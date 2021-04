Nach versuchtem Einbruch festgenommen, Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 06.04.2021, 00:15 Uhr

(jn)Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer aus dem Kreis Limburg-Weilburg sind in der vergangenen Nacht in Weilburg festgenommen worden, da sie zuvor versucht haben sollen, in ein Haus einzubrechen. Um 00:15 Uhr hatten zwei Personen ein Grundstück in der Frankfurter Straße betreten und bereits ein Fenster des dortigen Gebäudes geöffnet. Als sie hiernach in die Innenräume steigen wollten, wurden sie von einem Bewohner entdeckt, woraufhin sie umgehend die Flucht ergriffen. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung konnten dann die zwei 18 und 19 Jahre alten Männer angetroffen werden, welche bestens auf die zuvor abgegebene Personenbeschreibung passten. Die weiteren Ermittlungen werden nun zeigen, ob das Duo für diese Tat sowie den Einbruch in eine benachbarte Garage verantwortlich ist. Weitere sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0.

36-Jähriger legt Kanaldeckel auf Straße, Weilburg, Im Bangert, 04.04.2021, 21:30 Uhr

(He)Am Sonntagabend war ein 36-jähriger Mann in Weilburg unterwegs, hob mehrere Kanaldeckel aus verschiedenen Abwasserschächten und legte diese dann auf die Straße. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Um kurz nach 21:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann durch die Straße „Im Bangert“ laufe, Baustellenschilder umwerfe und Kanaldeckel auf die Straße lege. Die Person sei in Richtung Feuerwehr unterwegs. Vor Ort konnte ein polizeibekannter 36-Jähriger festgestellt werden, dessen Aussehen mit der Täterbeschreibung übereinstimmte. Tatsächlich hatte der Mann mehrere Kanalabdeckungen aus Schächten gehoben und auf der Fahrbahn abgelegt. Durch das Tun des Mannes wurde ein PKW der Marke Fiat beschädigt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den vorübergehend Festgenommenen wurde eingeleitet.

Kleinkraftrad aus Keller entwendet,

Brechen, Oberbrechen, Hochstraße, 03.04.2021, 13:30 Uhr – 04.04.2021, 10:00 Uhr

(He)Zwischen Ostersamstag, 13:30 Uhr und Ostersonntag, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter in Oberbrechen in der Hochstraße in den Keller eines Mehrparteienhauses ein und entwendeten ein Kleinkraftrad im Wert von circa 1.000 Euro. Der oder die Täter gelangten im Tatzeitraum mutmaßlich durch die unverschlossene Kellertür in das Untergeschoss und brachen dort gewaltsam einen Kellerverschlag auf. Aus diesem wurde das zurzeit abgemeldete und auch nicht fahrbereite Zweirad der Marke „Malaguti“ entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Täterpärchen bei versuchtem Diebstahl aus Fahrzeug beobachtet Hadamar, Johann-Neudecker-Straße Dienstag, 06.04.2021, 00:30 Uhr

(fe) Der Besitzer eines Citroën Jumpers beobachtete am Dienstag gegen 00:30 Uhr in der Johann-Neudecker-Straße in Hadamar, wie sich ein Mann und eine Frau an seinem Fahrzeug zu schaffen machten. Der unbekannten Täterin und dem unbekannten Täter gelang es, das Fahrzeug zu öffnen, nicht aber etwas zu entwenden. Ein Sachschaden entstand am Fahrzeug nicht. Laut dem Besitzer sollen sowohl die Frau, als auch der Mann dunkel gekleidet gewesen sein und nach der Tat zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Polizeistation in Limburg bittet um Hinweise auf das Täterduo, sowie weitere Beobachtungen unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Meldungen vom Wochenende

Auto verkratzt

Tatort: 65611 Brechen-Oberbrechen, Hochstraße 2

Tatzeit: Samstag, 03.04.2021, 13:30 Uhr bis Sonntag, 04.04.2021, 10:00 Uhr

Ein unbekannter Täter verkratzte einen weißen Opel Astra. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizeipolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Kellertür

