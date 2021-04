Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung

Maxdorf (ots) – Am Sonntag 04.04.2021 gegen 21:15 Uhr, endete ein Disput zwischen zwei Personen in der Schulstraße in Maxdorf in einer Schlägerei. Ein Passant beschwerte sich bei einer anderen Person über dessen Fahrstil. Daraufhin schlugen und traten die betreffende Person, sowie seine Begleiter auf den Passanten ein. Ein paar der Täter sollen außerdem Messer mit sich geführt haben.

Der genaue Tathergang ist derzeit noch nicht bekannt. Zwei der Beschuldigten konnten in der Nähe der Tatörtlichkeit festgestellt werden. Zu den weiteren Tätern liegen keine Hinweise vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

In Sorge wegen Geschrei aus der Wohnung

Mutterstadt (ots) – Zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße wurde die Polizei am Ostersonntag, gegen 23:00 Uhr gerufen. Ein Mieter hatte in einer Nachbarwohnung laute Schreie vernommen und befürchtete, dass jemand Hilfe brauche. Die Polizeibeamten konnten den Urheber des Geschreis rasch ausfindig machen: Es handelte sich um einen 13-Jährigen, der in der Nachbarwohnung das Videospiel “Fortnite” spielte.

Dabei regte er sich offenbar derart über den Spielverlauf auf, dass er seinen Emotionen freien Lauf ließ. Die Beamten mussten deshalb nur zur Ruhe ermahnen.

Betriebserlaubnis erloschen

Dudenhofen/Römerberg (ots) – Gleich dreimal kam es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis über die Osterfeiertage in Dudenhofen und Römerberg.

Veränderungen an den lichttechnischen Einrichtungen seines BMW führte ein 38-Jähriger durch, der die Rückleuchten von innen mit einer Folie versehen hatte. Der Mann war am 02.04.2021 um 23:50 Uhr in der Carl-Zimmermann-Straße in Dudenhofen von einer Streife kontrolliert worden.

Die Frontscheinwerfer mit einer gelben Folie bezogen, hatte am 04.04.2021 um 19:35 Uhr auch ein 22-Jähriger, der in der Natostraße in Römerberg-Mechtersheim in eine Polizeikontrolle geriet. Diese Veränderung führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis seines BMW.

Keine Änderungsabnahme vorweisen konnte ebenfalls am 04.04.2021 um 18:45 Uhr in der Natostraße ein 18-jähriger BMW-Fahrer. Der junge Mann hatte sein tiefergelegtes Fahrzeug mit anderen Felgen sowie einer Auspuffanlage versehen, für die er keinen Nachweis vorlegen konnte.

Gegen die drei Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Zulassungsstelle informiert.

Fahrer und Beifahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Dudenhofen (ots) – Am Samstag 03.04.2021 wurde im Zeitraum von 21-22 Uhr in der Speyerer Straße in Dudenhofen Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten bei einem 19-jährigen PKW Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Bei dem 18jährigen Beifahrer konnte ein angerauchter Joint aufgefunden werden, gegen diesen wird ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Beindersheim (ots) – In der Nacht vom 31.03.2021, ca. 23:30 Uhr, zum 01.04.2021, ca. 00:30 Uhr kam es in der Heinrich-Lanz-Straße in Beindersheim zu einer Sachbeschädigung. Beschädigt wurde hierbei eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses. Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Schaden am Fenster durch das Abschießen einer Zwille/Schleuder verursacht wurde. Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Verursacher geben?

Versuchter Einbruchsdiebstahl in PKW

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 03.04.2021 gegen 18:00 Uhr, parkte die 62-jährige Geschädigte ihren grauen Audi Q3 auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in der Wormser Landstraße 33 in Bobenheim-Roxheim. Als sie gegen 19:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte konnte sie feststellen, dass die Fensterscheibe der Fahrerseite eingeschlagen, sowie das Handschuhfach geöffnet war. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben?

Die Polizei empfiehlt: Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Lassen Sie insbesondere keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Diebstahl von Schrott – Täterhinweise gesucht

Altrip (ots) – Am Donnerstag 01.04.2021 zwischen 01-01:30 Uhr, kam es in der Paracelsusstraße in Altrip zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter überstiegen dabei den etwa 180 cm hohen Zaun um ein Wohngrundstück und entwendeten dort abgelegten Schrott.

In den Tagen zuvor wurden im Bereich des Anwesens zwei verdächtige, dunkel gekleidete Personen gesehen, die sowohl für diese als auch für ähnliche Taten in der Vergangenheit als Täter in Betracht kommen könnten. Hinweise zu den Tätern oder der Tat oder den verdächtigen Personen bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht durch anliefernden LKW

Altrip (ots) – Am Donnerstag 01.04.2021 kam es zwischen 12-16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht durch den Fahrer eines LKW, welcher vermutlich den EDEKA Markt in der Ludwigstraße belieferte. Dazu befuhr er die schmale Einfahrt zum Hinterhof des Marktes und streifte mit dem Lastwagen die Wand eines benachbarten Hauses.

Es entstand Sachschaden am Gebäude. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich unter

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Donnerstag 01.04.2021 im Zeitraum von 10:45 bis 11:10 Uhr parkte die 18-jährige Fahrerin eines schwarzen Ford Ka ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines großen Supermarkts in der Straße Südring in Bobenheim-Roxheim. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen länglichen, ca. 10 cm langen Kratzer in der Beifahrertür. Dieser dürfte durch die Fahrzeugtür eines daneben geparkten Fahrzeugs beim Ein-/Aussteigen verursacht worden sein. Um welches Fahrzeug es sich hierbei gehandelt hat und von wem es geführt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy.

Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Sachbeschädigung an PKW – Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht vom 02.04.2021 ca. 18:00 Uhr auf den 03.04.2021 ca. 07:40 Uhr, kam es in Bobenheim-Roxheim zu Sachbeschädigungen an mindestens zwei Fahrzeugen. Hierbei wurde bei einem weißen BMW, geparkt in der Siemensstraße in Bobenheim-Roxheim, der rechte Außenspiegel beschädigt. In der angrenzenden Carl-Benz-Straße in Bobenheim-Roxheim wurde bei einem blauen Opel der linke Außenspiegel beschädigt.

Aufgrund des Schadensbildes an den Fahrzeugen wird davon ausgegangen, dass die Außenspiegel abgetreten wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben? Weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.

