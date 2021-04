Flüchtender Ladendieb fährt Pkw auf und wird handgreiflich

Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße, 03.04.2021, gg. 16.05 Uhr (pa)Nach einem Ladendiebstahl in einem Kronberger Supermarkt ermittelt die Polizei aufgrund diverser Delikte gegen einen 20-Jährigen. Der Mann aus dem Main-Taunus-Kreis wurde am Samstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Frankfurter Straße durch einen Mitarbeiter des Marktes beim Diebstahl mehrerer Dutzend Dosen Energydrink beobachtet. Mit dem Diebesgut flüchtete der Täter aus dem Markt und anschließend mit einem Motorroller in Richtung Eschborn. Der 45-jährige Marktmitarbeiter nahm zu Fuß die Verfolgung des Kleinkraftrads auf und konnte den Flüchtigen schließlich an der Kreuzung Sodener Stock einholen. Daraufhin gab der Rollerfahrer Gas, was jedoch nicht zu einer erfolgreichen Flucht, sondern einer Kollision mit einem vorausfahrenden Pkw führte. Nach einem Handgemenge mit dem Marktmitarbeiter, in dessen Verlauf dieser von dem Flüchtenden auch geschlagen worden sein soll, setzte der 20-Jährige seine Flucht zu Fuß fort. Eine bereits verständigte Streife stellte den Mann jedoch kurz darauf auf einem Feldweg zwischen Kronberg und Eschborn. Nach der Festnahme des Mannes stellten die Beamten fest, dass er unter Alkohol- und mutmaßlich auch Drogeneinfluss stand. Außerdem hatte der Festgenommene keinen Führerschein. Bei der Inaugenscheinnahme seines Fluchtfahrzeugs stellte sich heraus, dass der Roller wenige Tage zuvor in Niederhöchstadt gestohlen worden war. So muss sich der Heranwachsende nun demnächst wegen einer breiten Palette vorgeworfener Straftaten verantworten.

Golf kollidiert mit Schutzplanke,

L 3024, zwischen Feldbergplateau und Sandplacken, 05.04.2021, gg. 12.20 Uhr (pa)Mit einem Schaden von mehreren Tausend Euro endete ein Ausflug zum Feldberg am Montag für einen 29-jährigen VW-Fahrer. Der Mann aus Wolfsburg war gegen Mittag auf der Landesstraße 3024 vom Feldbergplateau kommend in Fahrtrichtung Sandplacken unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seinem Golf GTI von der Fahrbahn ab. Der Volkswagen prallte gegen die Schutzplanke, wodurch sowohl der Pkw als auch die Planke Schäden davontrugen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zwei Unfälle auf winterglatter Fahrbahn, L 3025, Gemarkung Schmitten, zwischen Brombach und Hunoldstal, 06.04.2021, gg. 06.45 Uhr

(pa)Am Montagmorgen kam es auf der Landesstraße 3025 zwischen Schmitten Brombach und Hunoldstal kurz hintereinander zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 06.45 Uhr war eine 38-jährige VW-Fahrerin aus Weilrod in Fahrtrichtung Hunoldstal unterwegs, als sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren sommerbereiften Golf verlor. Der Wagen geriet ins Schleudern und auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Jaguar, gefahren von einem 58-jährigen aus Schmitten – kollidierte mit dem Volkswagen. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro, beide Beteiligten blieben aber unverletzt. Kurz darauf ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein weiterer Zusammenstoß. Ein 49-jähriger Wehrheimer befuhr die Landesstraße gegen 07.10 Uhr mit seinem BMW in Richtung Hunoldstal. An der vorgenannten Unfallstelle musste der Mann sein Fahrzeug abbremsen. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte ihren Kia, auf dem ebenfalls Sommerbereifung montiert war, auf der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen, sodass die 34-jährige Usingerin dem BMW auffuhr. Auch bei dieser Kollision blieben die beteiligten Personen unverletzt, sodass es bei einem Sachschaden von etwa 2.500 Euro blieb.

