Nach versuchtem Einbruch festgenommen, Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 06.04.2021, 00:15 Uhr

(jn)Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer aus dem Kreis Limburg-Weilburg sind in der vergangenen Nacht in Weilburg festgenommen worden, da sie zuvor versucht haben sollen, in ein Haus einzubrechen. Um 00:15 Uhr hatten zwei Personen ein Grundstück in der Frankfurter Straße betreten und bereits ein Fenster des dortigen Gebäudes geöffnet. Als sie hiernach in die Innenräume steigen wollten, wurden sie von einem Bewohner entdeckt, woraufhin sie umgehend die Flucht ergriffen. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung konnten dann die zwei 18 und 19 Jahre alten Männer angetroffen werden, welche bestens auf die zuvor abgegebene Personenbeschreibung passten. Die weiteren Ermittlungen werden nun zeigen, ob das Duo für diese Tat sowie den Einbruch in eine benachbarte Garage verantwortlich ist. Weitere sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0.

36-Jähriger legt Kanaldeckel auf Straße, Weilburg, Im Bangert, 04.04.2021, 21:30 Uhr

(He)Am Sonntagabend war ein 36-jähriger Mann in Weilburg unterwegs, hob mehrere Kanaldeckel aus verschiedenen Abwasserschächten und legte diese dann auf die Straße. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Um kurz nach 21:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann durch die Straße „Im Bangert“ laufe, Baustellenschilder umwerfe und Kanaldeckel auf die Straße lege. Die Person sei in Richtung Feuerwehr unterwegs. Vor Ort konnte ein polizeibekannter 36-Jähriger festgestellt werden, dessen Aussehen mit der Täterbeschreibung übereinstimmte. Tatsächlich hatte der Mann mehrere Kanalabdeckungen aus Schächten gehoben und auf der Fahrbahn abgelegt. Durch das Tun des Mannes wurde ein PKW der Marke Fiat beschädigt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den vorübergehend Festgenommenen wurde eingeleitet.

Kleinkraftrad aus Keller entwendet,

Brechen, Oberbrechen, Hochstraße, 03.04.2021, 13:30 Uhr – 04.04.2021, 10:00 Uhr

(He)Zwischen Ostersamstag, 13:30 Uhr und Ostersonntag, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter in Oberbrechen in der Hochstraße in den Keller eines Mehrparteienhauses ein und entwendeten ein Kleinkraftrad im Wert von circa 1.000 Euro. Der oder die Täter gelangten im Tatzeitraum mutmaßlich durch die unverschlossene Kellertür in das Untergeschoss und brachen dort gewaltsam einen Kellerverschlag auf. Aus diesem wurde das zurzeit abgemeldete und auch nicht fahrbereite Zweirad der Marke „Malaguti“ entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Täterpärchen bei versuchtem Diebstahl aus Fahrzeug beobachtet Hadamar, Johann-Neudecker-Straße Dienstag, 06.04.2021, 00:30 Uhr

(fe) Der Besitzer eines Citroën Jumpers beobachtete am Dienstag gegen 00:30 Uhr in der Johann-Neudecker-Straße in Hadamar, wie sich ein Mann und eine Frau an seinem Fahrzeug zu schaffen machten. Der unbekannten Täterin und dem unbekannten Täter gelang es, das Fahrzeug zu öffnen, nicht aber etwas zu entwenden. Ein Sachschaden entstand am Fahrzeug nicht. Laut dem Besitzer sollen sowohl die Frau, als auch der Mann dunkel gekleidet gewesen sein und nach der Tat zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Polizeistation in Limburg bittet um Hinweise auf das Täterduo, sowie weitere Beobachtungen unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Einbruch in Fastfood-Restaurant,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, Ostermontag, 05.04.2021

(cav)Am frühen Morgen des Ostermontages brachen mehrere Unbekannte in ein

Fastfood-Restaurant in der Boelckestraße in Mainz-Kastel ein und entwendeten

Bargeld aus dem Tresor. Dem ersten Mitarbeiter der Frühschicht fiel am

Ostermontag gegen 08:30 Uhr auf, dass ein Fenster offensichtlich aufgebrochen

wurde. Als die alarmierten Polizisten das Gebäude im Anschluss durchsuchten,

konnten keine Täter – jedoch der aufgebrochene Tresor festgestellt werden. Die

Unbekannten öffneten den Tresor gewaltsam und entwendeten mehrere Tausend Euro.

Weiterhin verursachten die Täter durch ihr brachiales Vorgehen Sachschäden von

über 10.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeuginnen / Zeugen und Hinweisgeberinnen / Hinweisgeber,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 oder beim 2. Polizeirevier unter

(0611) 345 – 2240 zu melden.

Angriff auf 32-Jährigen am Schlachthof, Wiesbaden, Murnaustraße,

Schlachthofgelände, 03.04.2021, 23:50 Uhr

(cav)Ein 32-Jähriger geriet Samstagnacht am Schlachthof in eine körperliche

Auseinandersetzung mit mehreren Personen und wurde leicht verletzt. Um kurz vor

Mitternacht befand sich der 32-Jährige nahe den Sportanlagen am

Schlachthofgelände in der Murnaustraße. Im Streit griffen ihn mehrere Unbekannte

an und verletzten ihn leicht. In der Rangelei kam ihm ein unbeteiligter

19-jähriger Zeuge zur Hilfe. Leider erkannte das alkoholisierte Opfer den

Helfenden nicht als solchen und griff ihn im Gemenge an. Hierdurch wurde dieser

ebenfalls leicht verletzt. Nach der Auseinandersetzung gab der 32-Jährige an,

dass sein Handy abhandengekommen sei. Dies konnte vor Ort nicht mehr aufgefunden

werden. Die Angreifer flüchteten vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Einer

der Angreifer soll etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, 20-25 Jahre alt gewesen

sein und eine normale Statur gehabt haben. Weiter hätte er seine Haare an den

Seiten rasiert und hinten zu einem kurzen Zopf gebunden. Außerdem soll er eine

schwarze Winterjacke, eine graue Hose und dunkle Stiefel getragen haben. Zu dem

geschilderten Sachverhalt wurden mehrere Anzeigen gefertigt und die Wiesbadener

Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Hierzu werden Zeuginnen / Zeugen und

