

Unfall mit Trunkenheit

In der Nacht zum 02.04.21 gegen 00.40 h befuhr ein 27-jähriger Fahrer aus einem Hünfelder Ortsteil die Linkbergstraße in Großenbach ortseinwärts. In einer scharfen Rechtskurve kam der Fahrer, der vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, nach links von der Fahrbahn ab. Dort richtete er im Hof eines Grundstückes erheblichen Schaden an, bevor er wieder auf die Fahrbahn zurückfand. Der Unfallfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, kam dann aber zu Fuß zurück um sich als Unfallverursacher zu stellen. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.

Verkehrsunfall auf der BAB 5 zwischen Homberg (ohm) und Alsfeld (West) mit vier beteiligten Fahrzeugen – Niemand verletzt

Fulda (ots)

Am Donnerstag, den 01.04.2021 um 13:25 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Homberg(Ohm) und Alsfeld(West) ein Verkehrsunfall (Sachschadenunfall) mit vier beteiligten Fahrzeugen.

In dem vorgenannten Streckenabschnitt kam es zu diesem Zeitpunkt aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen (Osterwochenende) zu stockendem Verkehr mit zweitweise Staubildung. Ein 28 Jahre alter polnischer Fahrzeugführer befuhr mit seinem Personenkraftwagen den linken Fahrstreifen der, in diesem Bereich, zweispurigen Bundesautobahn 5 in Richtung Autobahndreieck Hattenbach. Aufgrund der beschriebenen Verkehrsverhältnisse musste er sein Fahrzeug an der späteren Unfallstelle verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen.

Der nachfolgende Fahrzeugführer, ein 31-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, musste daher ebenfalls sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen.

Eine 37 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis erkannte diese Stausituation zu spät und fuhr frontal auf das Heck des stehenden Fahrzeuges des 31-Jährigen auf. Dabei wurde durch die Wucht des Aufpralls dessen Fahrzeug auf das Fahrzeug des polnischen Staatsangehörigen aufgeschoben.

Wenige Augenblicke später näherte sich ein 69-Jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Trier-Saarburg auf dem linken Fahrstreifen. Dieser erkannte ebenfalls die vorliegende Verkehrssituation zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf das stehende Fahrzeug der Unfallverursacherin des gerade geschehenen Unfalls auf.

Bei dem Unfallgeschehen waren insgesamt 4 Fahrzeuge beteiligten. Es kam zu keinem Personenschaden, lediglich zu Sachschäden. Das Fahrzeug der 37-Jährigen Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wegen des Verkehrsunfalls war der linke von zwei Fahrstreifen in nördliche Richtung für circa eine halbe Stunde gesperrt. Durch die eingesetzte Polizeistreife konnte die Unfallstelle jedoch zügig geräumt werden, so dass der Verkehr schnell wieder problemlos fließen konnte. Der Verkehr wurde während dieses Zeitraumes einspurig auf dem rechten Fahrstreifen vorbeigeleitet. Aufgrund des Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr an der Unfallstelle innerhalb dieser halben Stunde auf 3 Kilometer zurück. Im Anschluss normalisierte sich die Verkehrslage in kürzester Zeit.

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

Mittelkalbach

Am Vormittag des 31.03.2021 wurde ein schwarzer Pkw Daimler E200 durch bislang unbekannten Verursacher im Bereich des hinteren rechten Kotflügels und Stoßfängers in der Ortslage Mittelkalbach beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um den Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro zu kümmern.

Der Pkw des Geschädigten war im tatrelevanten Zeitraum von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr zunächst auf dem Parkplatz der Gemeinschaftspraxis der Hausärzte/ Apotheke in der Hauptstraße 10a in Mittelkalbach auf Höhe des dortigen Brunnens geparkt und wurde im Anschluss in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Edeka im Gewerbegebiet Mittelkalbach in unmittelbarer Nähe der Parkplatzzufahrt abgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/9688-0.

Zeugen gesucht

Allsfeld

Am Montag, den 29.03.2021 gegen 17:00 Uhr, parkte ein 28-jähriger Alsfelder seinen schwarzen Audi A6 in einer Parkplatzreihe in der Straße „Am Katzenborn“ in Alsfeld.

Als er am Dienstag, den 30.03.2021 gegen 15:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an der hinteren linken Fahrzeugseite.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (31.03.), gegen 09:30 Uhr, parkte ein 74-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Opel Astra, auf dem Edeka-Markt Parkplatz im Douglasienweg, aus und wollte vorwärts weiterfahren, als er einen Anstoss im rückwärtigen Bereich bemerkte. Daraufhin sahen der Geschädigte und ein 67-jähriger Zeuge aus Bad Hersfeld, wie eine 79-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem grauen VW Golf den Unfallort verließ ohne sich um ihre Pflichten als Unfallverursacherin zu kümmern. Der Geschädigte und der Zeuge konnten sich das amtliche Kennzeichen merken, sowie die Fahrerin beschreiben. Daraufhin wurde die Unfallverursacherin an der Halteranschrift aufgesucht und angetroffen. Am VW Golf konnten korrespondierende Beschädigung des Unfalls festgestellt werden. Der Schaden des Unfalls beträgt 1.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – In der Zeit von Samstag (27.03.), 15:00 Uhr bis Dienstag (30.03.), 12:30 Uhr, kollidierte aus unbekannten Gründen ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit dem Garagentor im Sonnenblick 14 in Asbach. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.