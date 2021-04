Verkehrsunfall mit Hund

Germersheim/B9 (ots) – 03.04.2021, um 11.30 Uhr – Auf der B 9 kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Hund. Ein 60-jähriger Südpfälzer befuhr mit seinem Pkw die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Höhe Germersheim kollidierte er mit einem Hund, der die Fahrbahn kreuzte. An seinem Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Der Hund verendete an der Unfallstelle.

Anhand einer Chip-Auslesung an dem Tier konnte die 30-jährige Hundebesitzerin aus Baden-Württemberg ermittelt werden, die ihren Vierbeiner bereits vermisste und suchte. Bei einem Spaziergang im Wald war er ihr abgehauen.

Hinweisschilder abgerissen, angezündet und abgehauen

(ots) – Ein 58-jähriger Passant meldete bei der Polizei Germersheim 2 junge Männer, die im Bereich der Parkanlage Corona-Hinweisschilder abgerissen und anschließend angezündet hätten. Durch die Einsatzkräfte der Polizei wurde die Parkanlage angefahren.

Bei Erkennen der Streifenwagen machten sich die Männer aus dem Staub.

Zurück blieben die abgerissenen Hinweisschilder und ein brennender Mülleimer, der mittels Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Hinweise zu den beiden Männern nimmt die Polizeiinspektion Germersheim, Tel.: 07274-9590 entgegen.

Verkehrsunfall mit Pedelec

Hördt (ots) – Samstag, 03.04.2021, um 16.45 Uhr – Ein 70-jähriger Radler befuhr mit seinem Pedelec die Wörthstraße in Hördt. An der Kreuzung zur Schulzenstraße überfuhr er das dortige STOP-Schild und kollidierte mit einem Pkw.

Er kam zu Sturz und zog sich eine Platzwunde am Kopf und Schürfwunden an den Armen zu. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Pedelec-Fahrer durch den Rettungsdienst in die Asklepiosklinik nach Germersheim gebracht.