Hinweisgeberinnen / Hinweisgeber gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611)

345 – 2140 zu melden.

Einbrecher räumen Tiefgarage aus,

Wiesbaden-Dotzheim, Spiekerooger Straße, 04.04.2021, 23:00 Uhr bis 05.04.2021,

11:00 Uhr

(cav) Unbekannte brachen in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag in eine

Tiefgarage in der Spiekerooger Straße in Wiesbaden-Dotzheim ein und entwendeten

neben Werkzeugen auch hochwertige Kompletträder und ein Kinder-Elektroauto. Die

unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu der Tiefgarage und brachen im

genannten Zeitraum mehrere Kellerverschläge auf. Aus einem der Verschläge

entwendeten sie zunächst einen kleinen Mercedes (ein Elektroauto für Kinder) und

im Anschluss aus einem weiteren aufgebrochenen Verschlag noch hochwertige

Alufelgen mit Reifen. Darüber hinaus eigneten sich die Unbekannten auch noch

Werkzeuge an. Durch ihr Handeln verursachten die Täter einen Gesamtschaden von

mehreren Tausend Euro. Zeuginnen / Zeugen und Hinweisgeberinnen / Hinweisgeber

werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345- 2440 zu melden.

Mehrere Straftaten in Wiesbaden Südost, Wiesbaden, Auguste-Viktoria-Straße /

Mainzer Straße, 03.04.2021 auf 04.04.2021

(cav)Unbekannte begingen zwischen Samstag und Sonntag mehrere Straftaten im

Bereich der Auguste-Viktoria-Straße und im Anfangsbereich der Mainzer Straße. Es

kam zu Einbrüchen in eine Garage sowie in ein Fahrzeug, außerdem wurde ein

weiteres Fahrzeug beschädigt. In Tatzeitraum wurde in der

Auguste-Viktoria-Straße eine Garage aufgebrochen und mehrere Werkzeuge

entwendet. Darüber hinaus beschädigten Unbekannte in der unmittelbaren Nähe

einen Honda Civic und brachen einen 1er BMW in der Mainzer Straße auf. Insgesamt

entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Sollten Zeuginnen / Zeugen

und Hinweisgeberinnen / Hinweisgeber etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden

sie gebeten, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter (0611) 345 – 0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Unfall auf der A3 bei Idstein mit 14 Fahrzeugen

Wiesbaden (ots) – Am heutigen Ostermontag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein

Verkehrsunfall auf der BAB 3 kurz hinter der Anschlussstelle Idstein in

Fahrtrichtung Frankfurt, bei dem insgesamt 14 Fahrzeuge beteiligt waren. Nach

ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Wiesbaden, setzte urplötzlich Unwetter

(Schnee,Hagel,Sturm) ein, das die Verkehrsteilnehmer zu starken Bremsmanövern

veranlasste. Dabei fuhren dann infolge widriger Sichtverhältnisse zunächst

insgesamt 14 Fahrzeuge aufeinander. Zeitlich versetzt kam es dann am Unfallende

zu einem weiteren Zusammenstoß, bei dem noch einmal 2 Fahrzeuge aufeinander

fuhren. Bei beiden Unfällen wurden insgesamt zwei Personen leicht verletzt.

Ansonsten blieb es bei Blechschäden. Der Sachschaden wird auf ca. 85.000EUR

geschätzt.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle wurde der Verkehr zeitweise

nur über die rechte Fahrspur und den Standstreifen geleitet. Es bildete sich

zeitweise ein Rückstau von 9 km.

Unangemeldete Versammlung aufgelöst,

Wiesbaden, Dern´sches Gelände, 05.04.2021, ab circa 18:00 Uhr

(He) Heute kam es in Wiesbaden zu einer unangemeldeten Versammlung von mehreren

Personen. Diese wollten gegen die durch die Covid 19-Pandemie geltenden

Beschränkungen demonstrieren. Die Wiesbadener Polizei war mit Einsatzkräften vor

Ort und löste die Versammlung auf. Ab circa 17:30 Uhr wurden die ersten

Teilnehmer im Stadtgebiet gesichtet, welche sich in Richtung Dern´sches Gelände

bewegten. Dort versammelten sich bis kurz nach 18:00 Uhr circa 60

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In mehreren Durchsagen wurden die Anwesenden

aufgefordert, einen Versammlungsleiter bzw. eine Versammlungsleiterin zu

benennen. Hierauf erfolgte keine Reaktion und es gab sich keiner der Beteiligten

mit entsprechender Funktion zu erkennen. Daraufhin erfolgte um 18:30 Uhr mittels

Lautsprecherdurchsage die Auflösung der unangemeldeten Versammlung. In der Folge

verließ ein Großteil der Angesprochenen die Örtlichkeit. Gegen wenige

Verbliebene wurden Platzverweise ausgesprochen, woraufhin auch diese das

Dern´sche Gelände verließen. Gegen 19:15 Uhr hatten sich alle

Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer wieder entfernt. Während

der polizeilichen Maßnahmen kam es zu einer Widerstandshandlung eines

Teilnehmers. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Weitere

Strafanzeigen wurden unter anderem wegen Urkundenfälschung gefertigt. Der

Polizeieinsatz war gegen 20:00 Uhr beendet.

