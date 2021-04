Einbrecher werden ertappt und flüchten, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Dienstag, 06.04.2021, 03:55 Uhr

(jn)Zwei unbekannte Männer haben in der vergangenen Nacht versucht, in ein Schnellrestaurant in Eschborn einzubrechen. Um 03:55 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die potentiellen Einbrecher, welche sich mit einem Hebelwerkzeug an einer Zugangstür des in der Elly-Beinhorn-Straße gelegenen Restaurants zu schaffen machten. Als das Duo den anwesenden Mitarbeiter bemerkte, flüchteten die beiden unverrichteter Dinge und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt nun wegen des versuchten Einbruches und erbittet weitere Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

31-Jähriger leistet Widerstand,

Schwalbach am Taunus, Ostring, Samstag, 03.04.2021, 18:35 Uhr

(jn)In Schwalbach kam es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz, im Rahmen dessen ein 31 Jahre alter Mann aus Schwalbach sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzt hat. Um 18:35 Uhr hatte ein Geschäft im Ostring einen Alarm ausgelöst, woraufhin Beamte der Polizeistation Eschborn zum Einsatzort fuhren. In diesem Zusammenhang sollte der 31-jährige Mann überprüft werden, welcher sich auffällig im Nahbereich des Geschäftes verhalten hatte. Da dieser der Aufforderung, Angaben zu seinen Personalien zu machen nicht nachkam, wurde der 31-Jährige nach Ausweisdokumenten durchsucht. Dabei fing er lautstark an zu schreien und setzte sich auch körperlich zur Wehr, so dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Im weiteren Verlauf gelang es dem Festgenommenen auf dem Weg zum Streifenwagen, sich loszureißen und mit den Händen auf dem Rücken wegzurennen. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 31-Jährige eingeholt werden, wobei er zu Boden stürzte und sich oberflächliche Verletzungen zuzog. Anschließend wurde der Mann, gegen den ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, ärztlich behandelt.

Fahrzeuge zerkratzt – Mehrere Tausend Euro Schaden, Kriftel, Zeilsheimer Weg, Samstag, 03.04.2021, 18:00 Uhr bis Sonntag, 04.04.2021, 15:30 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Wochenende gleich vier Pkw in Kriftel beschädigt und dabei einen vierstelligen Sachschaden verursacht. Die Fahrzeuge parkten auf einem Parkplatz im Bereich des Zeilsheimer Weges, als die Unbekannten tiefe Kratzer an den Wagen hinterließen und flüchteten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Tat zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr und Sonntagnachmittag, 15:30 Uhr ereignete. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Hinweise, die zur Aufklärung der Taten beitragen können, werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 von der Hofheimer Polizei entgegengenommen.

Vandalismusschaden an Mercedes,

Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Sulzbacher Straße, Sonntag, 04.04.2021, 12:00 Uhr bis Montag, 05.04.2021, 07:15 Uhr

(jn)Im Liederbacher Ortsteil Oberliederbach ist zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen ein grauer Mercedes zerkratzt worden. Der Wagen parkte in der Sulzbacher Straße, als er an der Fahrzeugseite beschädigt wurde. Die Kosten für die Reparatur dürften sich auf etwa 2.500 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kelkheimer Polizei unter der Rufnummer 06195 / 6749 – 0 erbeten.

Audi mutwillig zerkratzt,

Eschborn, Hauptstraße, Samstag, 03.04.2021, 17:00 Uhr bis Sonntag, 04.04.2021, 00:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen frühen Samstagabend und Sonntagnacht wurde in Eschborn ein in der Hauptstraße geparkter Audi A4 allem Anschein nach vorsätzlich beschädigt. Der Spur zufolge zerkratzten der oder die Täter die Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0.

Opel bei Unfallflucht beschädigt,

Hattersheim am Main, Sossenheimer Straße, Donnerstag, 01.04.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 05.04.2021, 16:00 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrsunfallflucht in Hattersheim ist in den vergangenen Tagen ein Opel beschädigt worden. Der schwarze Corsa war am Donnerstagabend um 17:00 Uhr am Fahrbahnrand der Sossenheimer Straße abgestellt worden. Am Montagnachmittag stellte die Nutzerin dann fest, dass die Motorhaube sowie das vordere Kennzeichen eingedellt und erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden war. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Wagen von einem weiteren Pkw beschädigt wurde. Der/die Fahrer/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seinen/ihren Personalien gemacht zu haben.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Graffiti, Unfallflucht, Trunkeknnheitsfahrt

Hofheim (ots)

