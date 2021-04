Landau: Die Polizei-News

Kaninchen in Transportkorb über Zaun geworfen – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am Ostersonntag 04.04.2021 gegen 20:45 Uhr, wurden der Polizei zwei Frauen mit asiatischem Erscheinungsbild an der Dromedarwiese des Landauer Zoos in Höhe der Hindenburgstraße gemeldet. Sie warfen einen Transportkorb mit einem Kaninchen über den Zaun in das Dromedargehege. Der Zoodirektor wurde verständigt und nahm sich dem verletzten Kaninchen der Rasse “Deutscher Riese” an.

Durch den Aufprall des ca. 4-5Meter weiten Wurfes über den dortigen Zaun, zog sich das Tier eine blutende Wunde am Schwanz zu. Weitergehende Untersuchungen müssen klären, ob gegebenenfalls eine Fraktur des Schwanzes vorliegt.

Gegen die bislang unbekannten weiblichen Täter, die laut Angaben der Zeugen mit einem schwarzen Peugeot mit “RP-Kennzeichen” vorgefahren sind, wurde Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter oder deren Pkw und Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landau in der Pfalz unter der Rufnummer 06341 2870 zu melden.

Brand nach Unkrautbekämpfung im Vorgarten

Landau (ots) – Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Samstagnachmittag 03.04.2021 gegen 16:45 Uhr in der Hamburger Straße in Landau festzustellen. In einem ca. 3 cm breiten Spalt zwischen zwei Reihenhäusern kam es zu einer Brandentwicklung. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Brandstelle äußerst schwierig.

Infolge des Brandes wurden die Außenfassade sowie die Dämmung der beiden Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Beide Wohnhäuser sind weiterhin bewohnbar. Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch unklar. Ein Anwohner führte kurz vor dem Brand mit einem Gasbrenner Unkrautbekämpfungsmaßnahmen durch. Inwiefern der Brand und die Arbeiten mit dem Gasbrenner in Zusammenhang stehen, soll im Rahmen von weiteren polizeilichen Ermittlungen geklärt werden.

PKW mit spitzem Gegenstand beschädigt

Landau (ots) – Im Zeitraum vom 02.04.2021, 15:30 Uhr bis 03.04.2021, 15:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Lindenstraße in Landau ein silberfarbener Mercedes CLA auf der Beifahrerseite beschädigt. Die PKW-Seite wurde dem Schadensbild nach zu urteilen, mit einem spitzen Gegenstand an mehreren Stellen verkratzt.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail (pilandau@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Junge Obstbäume mit Axt beschädigt

Landau (ots) – Auf einem Gartengrundstück unmittelbar gegenüber des Arzheimer Friedhofs wurden zwischen dem 12.03.2021 und dem 26.03.2021 gleich 6 junge Obstbäume beschädigt. Die Bäume wurden im Bereich der Veredelungsstelle vermutlich mit einer Axt eingeschlagen, sodass sie nicht mehr zu retten sind.

Passanten oder Spaziergänger, die in den vergangenen drei Wochen, insbesondere in den Abendstunden, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch oder per E-Mail (pilandau@polizei.rlp.de) zu melden.

Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses

Landau (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagnachmittag 03.04.2021 gegen 16:25 Uhr vor dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Schänzel in Landau ein Brand aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass glücklicherweise nur das Vordach, sowie die Hausfassade beschädigt wurden. Die genaue Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Unmittelbar vor dem Brand hätten sich an der Brandörtlichkeit mehrere Personen aufgehalten. Diese Personen, sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Landau-Walsheim (ots) – 03.04.2021 – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Bike und einem PKW kam es am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr an der Einmündung Jahnstraße- Böchinger Straße in Walsheim. Der 66- jährige E-Bike-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße wollte von der Böchinger Straße in die Jahnstraße einbiegen.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge schnitt er hierbei die Kurve und kollidierte mit einem aus der Jahnstraße an die Einmündung heranfahrenden PKW.

Der leicht verletzte E-Bike-Fahrer musste zur weiteren Untersuchung in ein Landauer Krankenhaus verbracht werden. Das E-Bike wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 5.000 Euro.