1. Streit unter Hundebesitzern eskaliert, Wiesbaden,

Schierstein, Christian-Bücher-Straße, Freitag, 02.04.2021, 09:15 Uhr,

(cp)Am Freitagmorgen eskalierte ein Streit unter Hundebesitzern in Schierstein.

Ein unbekannter Mann schlug dabei auf eine 48-jährige Frau ein.

Die 48-Jährige war gegen 09:15 Uhr mit ihrem Hund in der Christian-Bücher-Straße

spazieren, als ein anderer Hund mit ihrem Tier aneinandergeriet. Nachdem die

Tiere getrennt waren, gerieten nun auch die Frau und der unbekannte Besitzer des

anderen Hundes aneinander. Dabei soll der Unbekannte der 48-Jährigen

unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie leicht verletzt haben.

Der Täter wird als etwa 45 Jahre alt, circa 175 cm groß und kräftig beschrieben.

Er soll graue dichte Haare und auffällig viele Falten im Gesicht haben. Er sei

mit einem schwarzen Oberteil und einer grün-beigen Hose bekleidet gewesen sowie

eine Plastiktüte dabeigehabt haben. Sein Hund sei ein kniehoher Mischling mit

dunklem rotbraunen Fell. Hinweise zu der Person nimmt das 5. Polizeirevier unter

0611 / 345-2540 entgegen.

Kioskbetreiber geschlagen und getreten, Wiesbaden, Mitte, Schwalbacher

Straße, Freitag, 02.04.2021, 20:40 Uhr,

(cp)Am Freitagabend schlugen zwei Männer in einem Wiesbadener Kiosk auf einen

Verkäufer ein. Er hatte sie um Einhaltung der Corona Regeln gebeten.

Die beiden 29 und 38 Jahre alten mutmaßlichen Täter sollen gegen 20:40 Uhr den

Kiosk in der Schwalbacher Straße betreten haben. Da sich im Kiosk bereits eine

Kundin befand, sich im Laden jedoch immer nur ein Kunde aufhalten darf, habe der

45-jährige Verkäufer die Männer gebeten vor der Tür zu warten. Die beiden hätten

dies nicht eingesehen und seien mit dem Verkäufer in Streit geraten, in dessen

Verlauf sie ihn bedroht und mit diversen Gegenständen aus dem Kiosk beworfen

haben sollen. Als der 45-Jährige mit einem Baseballschläger gedroht habe, seien

die beiden zwar zurückgewichen, hätten ihn dann aber umgestoßen und schließlich

auf ihn eingeschlagen und getreten. Nach Einschreiten eines Zeugen seien die

beiden geflüchtet. Eine Fahndung der alarmierten Polizei verlief zwar negativ,

jedoch hatte der 29-jährige Täter sein Handy bei der Auseinandersetzung

verloren. Er meldete sich deswegen später selbst bei der Polizei, die ihm bei

der Wiederbeschaffung seines Smartphones gerne behilflich war und ihn im Zuge

dessen festnahm. Der Kioskverkäufer wurde bei der Auseinandersetzung leicht

verletzt und vorsorglich ein eine Klinik gebracht.

Grundlos zugeschlagen,

Wiesbaden, Kastel, Boelckestraße, Samstag, 03.04.2021, 07:00 Uhr,

(cp)Ein 31-jähriger Mann soll am Samstagmorgen in Kastel von zwei Unbekannten

grundlos geschlagen worden sein.

Der Mann soll gegen 07:00 Uhr in der Nähe einer Shisha-Bar von den beiden Tätern

scheinbar grundlos in einen Streit verwickelt worden sein. Im Verlauf des

Streites, sollen die beiden Männer dann gemeinsam auf ihn eingeschlagen und ihn

auch getreten haben. Der 31-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Täter

werden als 25 und 30 Jahre alt beschrieben. Der Ältere habe einen langen Bart

und sei dunkel gekleidet gewesen, unter anderem mit einer Jogginghose der Marke

„Alpha Industries. Der jüngere Täter sei 170-175 cm groß, trage einen

Dreitagebart und sei mit schwarzem T-Shirt, Jeans bekleidet gewesen. Beide

hätten schwarze Schuhe getragen. Zeugen werden gebeten sich unter 0611 /

345-2240 mit dem 2. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Junge Frauen und Mutter am Rheinufer geschlagen – Zeugen gesucht, Ort:

Wiesbaden, Biebrich, Rheingaustraße, Zeit: Samstag, 04.04.2021, 18:00 Uhr

(cp)Am Samstagabend wurden zwei Schwestern und ihre Mutter am Rheinufer in

Biebrich von zwei jungen Frauen beleidigt, geschlagen, getreten und bespuckt.

Erst als Passanten einschritten, liefen die Täterinnen davon.