Meldungen vom Wochenende

Polizeistation Bad Homburg

Sachbeschädigung an mehreren PKW

Tatzeit: Sonntag, 4.4.2021, 19:53 Uhr Tatort: Bad Homburg, Stedter Weg

Ein 43-jähriger, stark alkoholisierter, wohnsitzloser Mann, hat beim Vorbeigehen vier geparkte PKW durch Schläge und Tritte an Spiegeln und Türen beschädigt. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Der Mann wurde festgenommen und verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 EUR

Polizeistation Oberursel

Sachbeschädigung an PKW

Tatzeit: Ostersonntag, 04.04.2021, zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr Tatort: 61440 Oberursel, Mauerweg

Unbekannter Täter beschädigten den rechten Außenspiegel eines im Mauerweg abgestellten Opel Astra und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von ca. 150 EUR. Hinweise auf Täter oder Zeugen nimmt die Polizeistation Oberursel gerne telefonisch unter 06171-62400 entgegen.

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter Person 61348 Bad Homburg, Dietigheimer Straße in Höhe Ritter-von-Marx-Brücke Samstag, 03.04.2021, 08:55 Uhr

Eine 85-jährige Fußgängerin wollte am Samstagmorgen die Dietigheimer Straße in Höhe der Ritter-von-Marx-Brücke in Richtung Saalburgstraße überqueren. Sie trat in der dortigen Fußgängerfurt unvermittelt auf die Straße. Ein von links kommender, die Dietigheimer Straße befahrender Radfahrer, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Die Dame erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde mit dem Rettungswagen in die Hochtaunusklinik gebracht. Der 47-jährige Radfahrer wurde nicht verletzt. Laut dessen Aussage zeigte die Fußgängerampel „Rotlicht“. Sachschaden entstand nicht.

Polizeistation Oberursel

Unfall mit Lamborghini

61449 Steinbach, Eschborner Straße Samstag, 03.04.2021, 10:50 Uhr

Ein 30-jähriger Fahrer eines Lamborghini Huracan befuhr die Eschborner Straße aus der Richtung Bahnstraße kommend in Richtung Eschborn. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug dreht sich zunächst um ca. 180 Grad und kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen einen Baum, rutschte die dortige Böschung hinunter und kam an einem weiteren Baum zum Stehen. Der 30-jährige blieb unverletzt. An den zwei Bäumen sowie an dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Polizeistation Usingen

Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

61267 Neu-Anspach / Westerfeld Donnerstag, 01.04.2021, 12:00 Uhr – Freitag, 02.04.2021, 14:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten das hintere KFZ-Kennzeichen eines weißen Skoda Fabia, welcher in der Kransberger Straße abgestellt war. Hier wurde im hinteren Bereich des Fahrzeuges an der Kennzeichenhalterung manipuliert und das Kennzeichen entfernt.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06081/9208-0, mit dieser in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Königstein

Sachbeschädigung/Vandalismus am Waldkindergarten 61476 Kronberg, Bürgelstollen, Waldkindergarten Freitag, 02.04.2021, zw. 10:30 und 11:00 Uhr

Unbekannte Täter verwüsteten den Waldkindergarten am Bürgelstollen, indem sie dort zwei Blumentöpfe, einen Tisch, eine Tafel und Namensschilder der Garderobe beschädigten. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 50,- EUR. Eine Zeugin konnte im Nahbereich des Waldkindergartens noch zwei ca. 14-jährige Jungen beobachten, die dann plötzlich wegrannten, als die Zeugin sich näherte. Ein Junge hatte eine blaue Jacke an. Weitere Beschreibungsmerkmale liegen nicht vor.

Körperverletzung – Streit über Abstandsregeln 61476 Kronberg, Berliner Platz, REWE-Markt Samstag, 03.04.2021, 20:08 Uhr

Im Kassenbereich des REWE-Marktes gerieten zwei Kunden in Streit über die Abstandsregeln. Daraufhin schlug der eine Kunde den anderen mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt eine blutende Verletzung, die durch die Mitarbeiter eines herbeigerufenen Rettungswagens erstversorgt werden musste.