Tatort: 65594 Runkel-Steeden, Schulstraße 3

Tatzeit: Montag, 05.04.2021, 00:41 Uhr

Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Zugangstür zum Waschkeller des Einfamilienhauses ein.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizeipolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Tatort: 65549 Limburg, Zeppelinstraße Tatzeit: Sa., 03.04.21, 14:00 Uhr Die Fahrerin eines BMW beabsichtigte vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Zeppelinstraße einzubiegen. Verkehrsbedingt wartete sie noch an der Haltelinie des Parkplatzes. Ein VW Polo wollte von der Zeppelinstraße auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes abbiegen. Die Fahrerin streifte aber beim Einfahren den wartenden BMW. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8500 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte die Funkstreife fest, dass die Fahrerin des VW Polo nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Tatort: 65549 Limburg, Offheimer Weg Tatzeit: Sa., 03.04.2021, 23:05 Uhr Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle wurde bei einem 31 Jahre alten Fahrer eines Renault festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 35781 Weilburg, Bahnhofstraße Tatzeit: Sa., 03.04.2021, 13:30 Uhr Am Samstag, 03.04.2021, gg. 13:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Weilburg vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit den Bereich des Busbahnhofes in Weilburg. Hierbei kam er mit seinem Pkw Audi A3 von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Bepflanzung. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der 18-jährige mit seinem Pkw vom Unfallort. Anhand von Zeugenaussagen konnten das verursachende Fahrzeug und der Fahrer noch in der Nähe des Unfallortes angetroffen werden.

Kennzeichendiebstahl

Tatort: 65554 Limburg-Ahlbach, Langstraße Tatzeit: zw. Do., 01.04.21, 17:00 Uhr und Fr., 02.04.21, 14:30 Uhr Auf dem Parkplatz am Sportplatz Ahlbach wurden die beiden amtlichen Kennzeichen LM-MC 164 von einem VW Caddy entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Mülltonnenbrand

Tatort: 65611 Brechen-Niederbrechen, Marktstraße Tatzeit: Fr., 02.04.2021, 21:30 Uhr Unbekannte setzten 3 Mülltonnen in Brand, welche komplett zerstört wurden. Eine angrenzende Hauswand wurde durch Ruß verschmutzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl

Tatort: 35781 Weilburg, Lindenstrauch Tatzeit: Feststellungszeitraum 02.04.2021 Ein 20-Jähriger aus Hartenfels steht im Verdacht, die amtlichen Kennzeichen an einem VW Golf entwendet zu haben. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Versuchte Diebstähle aus Pkw in 2 Fällen Tatort: 35781 Weilburg Ahausen, Selterser Straße und Borngasse Tatzeit: zw. Do., 01.04.21, 19:00 Uhr und Fr., 02.04.21, 09:00 Uhr Unbekannte öffneten einen Audi A 6 und einen Ford Focus, welche möglicherweise unverschlossen waren und durchwühlten die Fahrzeuge. Aus diesen wurde allerdings nichts entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter (06471 93860) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Tatort: 65549 Limburg, Ste.-Foy-Straße Tatzeit: Fr., 02.04.2021, 16:45 Uhr Ein 27-Jähriger Fahrradfahrer kam aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Pkw Ford Puma. Bezüglich der Schadenshöhe liegen noch keine näheren Angaben vor.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Fahrradfahrer Tatort: 65606 Villmar-Weyer, Villmarer Straße Tatzeit: Fr., 02.04.2021, 15:45 Uhr Ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr die Villmarer Straße in Weyer in Fahrtrichtung Ortsmitte. Vor ihm tauchte ein Schlagloch auf. Da er unsicher war, wie er reagieren sollte, kam er ins Schleudern und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel Mokka. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Der Fahrradfahrer wurde wegen eines Bruches ins Krankenhaus Limburg verbracht.