Der Vorfall soll sich 18:00 Uhr am Biebricher Rheinufer, etwa in Höhe der Straße

Am Parkfeld zugetragen haben. Zwei Schwestern im Alter von 18 und 26 Jahren

seien von den zwei Täterinnen, aus einer Gruppe heraus zunächst massiv beleidigt

worden. Dann habe eine der Täterinnen, eine 19-jährige Wiesbadenerin begonnen,

auf die 18-Jährige einzuschlagen. Als deren Schwester und ihre Mutter

dazwischengingen, seien auch sie geschlagen und getreten worden. Zudem soll die

18-Jährige auch noch von einer der Täterinnen bespuckt worden sein. Passantinnen

und Passanten wären schließlich auf die Situation aufmerksam geworden und seien

eingeschritten. Die 19-Jährige und ihre Mittäterin, eine bislang unbekannte Frau

im Alter von 17 bis 20 Jahren, sollen sich hieraufhin mit zwei weiteren

unbekannten Frauen zu Fuß in Richtung der Biebricher Schiffsanleger entfernt

haben. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere die einschreitenden

Personen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

Junger Dealer unterliegt bei 600 Meter Lauf, Ort: Wiesbaden, Schierstein,

Karl-Lehr-Straße, Zeit: Sonntag, 04.04.2021, 22:56 Uhr

(cp)Ein mutmaßlicher Drogendealer versuchte Sonntagnacht in Schierstein vor

einer Polizeikontrolle zu flüchten. Ein Beamter konnte den 15-Jährigen nach

mehreren hundert Metern zu Fuß einholen und festnehmen.

Als der 15-Jährige gegen 23:00 Uhr in der Karl-Lehr-Straße von einer Streife des

Polizeireviers kontrolliert werden sollte, rannte er sofort weg. Seine Flucht

scheiterte jedoch an der Fitness eines der Polizisten. Nach rund 600 Metern war

der 15-Jährige am Ende seiner Kräfte und versuchte mit letzter Kraft in einen

Hinterhof zu flüchten, wo ihn der Beamte aber sofort stellte. Nachdem sich der

junge Mann dort vor Anstrengung erstmal ausgiebig und mehrfach übergeben hatte,

wurde er schließlich festgenommen. Der Verdächtige hatte zwar lediglich ein

wenig Marihuana dabei, zuvor auf seiner Flucht jedoch eine Tüte mit mehreren

verkaufsfertig portionierten Gramm Marihuana weggeworfen. Die Drogen wurden

beschlagnahmt und den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ford Fiesta entwendet,

Wiesbaden, Schierstein, Stielstraße, Donnerstag, 01.04.2021, 22:00 Uhr bis

Freitag, 02.04.2021, 09:00 Uhr,

(cp)In der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag entwendeten Unbekannte ein

geparktes Auto in der Stielstraße. Ziel der Täter war ein schwarzer Ford Fiesta

mit dem Kennzeichen WI-CP 72. Hinweise zu den Tätern und dem Fahrzeug nimmt die

Polizei unter 0611 / 345-0 entgegen.

Müll und Hecke auf Parkplatz angezündet, Wiesbaden, Auringen, Bremthaler Weg,

Samstag, 03.04.2021, 01:05 Uhr,

(cp)In der Nacht von Freitag auf Samstag zündeten Unbekannte in Auringen einen

Müllhaufen an und setzten hierdurch noch eine Hecke in Brand.

Gegen 01:05 Uhr wurde der Feuerwehr über Notruf ein Brand an der Merzweckhalle

am Bremthaler Weg gemeldet. Bei Eintreffen der Kräfte brannten an dem Parkplatz

der Halle auf einer Fläche von rund 18 Quadratmetern ein Müllhaufen sowie eine

angrenzende Hecke. Das Feuer war schnell gelöscht und es entstand nur geringer

Schaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet Zeugen, sich unter

0611 / 345-0 zu melden.

Brennender Einkaufswagen und Mülltonnenbrand Mainz-Kostheim, Hochheimer

Straße und Mainz-Kastel, Philippsring, Sonntag, 04.04.2021, 00:06 Uhr und 00:11

Uhr

(mv)Wieder kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Bränden im Bereich

Mainz-Kostheim bzw. Mainz-Kastel.

Am Sonntagmorgen gegen 00:06 Uhr wurde in Mainz-Kostheim in der Hochheimer

Straße, ein Einkaufswagen mit Zeitschriften, die in Brand gesetzt wurden,

gemeldet. Kurz darauf wurde in einigen Metern Entfernung, auf dem Parkplatz

eines Discounters im Philippsring in Mainz-Kastel, ein brennender Mülleimer

gemeldet. Hier konnte ein vermutlicher Täter gesehen werden, der in Richtung

Bahnhof Mainz-Kastel wegrannte. Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 170

175 cm groß, hagere Gestalt. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass sich

weiße Streifen auf den Ärmeln befanden. In beiden Brandfällen entstand lediglich

geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mülltonne brennt

Wiesbaden-Biebrich, Schlosspark Sonntag, 04.04.2021, 00:33 Uhr

(mv)Im Schlosspark in Wiesbaden-Biebrich brannte es in der Nacht von Samstag auf

Sonntag eine Mülltonne.

Passanten bemerkten gegen 00:33 Uhr das Feuer und verständigten die Polizei. Die

Mülltonne wurde durch das Feuer völlig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von

ca. 250 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher machen keine Beute,

Wiesbaden, Nordost, Galileistraße, Donnerstag, 01.04.2021, 18:00 Uhr bis

Freitag, 02.04.2021, 18:00 Uhr,

(cp)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in eine Wohnung

in der Galileistraße ein. Beute machten sie nicht.

Zunächst versuchten es die Einbrecher über die Hauseingangstür des

mehrgeschossigen Einfamilienhauses. Diese hielt dem Aufbruchsversuch aber stand.

