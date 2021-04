Unter Drogeneinfluss und mit “Material” an Bord

Lingenfeld (ots) – Positiv auf Cannabis und Kokain verlief ein Urintest, den Beamte am Samstagmorgen gegen 0:15 Uhr bei einem 21-jährigen Autofahrer durchführten. Weiterhin konnten sie bei der Kontrolle im Alten Zoll sowohl beim Fahrer als auch beim Beifahrer noch etwas Marihuana auffinden und sicherstellen. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Dem Fahrer wurde zusätzlich eine Blutprobe entnommen.

Gegen Baum gerast und von der Unfallstelle entfernt

Germersheim (ots) – Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit prallte am Karfreitag gegen 20:50 Uhr ein Auto in der Wörthspitze gegen einen Baum und wurde dabei vermutlich nicht unerheblich beschädigt. Dem Unfallverursacher kam ein anderes Fahrzeug mit Anhänger zu Hilfe, der den unfallbeschädigten Wagen auflud und abschleppte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unberechtigt von der Unfallstelle. Wer kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben? Polizei Germersheim 07274/9580

Havariertes Sportboot Goldgrund Germersheim

Germersheim (ots) – Am 02.04.2021 gegen 09:15 Uhr, wurde die Wasserschutzpolizeistation Germersheim über ein havariertes Sportboot im Bereich des Goldgrundes in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen an der Unfallörtlichkeit waren bereits ein Großaufgebot an DLRG, Feuerwehr, Katastrophenschutz und der Wasserschutzpolizei Karlsruhe vor Ort, welche mit Rettungs- und Bergungsaufgaben sowie der Wahrschau und Absicherung der Unfallörtlichkeit beschäftigt waren.

An Bord des Sportbootes befand sich eine 5-köpfige Familie, welche unverletzt auf ein Boot der Feuerwehr übersteigen konnten.

Durch den Aufprall entstand eine Leckage im Schiffsrumpf, sodass Wasser in den Maschinenraum eindrang und das Boot zu sinken drohte. Die Feuerwehr konnte den Rumpf behelfsmäßig abdichten und in der Folge den Maschinenraum leerpumpen. Im Anschluss wurde das Sportboot durch das WSA in den gegenüberliegenden Hafen geschleppt werden konnte.

Alles falsch gemacht

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 01.04.2021 gegen 23 Uhr erreichte die Polizei Germersheim ein Notruf. Es sei ein Rollerfahrer in Germersheim, in der Mainzer Straße, gestürzt. Vor Ort konnte ein 28-jähriger Mann aus Bellheim angetroffen werden. Dieser war mit seinem Roller beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs zunächst von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrt endete mit einem Sturz nach dem Zusammenstoß mit dem Verkehrszeichen auf dem Fahrbahnteiler.

Gegenüber den Beamten äußerte er “ehrlich sein zu müssen” und räumte ein, dass er Alkohol getrunken und Betäubungsmittel konsumiert habe. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich weiterhin heraus, dass die Mofa-Prüfbescheinigung für den Roller nicht ausreichend war. Im Besitz einer “richtigen” Fahrerlaubnis war der Bellheimer nicht. Zudem war der Versicherungsschutz für den Roller bereits 2018 abgelaufen. Neben der Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren wurde dem 28-Jährigen zudem eine Blutprobe entnommen.