Kriftel: VU-Sachschaden mit Unfallflucht Kriftel, Robert-Schuman-Ring 3 Donnerstag, 01.04.2021 gg 18:00 h bis Sonntag, 04.04.2021 gg 09:00 h Ein 77-jähriger Kriftler parkte sein Fahrzeug ordnungsgemäß vor dem Anwesen Robert-Schuman-Ring in Kriftel. Das Fahrzeug war in Fahrtrichtung Sittigstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Im genannten Tatzeitraum beschädigte ein Fahrzeug das parkende Fahrzeug, einen grauen Opel Astra, auf unbekannte Art und Weise und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am parkenden Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500.- EUR. Der Unfallverursacher hinterließ noch einen Zettel mit Telefonnummer an der Windschutzscheibe. Der Anschlussinhaber hat jedoch nach eigenen Angaben nichts mit dem Unfall zu schaffen. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2070-0.

Hofheim: Sachbeschädigung durch Graffiti Hofheim, Staufenstraße Altenwohnheim bis Sonntagmorgen 07:30 h Unbekannte Täter beschmierten eine Fassade des Neubaus am Altenwohnheim in der Staufenstraße in Hofheim. Es wurde ein Schriftzug mit Farbe -Eurofigther- und -Soccermo- aufgesprüht. Schadenshöhe ca. 2000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Hofheim 06192-20790.

Schwalbach: VU-Sachschaden mit Unfallflucht Schwalbach, Avrillestraße Sonntag, 04.04.2021 gg 15:43 h Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr in Schwalbach die Berliner Straße aus Richtung Ostring kommend und bog in die Arvillestraße in Fahrtrichtung Westring ein. Beim Abbiegen stieß der Unfallverursacher gegen ein Verkehrsschild. Dabei entstand Sachschaden von ca. 2200 EUR. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn 06196-96950.

Bereich der Polizeistation Eschborn, Verkehrskontrolle Landstraße 3266, Montag, 05.04.2021 gg 01:12 h Der Betroffene fährt mit dem von ihm geführten Pkw in eine eingerichtete Standkontrolle. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Atemluft des Betroffenen deutlich nach Alkohol riecht. Ein freiwilliger durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Der Betroffene wurde zur Polizeistation Eschborn verbracht, wo er ein geeichtes Messgerät bediente, welches den zuvor gemessenen Wert bestätigte. Nach Aufnahme der Ordnungswidrigkeit wird der Betroffene von der Pst. entlassen. Der Pkw-Schlüssel des Betroffenen wird präventiv sichergestellt.

Tatort: Eschborn, Limesstraße

Möglicher Tatzeitraum: 02.04.21, 17:00 Uhr bis 03.04.21, 09:00 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde ein Herrenrad entwendet, welches mittels eines Schlosses gesichert vor einem Wohnhaus stand. Höchstwahrscheinlich wurde eben dieses Schloss beschädigt und im Anschluss zusammen mit dem gelben Fahrrad entwendet. Auffällig am Fahrrad ist neben der Farbe des Rahmens der dunkelblaue Sattel, welcher an dem Rad montiert ist. Zeugen werden gebeten Hinweise bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 – 9695 – 0 zu geben.

Sachbeschädigungen mittels Feuerlöscher und Steine

Tatort: Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße 5, dortige Stadtsporthalle

Möglicher Tatzeitraum: 03.04.21, zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr

Zu einem polizeilich geschätzten Sachschaden von 2000 Euro kam es durch unbekannte Täter, welche eine Seitentür der Stadtsporthalle in Hochheim am Main beschädigten und sich so Zutritt zu dieser verschaffen konnten. In der Halle wurden zwei Feuerlöscher entnommen und der Inhalt missbräuchlich in der Halle versprüht. Zudem wurden vermutlich durch Steine zwei Fensterscheiben eingeworfen, ehe die Täter von weiteren Tathandlungen abließen und unerkannt entkommen konnten. Hinweise hierzu nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim am Main unter der Rufnummer 06145 – 5476 – 0 entgegen.

1. Eigentumsdelikte

1 Einbruchdiebstahl

Einbruch in Wohnung +++

Tatort: 65760 Eschborn, Spessartweg

Tatzeit: Freitag, 02.04.2021, 21:20 Uhr – Freitag, 02.04.2021, 22:20 Uhr

Im Verlauf des Freitagabends hebelte ein unbekannter Täter die Wohnungstür im 1. OG eines Mehrfamilienhauses auf und verschaffte sich unberechtigterweise Zugang zur Wohnung. Im Inneren der Wohnung nutzte der Täter die kurze Abwesenheit der Wohnungsinhaberin aus um diese zu durchsuchen. Er entwendete diversen Schmuck im Wert von circa 1000EUR und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. An der Wohnungstür entstand ein leichter Sachschaden. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06196 – 96950 zu melden.

