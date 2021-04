Fahrzeug überschlägt sich

Speyer (ots) – 04.04.2021, 11:15 Uhr – Ein 27jähriger Mercedes-Fahrer kam am Sonntag gegen 11:15 Uhr im Ziegelofenweg nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein dort parkendes Fahrzeug. Durch den Aufprall überschlug sich der Mercedes und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Das parkende Fahrzeug wurde nach dem Zusammenstoß auf ein weiteres parkendes Fahrzeug geschoben, welches ebenfalls beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werde. Für diesen Zeitraum musste der Ziegelofenweg kurzfristig für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Auspuff zu laut – Weiterfahrt untersagt

Speyer (ots) – Zum Erlöschen der Betriebserlaubnis kam es am 03.04.2021 gegen 10:00 Uhr als ein 56-jähriger PKW-Fahrer in der Wormser Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. An dem “Hummer” waren technische Veränderungen an der Auspuffanlage vorgenommen worden, wodurch die vorgeschriebene Lautstärke überschritten wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Einbruch in Toilettenhäuschen im Domgarten

Speyer (ots) – 03.04.2021, 18:00 Uhr – 04.04.2021, 09:00 Uhr – Unbekannter Täter beschädigte die rückwärtige Tür des Toilettenhäuschens im oberen Domgarten und verschafften sich so Zutritt zu dem dortigen Lagerraum. Hier wurde anschließend eine weitere Tür angegangen, jedoch handelte es sich bei dem dahinterliegenden Raum lediglich um die Damentoilette, weshalb das Vorhaben abgebrochen wurde.

Aus dem Lagerraum wurden medizinische Masken und vermutlich Desinfektionsmittel entwendet, an zwei Türen entstand Sachschaden. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) – 03.04.2021, zwischen 15:30-20:30 Uhr – Ein 37jähriger Toyota-Fahrer parkte sein Fahrzeug am Samstag Nachmittag zwischen 15:30 und 20:30 Uhr auf einen Parkplatz in der Bahnhofstraße in Speyer in Nähe des dortigen Biomarktes. In seiner Abwesenheit wurde das Fahrzeug im linken vorderen Bereich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt, anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zum möglichen Unfallverursacher oder Unfallhergang nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Einbrecher mit Hunger

Speyer (ots) – 03.04.2021. 22:00 Uhr-04.04.2021, 23:30 Uhr – Ein unbekannter Täter gelangte wohl über eine offenstehende Hauseingangstür in ein Mehrfamilienhaus im Martin-Butzer-Weg in Speyer und von dort in den Kellerbereich. Hier wurde gewaltsam die Tür eines Kellerabteils geöffnet und aus der dortigen Tiefkühltruhe ca. 15 kg Lebensmittel entwendet. Es entstand ein Schaden in einem niedrigen dreistelligen Bereich.

Alkoholisiert mit getunten Fahrzeug unterwegs

Speyer (ots) – 04.04.2021, 16:30 Uhr – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgrund technischer Veränderungen am Fahrzeug in der Schifferstadter Straße in Speyer konnte bei einem 35-jährigen PKW-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Erlöschen der Betriebserlaubnis wurden erfasst

Alkoholisierte Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Speyer (ots) – 03.04.2021, 16:00 Uhr – Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Samstag gegen 16:00 Uhr als eine 42-jährige PKW Fahrerin von einem Tankstellengelände in der Wormser Landstraße in den fließenden Verkehr einfahren wollte und dabei den von links kommenden 36jährigen Fahrradfahrer übersah. Der Fahrradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht am Knie und im Gesichtsbereich, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig.

Am PKW entstand leichter Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrradfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von über 2 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin führte der 36jährige ein Fahrrad mit sich, welches er laut eigenen Angaben gefunden hätte. Dieses wurde zunächst sichergestellt, weitere Ermittlungen diesbezüglich folgen.

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – 04.04.2021, 01:40 Uhr – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Dudenhofer Straße in Speyer konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem 51jährigen Opel-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt

Umgebauter, aber nicht versicherter Elektroroller

Speyer (ots) – 02.04.2021, 12:10 Uhr – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 26jährige Fahrer eines Elektrorollers an diesen in Eigenregie Sattelstange und Sattel montiert hatte. Die Polizei weist darauf hin, dass durch derartige Umbauten regelmäßig die Betriebserlaubnis erlischt.

Da für den Roller kein gültiger Versicherungsschutz bestand, erwartet den Fahrer darüber hinaus noch eine Strafanzeige.