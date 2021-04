Durch Hinweis Party aufgelöst

Ludwigshafen (ots) – Durch einen anonymen Hinweis am Sonntag 04.04.2021 gegen 01:40 Uhr wurde die Polizei wegen lauter Musik auf eine Werkstatt in der Industriestraße aufmerksam, welche zu einem Partyraum mit Bar, Tischtennisplatte, Pooltisch, Shisha-Lounge und Spielautomaten umgebaut wurde. Hier konnten 8 Personen im Alter von 25 bis 44 Jahren aus Mutterstadt, Frankenthal, Mühlheim an der Rühr, Beindersheim und Dannstadt-Schauernheim angetroffen werden.

Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, welche durch den ebenfalls anwesenden kommunalen Vollzugsdienst bearbeitet werden. Ebenfalls wurden Sicherheitsverstöße gegen Bauvorschriften festgestellt, wonach die “Werkstatt” versiegelt wurde.

Den Sohn angetrunken ins Krankenhaus gefahren

Ludwigshafen (ots) – Aufgrund von starken Schmerzen fuhr ein 58-jähriger Mann aus Haßloch seinen 25-jährigen Sohn am Sonntag 04.04.2021 um 18:00 Uhr in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen. Da der Sohn im Krankenhaus nicht sofort behandelt wurde, kam es zu einem Disput mit dem Krankenhauspersonal, so dass die Polizei hinzugerufen wurde.

Der Streit konnte schnell beigelegt werden, jedoch stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Vater fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille. Dieser muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, eine Blutprobe wurde bei ihm entnommen.

Vermeintlicher Helfer entpuppt sich als Dieb

Ludwigshafen (ots) – Dass ein 59-Jähriger am 05.04.2021 gegen 8 Uhr, bei der Einzahlung von Bargeld am Bankautomaten in der Bismarckstraße Hilfe benötigte, nutze ein 50-Jähriger aus. Statt wie erbeten Geld auf das Konto des 59-Jährigen einzuzahlen, drückte er den Knopf “Auszahlung” und entnahm 100 Euro aus dem Automaten. Danach ging der 50-Jährige, ungeachtet der Bitten, das Geld wieder zurückzugeben, in Richtung Heinigstraße.

Der 59-Jährige verfolgte den Dieb und verständigte parallel die Polizei. Diese trafen beide Männer in der Kaiser-Wilhelm-Straße an und durchsuchten den 50-Jährigen. Neben dem geklauten Bargeld fanden die Beamten dabei auch ein Messer. Dieses wurde sichergestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des 50-Jährigen ergab einen Wert von 1,82 Promille.

Verkehrsunfall in der Mundenheimer Straße

Ludwigshafen (ots) – In der Mundenheimer Straße kam es am 05.04.2021, gegen 16:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-Jährigen und einem hinter ihm fahrenden 20-Jährigen. Letzter war mit seinem Vordermann kollidiert, als dieser in die Orffstraße abbiegen wollte. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der 23-Jährige war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gescheiterter Enkeltrick – Seniorin reagiert richtig

Ludwigshafen (ots) – Der vermeintliche Enkel einer 85-jährigen Frau aus Ludwigshafen meldete sich am Samstag 03.04.2020 gegen 11:30 Uhr telefonisch bei der Geschädigten und verlangte eine hohe Summe an Bargeld, da er bei einer Probefahrt einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun den entstandenen Schaden direkt begleichen müsse.

Durch mehrere Nachfragen konnte die Geschädigte ihren Verdacht erhärten, dass es sich bei dem Anrufer nicht um ihren Enkel handelt, zumal sie von den besagten Enkeltrick-Betrügern bereits mehrfach gehört habe.

Die Frau beendete das Gespräch und wandte sich an die Polizei. Des Weiteren rief sie im Anschluss ihren Enkel an, der ihr bestätigte, sie nicht angerufen zu haben. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Ludwigshafen geführt.