Hieraufhin zerstörten die Einbrecher das Glas einer Terrassentür im Erdgeschoss

und gelangten so in eine Wohnung. Diese durchsuchten sie zwar teilweise nach

Diebesgut, wurden hierbei aber nicht fündig und flüchteten unbemerkt. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

sich unter 0611 / 3450 zu melden.

Langfinger erbeuten Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld, Wiesbaden,

Mitte, Parkhaus Dernsches Gelände, Samstag, 03.04.2021, 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr,

(jka)Samstagvormittag entwendeten Diebe im Parkhaus einem 90-jährigen Senior

sein Portemonnaie samt Bargeld und diversen Zahlungskarten.

In der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr nutzte ein 90-Jähriger, nachdem er

sein Auto im Parkhaus des Dernschen Geländes abgestellt hatte, gemeinsam mit

einem Pärchen den Aufzug um seine Einkäufe auf dem Marktplatz zu erledigen. Beim

Aussteigen vergaß der Senior seine mitgeführte Tragetasche. Das Pärchen soll

sich hilfsbereit gezeigt und ihm die Tasche hinterhergetragen haben. Der Senior

stellte kurz darauf fest, dass aus der Tasche seine Geldbörse samt Inhalt

entwendet wurde. Die Polizei bittet nun Zeugen, vor allem das Pärchen, welches

sich mit im Aufzug befand bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter

der Telefonnummer 0611/3450 zu melden.

Vandalismus – 15 Autos beschädigt

Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße / Straßenmühlweg Samstag,

03.04.2021, 17:50 Uhr bis Sonntag, 04.04.2021, 10:20 Uhr

(mv)In Wiesbaden-Biebrich, trieben Vandalen zwischen Samstagnachmittag und

Sonntagmorgen ihr Unwesen, indem sie 15 geparkte Autos zerkratzten und somit

einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursachten.

Unbekannte Täter ritzten mittels eines spitzen Gegenstandes Buchstaben in den

Lack von insgesamt 15 Autos, die alle zwischen Samstag 17:50 Uhr und

Ostersonntag 10:20 Uhr in der Erich-Ollenhauer-Straße und dem Straßenmühlweg

abgestellt waren. Zeugen die Angaben zu den Tätern geben können, werden gebeten,

sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2340 in Verbindung

zu setzen.

Betrunken und unter Drogen von Unfallstelle geflüchtet, Wiesbaden, Biebrich,

Rathausstraße, Freitag, 02.04.2021, 09:08 Uhr,

(cp)Rund 17.000 Euro Sachschaden und drei teils schrottreife Autos sind das

Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Biebrich. Der Verursacher

konnte zunächst flüchten, wurde aber später von der Polizei festgenommen.

Der Fahrer eines Opel Tigra war gegen 09:05 Uhr in der Rathausstraße in Richtung

Rheinufer unterwegs, als er in Höhe der Rudolf-Dyckerhoff-Straße auf ein

geparktes Auto auffuhr. Dieses, ein Mini One wurde dann noch auf einen davor

geparkten VW Passat geschoben. Der Verursacher parkte sein Fahrzeug einige

Häuser weiter und ging zu Fuß weg, wie mehrere Zeugen berichteten. Rund zwei

Stunden Später nahm die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher im Rahmen der

Fahndung fest. Er war offensichtlich alkoholisiert und schien zudem unter Drogen

zu stehen. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Die Beamtinnen und

Beamten nahmen den Mann mit auf das Revier, wo er noch einen erfolglosen

Fluchtversuch unternahm, bevor ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet

nun ein Strafverfahren.

Rotlicht missachtet – 30.000 Euro Schaden bei Unfall, Wiesbaden, Mitte,

Rheinstraße / Moritzstraße, Freitag, 02.04.2021, 09:30 Uhr,

(cp)Am Freitagmorgen kam es in der Rheinstraße zu einem schadensträchtigen

Unfall. Eine Autofahrerin hatte offenbar eine rote Ampel missachtet.

Gegen 09:30 Uhr war eine 70-jähriger Autofahrer mit seiner Mercedes B-Klasse auf

der Rheinstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs und wartete an der

Moritzstraße an einer roten Ampel. Als sie auf grün umschaltete, fuhr der Mann

an. Augenblicke später kam von rechts ein BMW aus der Moritzstraße, dessen

60-jährige Fahrerin offenbar die rote Ampel übersehen hatte. Der Mann konnte

nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Seite des BMW. Er und seine

67-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, die Verursacherin erlitt nur leichte

Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und der Sachschaden

beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 30.000 Euro.

Unfall auf Eiserner Hand – Betrunkener Fußgänger schwer verletzt, Ort:

Wiesbaden, B 54, Eiserne Hand, Zeit: Samstag, 03.04.2021, 20:50 Uhr

(cp)Am Samstagabend wurde ein betrunkener Fußgänger auf der B 54 von einem Auto

erfasst und schwer verletzt. Dank der schnellen Reaktion eines Autofahrers hatte

er hierbei noch Glück im Unglück.

Der 25-jährige Mann war gegen 20:50 Uhr bei Dunkelheit im Bereich Eiserne Hand

zu Fuß mitten auf der Bundesstraße in Richtung Wiesbaden unterwegs. Ein aus

Richtung Taunusstein kommender 33-jähriger Autofahrer sah den komplett dunkel

gekleideten Mann zu spät, konnte aber im letzten Moment noch teilweise

ausweichen und erfasste ihn somit lediglich mit dem linken Außenspiegel. Der

Fußgänger erlitt mehrere Brüche an einem Arm. Bei einem Atemalkoholtest brachte

er es auf 1,1 Promille bevor er in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert wurde.