Der unbekannte Täter flüchtete anschließen. Er konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, kräftig gebaut, ca. 30-40 Jahre alt, Glatze Er trug eine MN-Bedeckung, eine grüne Bomberjacke, graue Oberbekleidung, eine schwarze Hose und weiß/schwarze Sneaker

Einbruchdiebstahl in/aus Spargelstand

61476 Kronberg, Hans-Thoma-Straße Freitag, 02.04.2021, 16:00 Uhr bis Samstag, 03.04.2021, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter hebelten die Tür eines Spargel-Verkaufsstandes auf. Aus dem Stand wurden Lebensmittel und andere Gebrauchsgegenstände im Wert von ca. 260,-EUR entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 50,-EUR.

Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizeistation Königstein gerne unter Telefonnummer: 06174 / 9266-0 entgegen.

Polizei hat Raser, Poser und Tuner im Blick – Kontrollen zu landesweitem Aktionstag gegen illegale Kfz-Rennen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)Am Karfreitag nahm die Polizei anlässlich eines landesweiten Aktionstages gegen illegale Kfz-Rennen Tuner, Raser und Poser ins Visier.

Das Polizeipräsidium Westhessen beteiligte sich mit einer Vielzahl von Kontrollmaßnahmen, die neben Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen auch Untersagungen der Weiterfahrt, Sicherstellungen von Autoschlüsseln sowie Platzverweise zur Folge hatten. Bei den präsidiumsweit durchgeführten Kontrollen nahmen die Beamtinnen und Beamten insgesamt über 320 Fahrzeuge sowie die Personen am Steuer genauer in Augenschein. Beanstandungen waren bei 38 der Fahrzeuge festzustellen. Die Fahrzeugführer bzw. deren Fahrweise war jedoch noch deutlich häufiger zu beanstanden. Zwei Autofahrer hatten keinen Führerschein, einer steht unter dem Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren zu sein. Der Großteil der Verstöße bezog sich jedoch auf das Tempo, mit dem sie auf den Straßen unterwegs waren. Bei Geschwindigkeitskontrollen wurden im Laufe des Tages an diversen Messstellen insgesamt 2.885 Verstöße registriert.

Die negativen „Highlights“:

Im Main-Taunus-Kreis fand eine Messung auf der B 8 im Bereich Liederbach/Bad Soden statt. Tageshöchstwert war bei erlaubten 100 km/h eine gemessene Geschwindigkeit von 163 km/h.

Bei einer Messung mit anschließender Anhaltekontrolle im Bereich der A3 bei Bad Camberg wurde in Fahrtrichtung Frankfurt ein Audi bei erlaubten 120 km/h mit 197 km/h gemessen.

Ebenfalls auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zeichnete ein im Bereich einer Baustelle zwischen Niedernhausen und dem Wiesbadener Kreuz aufgestellter Geschwindigkeitsmessanhänger bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h einen Pkw mit sage und schreibe 198 Stundenkilometern auf.

In Limburg wurden insbesondere im Bereich des ICE-Bahnhofs, wo sich noch bis vor wenigen Jahren Autotuner zum sogenannten „Carfreitag“ trafen, Verkehrskontrollen durchgeführt. Tatsächlich konnten vermehrt Fahrzeuge festgestellt werden, die dieser Szene zuzuordnen waren. Einige davon gaben an, auf der Rückreise vom Nürburgring eine Pause einzulegen. Unter den Augen der Polizei verhielten sich die Anwesenden überwiegend regelkonform.

Eine ganz andere Feststellung machten die Beamten auf der B 49, wo ein Pkw mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Limburg in Fahrtrichtung Weilburg fuhr. Der VW Golf fiel darüber hinaus aufgrund seines deutlich zu lauten Auspuffs auf. Nach Anhaltesignalen des Zivilstreifenwagens beschleunigte der Fahrer auf über 190 km/h. Bei seinem Versuch, den Beamten zu entkommen, gefährdete der Mann durch seine Fahrweise mehrfach Unbeteiligte. Im Stadtgebiet Weilburg brachte er beispielsweise mehrere Verkehrsteilnehmer durch riskante Überholmanöver in Gefahr. Der Volkswagen konnte durch die Zivilstreifenbesatzung schließlich in der Frankfurter Straße im Bereich eines Fahrbahnteilers ausgebremst werden. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht. Diese währte jedoch nicht lange, beide Personen wurden nach einer kurzen Nacheile festgenommen. Der Grund ihres Fluchtversuchs erschloss sich schnell. Der im Besitz des 20-jährigen Beifahrers befindliche Golf war nicht zugelassen. Stattdessen waren an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen montiert. Der 24-jährige Fahrer wiederum verfügte nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Zudem steht er im Verdacht, den VW unter Drogen- und Alkoholeinfluss gefahren zu haben.