2 Diebstahl aus Pkw

Fahrzeugschein aus Auto geklaut +++

Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Millöckerweg Tatzeit: Freitag, 02.04.2021, 09:30 Uhr – 02.04.2021, 16:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter öffnete und durchsuchte einen im Millöckerweg geparkten, nicht abgeschlossenen, Jaguar. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde lediglich der Fahrzeugschein entwendet, das Diebesgut ist aber noch nicht abschließend ermittelt. Anschließend flüchtet der Täter in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Das Fahrzeug wurde bei der Tat nicht beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation in Eschborn unter der 06196 – 96950 zu melden.

Verkehrsdelikte

1 Radfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss +++

Tatort: 65779 Kelkheim, Am Waldeck

Tatzeit: 03.04.2021, 00:45 Uhr

Auf Grund seiner auffälligen Fahrweise wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, durch Beamte der Polizeistation in Kelkheim, der Fahrer eines E-Bikes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 16-Jahre alte Kelkheimer unter dem Einfluss von BTM stehen könnte. Aus diesem Grund wurde ein Betäubungsmittelschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf THC anschlug. Dies bedeutet, dass der Fahrer vor kurzem ein Cannabisprodukt konsumiert haben muss. Somit wurde dem Fahrer nicht nur die Weiterfahrt untersagt, sondern es wurde auch ein Strafverfahren wegen der folgenlosen Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

2 Alkohol am Steuer +++

Tatort: 65824 Schwalbach am Taunus, Kronberger Hang Tatzeit: Freitag, 02.04.2021, 20:38 Uhr

Im Rahmen der Streifenfahrt wurde am Kronberger Hang in Schwalbach am Taunus ein VW-Golf kontrolliert. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die 42-Jahre alte Sulzbacher Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da die Dame vor Ort nicht in der Lage war einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen, musste sie zwecks einer Blutentnahme mit auf die Polizeistation in Eschborn verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Beschuldigte von der Polizeistation in Eschborn entlassen. Dazu wurde die Weiterfahrt untersagt, sowie ein Strafverfahren wegen §316 StGB eingeleitet.

Sonstiges

1 Sachbeschädigung durch Feuer

Plane entzündet +++

Tatort: 65795 Hattersheim, Jörgenpfad

Tatzeit: Freitag, 02.04.2021, 22:57 Uhr

Ein unbekannter Täter entzündete am späten Freitagabend eine Plastikplane, welche über etwa 40 Holzpaletten gespannt war. Die Holzpaletten waren im Feld gestapelt, unweit des Jörgenpfades. Durch die Feuerwehr konnte der Brand noch rechtzeitig gelöscht werden, bevor alle Holzpaletten voll entzündet waren. Somit entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 300EUR. Der oder die unbekannten Täter konnten in unbekannte Richtung flüchten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der 06192 2079 – 0 zu melden.

1 Pfau gerettet +++

Ereignisort: 65830 Kriftel, Elsa-Brandström-Straße Ereigniszeit: Samstag, 03.04.2021, 08:30 Uhr

Am Morgen des 03.04.2021 staunten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kriftel nicht schlecht, als vor der Tür nicht der Postbote, sondern ein exotischer Pfau anklopfte. Da der Besitzer des farbenprächtigen Vogels trotz aufwendiger Nachforschungen nicht ermittelt werden konnte, musste die Feuerwehr sowie die Tierrettungsgruppe Main-Taunus-Kreis verständigt werden. Nachdem der friedliche Vogel bis dahin vollkommen ruhig mit den Kollegen „gewartet“ hatte, konnten nun die Profis der Tierrettungsgruppe den gefiederten Freund in Sicherheit bringen. Da der abenteuerlustige Pfau das eigentliche Reiseziel nicht verraten wollte, werden Hinweise zu dem Besitzer des Vogels bei der Polizeistation in Hofheim unter der 06192 – 2079 – 0 erbeten.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle | Schwalbach, Sauererlenstraße | Mittwoch, 31.03.2021, 20:46 Uhr – Donnerstag, 01.04.2021, 00:16 Uhr |

Der geschädigte Fahrzeughalter hatte seinen 1er BMW mit Frankfurter Zulassung in Schwalbach in der Sauererlenstraße ordnungsgemäß und unbeschädigt geparkt. In einem Zeitfenster von etwa von 3 ½ Stunden touchierte ein unbekannter Fahrer mit einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken den PKW des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne die Pflichten der StVO als Unfallbeteiligter einzuhalten. Der entstandene Sachschaden beim geparkten PKW beträgt etwa 500 EUR. Der regionale Verkehrsdienst mit Sitz in Hattersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06190 93600 entgegen.