Auto gegen Stein – Totalschaden und 3 Verletzte Wiesbaden, Unter den Eichen,

Zufahrt Freizeitgelände Sonntag, 04.04.2021, 01:00 Uhr

(mv)In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag kam es auf dem Zufahrtsweg zum

Freizeitgelände Unter den Eichen zu einem Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen

leicht verletzt wurden.

Ein 18-Jähriger Autofahrer befuhr gegen 01:00 Uhr mit einem Mercedes den

Zufahrtsweg zum Freizeitgelände Unter den Eichen, um auf den dortigen Parkplatz

zu kommen. Kurz nachdem er von der Straße Unter den Eichen auf den Weg abbog,

verwechselte er, seinen Angaben zur Folge, das Bremspedal mit dem Gaspedal. In

Folge dessen beschleunigte das Auto, fuhr gegen einen dortigen Begrenzungsstein

und kippte zur Seite. Rutschend wurde noch ein Baum touchiert. Der Fahrer und

seine beiden Begleiter, ein 49-Jähriger Mann und eine25-jährige Frau wurden bei

dem Unfall leicht verletzt. Die drei Insassen konnten das Auto selbständig über

das Sonnenverdeck verlassen. Ein verständigter Rettungswagen wurde aber nicht

benötigt. Das Auto wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Es entstand ein

Sachschaden von über 30.000 Euro.

Unfall auf der A 66, mehrere Verletzte und großes Trümmerfeld

Ein Unfall mit drei beteiligten PKW auf der A 66 zwischen der Auffahrt Wallau und der Abfahrt Nordenstadt in Fahrtrichtung Rüdesheim forderte 6 verletzte Personen und drei schwer beschädigte Fahrzeuge. Ein Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen.

Am Samstagvormittag gegen 09:45 Uhr wurde der Zentralen Leitstelle von der Autobahnpolizei ein Unfall mit mehreren PKW und mind. vier Verletzten gemeldet. Da sich bei dem Unfall mindestens ein PKW überschlagen hatte, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass noch Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt sind.

Von der Zentralen Leitstelle wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr von den Feuerwachen 2 und 3 sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Nordenstadt und Delkenheim und mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes auf die Autobahn alarmiert.

An der Unfallstelle bot sich den Einsatzkräften ein großes Trümmerfeld über alle drei Fahrspuren mit drei stark beschädigten Fahrzeugen. Eines davon lag auf dem Dach. Trotz der starken Deformationen waren glücklicherweise keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt oder eingesperrt, so dass die Feuerwehr keine technische Rettung durchführen musste. Alle Insassen hatten die Fahrzeuge verlassen und wurden am Straßenrand von Ersthelfern betreut. Der Rettungsdienst hat insgesamt 6 Personen gesichtet und versorgt sowie anschließend in verschiedene Krankenhäuser gefahren. Die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen des Rettungsdienstes und sicherte die Unfallstelle ab. Die Polizei sperrte die Autobahn für die Durchführung der Einsatzmaßnahmen und leitete den Verkehr an der Ausfahrt Wallau ab. Nach etwa einer dreiviertel Stunde konnte wieder ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden.

Sirenenproben der Feuerwehr

Um die Funktionsfähigkeit der stadtweit vorhandenen Sirenenanlagen zu prüfen, führt die Berufsfeuerwehr Wiesbaden viermal im Jahr eine Probe durch. Die nächste Sirenenprobe findet am Samstag, 3. April, um 12 Uhr im gesamten Wiesbadener Stadtgebiet statt. Für die Dauer von einer Minute wird ein auf- und abschwellender Heulton „Warnung der Bevölkerung“ zu hören sein.

Die Funktionsfähigkeit der einzelnen Sirenen wird von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Wiesbaden vor Ort überprüft. Die regelmäßigen Termine sind der zweite Dienstag im Januar um 19 Uhr, der erste Samstag im April um 12 Uhr, der zweite Dienstag im Juli um 19 Uhr und der bundeseinheitliche Warntag am zweiten Donnerstag im September um 11 Uhr.

Für 2021 ergeben sich daher folgende Termine:

Samstag, 3. April, 12 Uhr,

einminütiger auf- und abschwellender Heulton „Warnung der Bevölkerung“;

Dienstag, 14. Juli, 19 Uhr, kurzer Testton;

Donnerstag, 9. September, 11 Uhr, einminütiger auf- und abschwellender Heulton „Warnung der Bevölkerung“ und „Entwarnung“

Gemäß des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes haben die Gemeinden die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall sicherzustellen. Nach dem Katastrophenschutzkonzept des Hessischen Innenministeriums werden in Wiesbaden folgende Möglichkeiten genutzt: eine im Gemeindegebiet flächendeckende Sirenenbeschallung mit dem Signal „Eine Minute Dauerton, zweimal unterbrochen“ (Feueralarm) mit dem Signal „Eine Minute auf- und abschwellender Heulton“ (Warnung der Bevölkerung) und dazugehörig „Eine Minute dauerhafter Heulton“ (Entwarnung)

Folgende Verhaltensregeln sollten vor allem beim Signal „Warnung der Bevölkerung“ eingehalten werden. Diese sind einheitlich durch das Bundesministerium des Innern geregelt und gelten auch in Wiesbaden: Sofort Türen und Fenster schließen; den Aufenthalt im Freien vermeiden; das Radio einschalten und auf Durchsagen achten; aktuelle Meldungen der Feuerwehr beachten, auch unter www.feuerwehr-wiesbaden.de; Nachbarn verständigen; Lüftungs- und Klimaanlagen ausschalten.