In den Bereichen Rheingau-Taunus und Hochtaunus – beide beliebt aufgrund ihrer kurvigen Strecken, insbesondere am Feldberg und in den Tälern von Aar und Wisper – waren zwar einige hochklassige Sportwagen anzutreffen, die Fahrerinnen und Fahrer verhielten sich jedoch größtenteils regelkonform. Nachdem die Temperaturen etwas gestiegen waren, konnten in diesen Bereichen auch vermehrt Motorräder angetroffen werden. An insgesamt neun Zweirädern wurden Beanstandungen gefunden, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten.

Auf den Autobahnen im Präsidiumsgebiet setzte die Polizei ein sogenanntes ProVida-Fahrzeug ein, das mit Kamera- und Messtechnik ausgestattet ist. Das „Highlight“ unter den Feststellungen war hier ein Ford Mustang, der vor der Streife einen „Burn-Out“ hinlegte – und darüber hinaus durch seine zu laute Auspuffanlage auffiel. Nach einer Schallpegelmessung, die nach Toleranzabzug einen Wert von 13 dB über dem erlaubten Pegel ergab, wurde die Weiterfahrt für den Mustang untersagt.

In Wiesbaden, wo unter anderem die Kontrollgruppe „ARGUS“ an den Kontrollmaßnahmen beteiligt war, fielen Fahrzeugführer durch massives Beschleunigen an publikumsreichen Örtlichkeiten auf. Sie drifteten um Kurven, befuhren eine 30er-Zone mit etwa 80 km/h und ließen ihre Abgasanlagen absichtlich knallen. Ein Porsche 911 Turbo S beschleunigte innerorts mehrfach sehr stark auf circa 100 km/h und in der 30er-Zone in der Rheingaustraße auf etwa 80 km/h. Der Porsche überholte slalomartig weitere Verkehrsteilnehmer und beschleunigte immer wieder kurzfristig und sehr stark. Nachdem das Fahrzeug angehalten wurde, stellten die eingesetzten Beamten auf dem Beifahrersitz ein bekanntes Gesicht fest: Dort saß ein Raser, der bereits wegen eines illegalen Kfz-Rennens verurteilt worden war. Dieser fuhr nun auf dem Beifahrersitz eines neuen Posers mit stark überhöhter Geschwindigkeit mit, ohne auf diesen einzuwirken. Ebenfalls in der Rheingaustraße fiel den Beamten ein laut posender Mercedes Benz S 500 mit stark überhöhter Geschwindigkeit ins Auge. Die eingesetzte Streife beobachtete die Fahrt und stellte mehrere massive Geschwindigkeitsverstöße fest. Zur Verhinderung von Straftaten und schweren Ordnungswidrigkeiten wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dieselbe Folge hatte auch das Fahrverhalten, das ein BMW-Fahrer in der Wiesbadener Innenstadt an den Tag legte. Der Mann fuhr – offenbar um des Posens willen – immer wieder im Kreis und beschleunigte seinen Wagen zwischen den Ampeln wieder und wieder stark auf Geschwindigkeiten, die die erlaubten augenscheinlich bei weitem überschritten.

Insgesamt stellten die Beamten fünf Fahrzeugschlüssel präventiv sicher. Darüber hinaus wurden zwei Platzverweise gegenüber Autoposern ausgesprochen.

Auch außerhalb von Aktionstagen wird die Polizei weiterhin regelmäßig gezielte Kontrollmaßnahmen vornehmen, um den Gefahren, die durch Raser und Poser im Straßenverkehr verursacht werden, entgegenzuwirken, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und-teilnehmer zu erhöhen.