Unfall mit zwei verletzten Fahrradfahrern | Eppstein-Vockenhausen, Hauptstraße / Am Heiligenwald| Donnerstag, 01.04.2021, 19:48 Uhr |

Zwei untereinander bekannte, 15jährige Fahrradfahrer verunfallten auf der Hauptstraße in Vockenhausen auf der Höhe Am Heiligenwald. Bei einem Überholvorgang kam es zur Berührung beider Fahrräder, worauf beide Jugendliche zu Fall gerieten. Während sich der überholende Radfahrer den linken Unterarm brach, kam der andere Radfahrer mit Schürfwunden vergleichsweise glimpflich davon. Es waren Rettungswagen und Notarzt im Einsatz, die Unfallaufnahme dauerte etwa eine Stunde an.

Unfall mit Verletzten | Hofheim-Wallau, L3017 / L3368 | Donnerstag, 01.04.2021, 17:56 Uhr |

Zwei mit jeweils drei Personen besetzte PKW verunfallten im Einmündungsbereich der L3017 zur L3368 in der Gemarkung Hofheim-Wallau. Hierbei missachte der 18-jährige Unfallverursacher aus Mainz beim Einbiegen von der L3368 links auf die L3017 die mittels Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt. Der vorfahrtsberechtigte PKW Fahrer, ein 42-jähriger Mann aus Wiesbaden, bog von der L3017 nach links auf die L3368 in Richtung Breckenheim ab. Der Wiesbadener Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzten 13.000 EUR.

Unfall mit Personenschaden | Hofheim-Marxheim, Rheingaustraße / Frankfurter Straße | Donnerstag, 01.04.2021, 15:10 Uhr |

Eine 54-jährige PKW Führerin aus Hofheim beabsichtigte, von der Frankfurter Straße nach links in die Rheingaustraße einzubiegen. Ein 77-jähriger E-Bike Fahrer aus Hofheim bog von der Rheingaustraße nach links in die Frankfurter Straße ab. Die PKW Fahrerin missachtete die mittels Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des E-Bike Fahrers, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Hierbei wurde der E-Bike Fahrer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 500 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Unfall mit Personenschaden | Kriftel, Hattersheimer Straße / Gutenbergstraße | Donnerstag, 01.04.2021, 14:40 Uhr |

Auf der Hattersheimer Straße (L3011) in Höhe der Gutenbergstraße in Kriftel aus Richtung Hattersheim kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei in gleicher Richtung fahrender Fahrzeuge. Aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr ein 19-jähriger PKW Fahrer aus Kriftel auf den vorrausfahrenden PKW einer 35-jährigen PKW Fahrerin aus Hattersheim auf. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es waren zwei Rettungswagen sowie die örtliche Feuerwehr im Einsatz, da aus dem PKW des Mannes Betriebsstoffe ausliefen. Sein Fahrzeug musste mangels Fahrtüchtigkeit zudem abgeschleppt werden. Die Landstraße wurde die Dauer einer halben Stunde teilweise voll gesperrt.

Fahrt unter BTM Einfluss |Liederbach, Höchster Straße | Donnerstag, 01.04.2021, 23:10 Uhr |

Bei einer Streifenfahrt auf der Höchster Straße in Liederbach führte eine Streifenbesatzung der Polizeistation Kelkheim eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei fiel auf, dass der 21-jährige PKW Fahrer aus Kelkheim unter dem Einfluss von berauschender Mittel stand. Ein Verfahren wurde eröffnet, der Mann für eine Blutentnahme auf die Polizeistation Kelkheim verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause entlassen.

Standkontrolle des fließenden Straßenverkehrs | Hofheim, Hattersheimer Straße | Freitag, 02.04.2021, 00:05 – 02:10 Uhr |

Vier Beamten der Polizeistation Hofheim führten auf der Hattersheimer Straße in Hofheim verdachtsunabhängige Kontrollen durch. Im Kontrollzeitraum wurden 13 PKW und 28 Personen in Bezug auf ihre Straßenverkehrstauglichkeit und -tüchtigkeit überprüft. Erfreulicherweise konnten keinerlei Verstöße festgestellt werden.