1. Auseinandersetzung auf Schlachthofgelände,

Videoschutzanlage führt zu Täterfestnahme, Wiesbaden, Mitte, Murnaustraße,

Schlachthofgelände, Donnerstag, 01.04.2021, 23.05 Uhr,

(ds)Am Donnerstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung von mehreren Personen

auf dem Schlachthofgelände in Wiesbaden in deren Verlauf vier Personen leicht

verletzt wurden. Um 23.05 Uhr eskalierte der Streit von zwei Gruppen und

weiteren Unbeteiligten im Alter von 19 bis 49 Jahren. Dabei soll ein 19-jähriger

Mann, der den Streit schlichten wollte, an der Hand mit einem Messer verletzt

worden sein. Ein 20-Jähriger verletzte sich möglichweise an einer Glasflasche.

Beide Männer wurden in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht. Mit Hilfe der

installierten Videoschutzanlage konnte die mutmaßliche Tätergruppe noch im

Bereich des Schlachthofs erkannt und vorläufig festgenommen werden. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der

Telefonnummer 0611 / 345-2140 zu melden.

Ohne Vorwarnung geschlagen, zwei Männer verletzt, Wiesbaden, Mitte,

Blücherstraße, Freitag, 02.04.2021, 03:10 Uhr,

(jka)Am frühen Freitagmorgen wurden gegen 03:10 Uhr in der Blücherstraße zwei

27-jährige Männer ohne Vorwarnung angegangen, gegen den Kopf geschlagen und

verletzt. Die beiden 27-Jährigen liefen vom Bismarckring in Richtung

Gneisenaustraße als sie grundlos von mehreren Personen geschlagen worden sein

sollen. Ein Geschädigter stürzte aufgrund eines Schlags zu Boden und erlitt

Verletzungen am Kopf. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus

gebracht. Die drei dunkel gekleideten Angreifer sollen im Alter von 25 – 30

Jahren und zwischen 170 cm und 180 cm groß gewesen sein. Hinweisgeber und Zeugen

melden sich bitte beim 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 /

3452340.

Autos beschädigt – mehrere Tausend Euro Sachschaden – Randalierer

festgenommen, Wiesbaden, Südost, Friedenstraße, Zweibörnstraße, Freitag,

02.04.2021, 02:30 Uhr,

(jka)Mehrere Tausend Euro Sachschaden verursachte ein 55-Jähriger als er am

Freitagmorgen randalierend durch die Friedenstraße und Zweibörnstraße zog und

zahlreiche Auto demolierte. Abgebrochene oder umgeknickte Scheibenwischer und

abgerissene oder beschädigte Außenspiegel sind das „Werk“ eines 55-jährigen

Mannes. Gegen 02:30 Uhr teilten Anwohner mit, ein Mann würde mehrere geparkte

Fahrzeuge beschädigen. Der Weg der Verwüstung an bislang mindestens 20 Autos

führte die Polizisten direkt zum mutmaßlichen Täter, der im Bereich

Abraham-Lincoln-Park festgenommen werden konnte. Dieser muss sich jetzt in

mehreren Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Weitere

Geschädigte, sowie Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte beim 1.

Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 / 3452140.

Hauswand besprüht – Sprayer festgenommen, Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße,

Freitag, 02.04.2021, 02:45 Uhr,

(jka)In der Rheinstraße wurde in der Nacht ein Graffitisprayer bei seinem

„Kunstwerk“ angetroffen und vorläufig festgenommen. Gegen 02:45 Uhr bemerkten

Polizisten in der Rheinstraße einen 20-jährigen jungen Mann, als er vor frischen

Farbschmierereien an einer Hauswand kniete. Im Rahmen der Personenkontrolle

konnte eine farbgleiche Sprühdose aufgefunden und sichergestellt werden. Der

mutmaßliche Täter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

verantworten. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der

Telefonnummer 0611/3452140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Gesamtschule

Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße, (IGS Obere Aar) Donnerstag, 01.04.2021,

23:00 Uhr bis Freitag, 02.04.2021, 03:45 Uhr

(fe) In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter in die IGS Obere Aar in

Taunusstein-Hahn eingestiegen und verursachten dabei einen Sachschaden von

600,00 Euro. Hierfür wurde die Scheibe einer Glastür mit einem Stein

eingeschmissen. Im Anschluss begaben sich die Täter, durch das entstandene Loch,

in den Gebäudeteil A. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Auskunft über das

Stehlgut getroffen werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Mögliche Zeuginnen

und Zeugen werden gebeten, sich unter (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad

Schwalbach zu wenden.

Täter steigen über Garagendach ein

Idstein, Am Frauwald, Donnerstag, 01.04.2021, 17:30 Uhr bis Freitag, 02.04.2021,

11:30 Uhr

(fe) Ein Garagendach machten sich in der Nacht zum Freitag unbekannte Täter zu

Nutze, um in eine Firma in Idstein einzubrechen. Zwischen Donnerstagabend 17:30

Uhr und Freitag 11:30 Uhr stiegen die Einbrecher auf ein Garagendach, hebelten

von dort aus ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumen

der Firma. Dort entwendeten die Täter Bargeld, ein Navigationssystem, sowie

Schreibwarenartikel im Wert von 70,00 Euro. Am Fenster entstand Sachschaden in

Höhe von ca. 200,00 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich

unter (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein zu wenden.

