Lambrecht: Lagerfeuer abgelöscht

Lambrecht – Die Feuerwehr Lambrecht wurde am 04.04.2021 um 12:46 Uhr zu einer Brandnachschau an den Kaisergarten in Lambrecht alarmiert.

Spaziergänger fanden an der Schutzhütte ein Lagerfeuer vor und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Das Feuer wurde mittels Schnellangriff abgelöscht, wodurch eine mögliche Ausbreitung auf angrenzende Bäume und Wiesen verhindert werden konnte.

Die Feuerwehr bittet darum, im Wald und auf Wiesen umsichtig zu sein und keinesfalls offenes Feuer zu entzünden. Weiterhin besteht im Pfälzerwald ein ganzjähriges Rauchverbot.