Linienbus muss ausweichen und beschädigt Verkehrsinsel

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 05.04.2021 gegen 05:21 Uhr musste ein Linienbus der RNV in der Bgm-Grünzweig-Straße einem ausparkendem PKW ausweichen, um eine Kollision mit diesem zu vermeiden. Hierdurch fuhr der Linienbus jedoch über eine Verkehrsinsel und beschädigte dort ein Verkehrsschild. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Der ausparkende PKW verließ die Örtlichkeit.

Eine genaue Beschreibung oder das amtliche Kennzeichen des PKW liegt derzeit nicht vor. Die Insassen des Linienbusses waren bei Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei ebenfalls nicht mehr vor Ort. Zeugen, insbesondere auch die Fahrgäste des Linienbusses, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 zu melden.

Randaliert und Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstag 03.04.2021 gegen 21:40 Uhr, wurde die Polizei über einen Randalierer in der elterlichen Wohnung im Ludwigshafener Stadtteil Oppau informiert. Hier konnte der alkoholisierte und aggressive 24-jährige Sohn angetroffen werden. Dieser hatte in der Wohnung mehrere Gegenstände beschädigt und sich hierbei leicht verletzt. Diesem wurde ein Platzverweis für die elterliche Wohnung ausgesprochen und er sollte zwecks Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Da er sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme nicht beruhigte und plötzlich auch mit geballten Fäusten auf die eingesetzten Beamten losging, musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei versuchte er auch nach den eingesetzten Beamten zu treten und zu spucken. Des Weiteren wurden die Beamten fortwährend beleidigt. Da sich auch im Krankenhaus am Verhalten nichts änderte, wurde der Beschuldigte nach einer ärztlichen Versorgung zur Ausnüchterung über Nacht in Gewahrsam genommen.

Diesen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung. Weder der Beschuldigte noch die eingesetzten Beamten wurden im Rahmen der Maßnahmen verletzt.

Verkehrsunfälle mit flüchtigen Verursachern

Ludwigshafen (ots) – Zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit flüchtigem Verursacher kam es am 03.04.2021 im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:50 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Obi in der Industriestraße 45 in 67063 Ludwigshafen am Rhein.

Zum einen wurde ein geparkter schwarzer PKW Mercedes Benz am Heck beschädigt. Hier entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zum anderen wurde ein blauer PKW Audi an der Beifahrerseite, als auch am Heck beschädigt. Hier entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Beide Unfälle stehen augenscheinlich nicht in Zusammenhang.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen zum flüchtigen Verursacher werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 / 963-2222 oder unter der E-Mail Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Am Montag (05.04.2021) erhielt ein 86-Jähriger Ludwigshafen einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter, der ausschließlich Englisch sprach. Aufgrund der Sprachbarrieren legte der Senior auf. Ein Schaden zum Nachteil des 86-Jährigen entstand nicht.

So können Sie sich schützen: Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

Betrügerischer Gewinnanruf – Richtig reagiert

Ludwigshafen (ots) – Zu einem vermutlich betrügerischen Anruf bezüglich eines vermeintlichen Gewinns von 500 Euro kam es am 03.04.2021 gegen 13 Uhr in Ludwigshafen OT Oppau. Hierbei wurde die 77-jährige Geschädigte aufgefordert ihre Daten per Telefon anzugeben, damit über den Gewinn verfügt werden kann. Diese war sich jedoch sicher an keinem Gewinnspiel teilgenommen zu haben und beendete das Gespräch.

Immer wieder kommt es zu betrügerischen Anrufen, bei denen die Täter versuchen an die Daten, hier vor allem Bankdaten, von Geschädigten zu gelangen. Es wird dringend davon abgeraten am Telefon personenbezogene Daten herauszugeben. Weitere Informationen bzgl. betrügerischen Anrufen finden Sie hier: https://s.rlp.de/pFqAx.

Geparkter PKW beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum 03.04.2021 von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr wurde in der Merianstraße in Oggersheim, die Heckscheibe des geparkten grauen PKW Mercedes-Benz durch unbekannten Täter beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621 / 963-2403 oder der E-Mail Adresse pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Mülltonnenbrand

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache wurde am Montagmorgen (05.04.2021), gegen 6 Uhr, eine Mülltonne in der Schillerstraße in Brand gesetzt. Die Tonne brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.