Zwei Fahrzeugeinbrüche ohne Spuren

Taunusstein-Hahn, Mittwoch 31.03.2021, 19.00 Uhr bis Freitag, 02.04.2021, 14:00

Uhr

(fe) Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen, wurden in der

Geschwister-Scholl-Straße in Taunusstein-Hahn zwei Fahrzeuge durch unbekannte

Täter angegangen. Hierbei wurden die beiden, zuvor verschlossenen, Fahrzeuge auf

ungeklärte Weise geöffnet. Entwendet wurde jeweils der Fahrzeugschein, sowie

weitere Gegenstände. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Einbruch kein

Schaden. Wie die Täter die Sicherungen der Fahrzeuge umgehen konnten, ist

bislang nicht bekannt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter

(06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach zu wenden

Täter durchsuchen Hotel und Naturheilpraxis Eltville-Erbach, Sofienstraße

Freitag, 02.04.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 03.04.2021, 05:18 Uhr

(fe) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täter in

Eltville-Erbach sowohl in eine Naturheilpraxis, als auch in ein angrenzendes

Hotel, eingebrochen. Die Täter stiegen dabei jeweils über ein eingeschlagenes

Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach jetzigem Kenntnisstand

wurde ein Rezeptblock entwendet. An den beiden Tatorten entstand ein Sachschaden

von ca. 1200,00 Euro. Hinweise auf einen Täter liegen bisher nicht vor. Mögliche

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06123) 9090-0 an die

Polizeistation Eltville am Rhein zu wenden.

Mehrere Spiegelgläser von 4 Fahrzeugen entwendet Hohenstein, Burg-Hohenstein,

Neuer Weg Donnerstag, 01.04.2021, 23:00 Uhr bis Freitag, 02.04.2021, 10:30 Uhr

(fe) Durch unbekannte Täter wurden im Bereich „Neuer Weg“ in Hohenstein im

Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen vier geparkte Fahrzeuge

beschädigt. Die Täter montierten insgesamt fünf Spiegelgläser der Außenspiegel

ab und entwendeten diese. Durch die Polizei konnten im Nahbereich vier der fünf

Spiegelgläser zerstört aufgefunden werden. Es liegen zurzeit keine Hinweise auf

die Täter vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06124

7078-0) an die Polizeistation Bad Schwalbach zu wenden.

Versuchter Einbruch in Praxis

Oestrich-Winkel, Hallgarten, Eberbracher Straße Donnerstag, 01.04.2021, 18:00

Uhr bis Sonntag, 04.04.2021, 10:05 Uhr

(fe) Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum von Donnerstagabend bis

Sonntagvormittag über einen Fußweg zum rückseitigen Bereich einer

Physiotherapiepraxis in Hallgarten und zerstören eine Fensterscheibe. Dabei

entstand ein Sachschaden von 500,00 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es

sich hierbei um einen versuchten Einbruch handelt. Nach aktuellem Kenntnisstand

gelangten die Täter nicht in die Praxis. Täterhinweise liegen nicht vor.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06722) 9112-0 an die

Polizeistation Rüdesheim am Rhein zu wende

Motorradfahrer verursacht Unfall

Aarbergen, B54, Fahrtrichtung Bad Schwalbach Samstag, 03.04.2021, 16:14 Uhr

(fe) Am Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 54 zwischen Aarbergen und

Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, bei dem

glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 21 Jahre alter Honda Fahrer

überfuhr die durchgezogene Linie der Bundesstraße um zu Wenden. Ein ihm

entgegenkommender 19 Jahre alter Kawasaki Fahrer musste daraufhin stark

abbremsen und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich nicht. Sein Motorrad war

jedoch nicht mehr fahrbereit und wies einen Sachschaden von ca. 3500,00 Euro

auf.

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall Taunusstein, B275,

Fahrtrichtung Taunusstein-Wehen Donnerstag, 01.04.2021, 16:50 Uhr

(fe) Am Donnerstagnachmittag verursachte ein BMW Fahrer auf der B275 zwischen

Taunusstein-Neuhof und Taunusstein-Wehen einen Verkehrsunfall, bei dem ein

Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Um 16:50 Uhr verlor der

21-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins

Schleudern. Ein entgegenkommender, 61 Jahre alter Mercedes Fahrer, stieß

daraufhin mit dem sich um die eigene Achse drehenden BMW zusammen. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5500,00 Euro. Verletzt wurde

niemand. Der Unfallverursacher steht des Weiteren im Verdacht keine gültige

Fahrerlaubnis zu besitzen. Diesbezüglich wurde ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Meldungen vom Wochenende

Motorradfahrer auf B 260 bei Wildunfall tödlich verletzt

Bad Schwalbach (ots) – Ein 57-jähriger Mann aus Kriftel befuhr am heutigen

Freitagvormittag mit seinem Motorrad die B 260, aus Richtung Wiesbaden kommend,

in Richtung Nassau. Zwischen den Abfahrten Heidenrod-Egenroth und -Grebenroth

überquerten im Bereich einer langgezogenen Linkskurve mehrere Rehe die Fahrbahn.

Der Motorradfahrer stieß mit einem Reh zusammen und stürzte im Anschluss mit

seinem Motorrad in die angrenzende Böschung. Hierbei zog der Fahrer sich so

schwere Verletzungen zu, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb.

Die B 260 musste an der Unfallstelle für ca. drei Stunden voll gesperrt werden.