Zimmerbrand Niederselters

Limburg (ots)

Heute morgen um 08:15 Uhr kam es zu einem Zimmerbrand in einer Pflegeeinrichtung in Niederselters, Am Winterholz. Der 40 Jahre alte Bewohner einer Erdgeschosswohnung konnte durch eine Pflegekraft aus seiner Wohnung gebracht werden. Weitere 25 Bewohner des Hauses mussten ebenfalls ihre Wohnungen aufgrund der Rauchentwicklung verlassen und wurden im angrenzenden Gebäude ärztlich untersucht.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung und die 45-jährige Pflegekraft mussten zur weiteren Behandlung aufgrund der Rauchgasentwicklung ins Krankenhaus Limburg transportiert werden.

Die Küche der Erdgeschosswohnung brannte komplett aus (geschätzter Schaden ca. 20.000 Euro), die Brandursache konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden, die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei Limburg. Die restlichen Bewohner der Einrichtung können nach Abschluss der Arbeiten der Feuerwehr ihre Wohnungen wieder betreten.

Neben der Polizei Limburg waren an dem Einsatz etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Selters und Bad Camberg, 3 Notärzte, 25 Rettungswagen, der Sanitätszug des Kreises Limburg-Weilburg und vorsorglich 1 Rettungshubschrauber beteiligt. Aufgrund der hohen Anzahl von Einsatzkräfte war die Umgebung des Brandortes zwischenzeitlich abgesperrt.

Diebstahl von Kennzeichen auf dem Gelände der VITOS-Klinik Tatort: 35789 Weilmünster, Weilstraße 10 Tatzeit: 29.03.2021, 10:00 Uhr – 01.04.2021, 18:00 Uhr

Auf dem Gelände der Klinik entwendeten der oder die unbekannten Täter die amtlichen Kennzeichen BRK-RK 100, welche an einem roten Hyundai angebracht waren. Die Polizeistation Weilburg erbittet sich Täterhinweise unter der nachfolgenden Telefonnummer: 06471 93860.

Ehepaar werden die Geldbörsen gestohlen Tatort: 35792 Löhnberg, Güldenstadt 2 / Rewe-Einkaufsmarkt Tatzeit: 31.03.2021, 11:05 Uhr – 16:30 Uhr

Das Ehepaar bemerkte nach dem Einkauf im Rewe-Markt den Diebstahl von zwei Geldbörsen. Neben den entwendeten Ausweisdokumenten und 260 Euro Bargeld, hoben der oder die unbekannten Täter noch 1000 Euro vom Konto des Ehemannes, mittels der ebenfalls entwendete EC-Karte, ab. Die Polizeistation Weilburg erbittet sich Täterhinweise unter der nachfolgenden Telefonnummer: 06471 93860

Sachbeschädigung durch Feuer in drei Fällen in einem Umkreis von 200 m

Tatorte: 35781 Weilburg, Frankfurter Straße 40 / Käsmark-Straße 1 / Ostpreußenstraße 17 Tatzeit: 02.04.2021, 01:16 Uhr Zur genannten Tatzeit wurden drei Brände im Stadtgebiet von Weilburg bekannt. Zunächst meldeten Zeugen einen Brand in der Ostpreußenstraße 17. Dort entzündete der oder die unbekannten Täter eine Altpapiertonne im Vorgarten des Anwesens. Auf der Anfahrt zu diesem Objekt konnte durch die Einsatzkräfte auf dem Hof der Techniker Schule in der Frankfurter Straße, ebenfalls ein Feuerschein festgestellt werden. Dort befanden sich Holzabfälle in einem Container und wurde auf unbekannte Weise entzündet. Ferner brannte ein Altkleider-Container in der Käsmark-Straße. Dort konnte vor dem Container Reste von flüssigem Brennstoff festgestellt werden.

Die Polizeistation Weilburg erbittet sich Täterhinweise unter der nachfolgenden Telefonnummer: 06471 93860