Weilrod OT Rod an der Weil, Gillgartenstraße Freitag, 02.04.2021, 10:00 Uhr

Am Vormittag des Karfreitages kam es im Weilroder Ortsteil Rod an der Weil zu einem Polizeieinsatz. Hierbei drehte es sich um einen 58jährigen Weilroder, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Durch die Einsatzkräfte wurde zunächst versucht, mit dem Mann zu reden und ihm eine ärztliche Hilfe zukommen zu lassen. Da er diese Hilfsangebote jedoch abwies, zunehmend aggressiver wurde, damit drohte, sich oder andere Personen zu verletzen und er im Weiteren sogar zu Handgreiflichkeiten gegen Dritte ansetzte, musste er durch mehrere Einsatzkräfte unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und in der Folge einer psychiatrischen Klinik vorgestellt werden. Alle beteiligten Personen wurden vor Ort durch zwei RTW untersucht, glücklicherweise war außer einer Augenspülung aufgrund des Pfeffersprays keine weitere Behandlung erforderlich. Zeitweise musste die Straße rund um den Einsatzbereich vollgesperrt werden.

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten: versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Tatort: 61350 Bad Homburg, Ricarda-Huch-Straße Tatzeit: Do., den 01.04.2021, 21:54 Uhr Durch einen bislang unbekannten Täter wurde zum o.g. Zeitpunkt der geschlossene Rollladen der Terrassentüre des Mehrfamilienhauses hochgedrückt und dort mittels Stock fixiert. Nun hebelte der Täter die Terrassentüre auf und verschaffte sich so Zutritt zum dahinter gelegenen Schlafzimmer. Im Anschluss flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnr.: 06172/1200 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Polizeistation Oberursel

Straftaten: mehrere Sachbeschädigungen an Pkw Tatort: 61440 Oberursel, Lindenstraße Tatzeit: Do., 01.04.2021, 21:00 Uhr Ein unbekannter Mann zerkratzte am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr in der Lindenstraße in Oberursel mit einem unbekannten Gegenstand mehrere geparkte Fahrzeuge. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,80 m groß, kräftige Figur, kurze oder keine Haare, blaue Kapuzenpullover mit Schriftzug auf dem Rücken, dunkle Hose. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen können bei der Polizei in Oberursel unter 06171-62400 gemeldet werden.

gefährliche Körperverletzung

Tatort: 61140 Oberursel, Friedrichstraße Tatzeit: Fr., 02.04.2021, 01:38 Uhr Ein Pkw Fahrer, sowie dessen beiden Mitfahrerinnen wurden an der o.g. Örtlichkeit auf drei Jugendliche Täter aufmerksam, die gerade dabei waren einen Gullydeckel aus der Fahrbahn zu heben. Der Fahrer des Pkw stieg daraufhin aus und sprach die Personen auf ihr Handeln an. Es entwickelte sich ein verbaler Streit in dessen Verlauf einer der Täter dem Geschädigten nun Reizstoff ins Gesicht sprühte. Ein weiterer Täter schlug dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch den Tathergang leicht verletzt. Zur Personenbeschreibung der Täter konnte bisher lediglich angegeben werden, dass alle dunkel gekleidet waren. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnr.: 06172/1200 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Polizeistation Königstein

Straftaten: versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Garage Tatort: 61479 Kronberg im Taunus Tatzeit: Do., 01.04.2021, 11:20 Uhr Bisher unbekannte Täter versuchten sich mittels aufhebeln Zugang zu einer dortigen Garage zu verschaffen, scheiterten jedoch am Garagentor. Zeugen können sich mit der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 telefonisch in Verbindung setzen.

Verkehrsunfälle:

Polizeistation Usingen

Straftaten: einfache Körperverletzung Tatort: 61267 Neu-Anspach, Bahnhofstraße Tatzeit: Do., 01.04.2021, 10:40 Uhr Eine bislang unbekannte männliche Person schlug einem 14-Jährigen Geschädigten mehrmals mit der flachen Hand und den Fäusten ins Gesicht. Weiterhin packte die männliche Person den 14-Jährigen an den Unterarmen. Die männliche Person konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 16-18 Jahre, ca. 1,70m – 1,75m groß, lockige Haare mit kurz rasierten Seiten, Zahnspange im Mund, schwarze Bekleidung Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht Unfallort: 61273 Wehrheim, Limesstraße 35 Unfallzeit: Do., 01.04.2021, 20:45 Uhr bis 20:55 Uhr Beim Vorbeifahren am Fahrzeug des Geschädigten, touchierte der Unfallverursacher dessen linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.